เว็บจีคลับ GClub iPhone ลอตเตอรี

เว็บจีคลับ สลากกินแบ่งรัฐแมสซาชูเซตส์รายงานรายได้และกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเทียบปีต่อปีสำหรับปีงบประมาณ 2020 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

รายรับสำหรับ 12 เดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020 มีมูลค่า 5.25 พันล้านดอลลาร์ (4.12 พันล้านปอนด์/4.54 พันล้านยูโร) ลดลง 4.7% จาก 5.51 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2019

ลอตเตอรีกล่าวว่ายอดขายได้รับผลกระทบอย่างมากในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วทั้งรัฐและสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนนี้ ยอดขายลดลง 244.6 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างไรก็ตาม ลอตเตอรียังระบุด้วยว่า มียอดขายที่แข็งแกร่งในช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับในเดือนมิถุนายนที่ร้านค้าต่างๆ เริ่มเปิดใหม่ทั่วทั้งรัฐ

การขายตั๋วทันทีสำหรับปีงบประมาณ 2020 มีมูลค่ารวม 3.65 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 0.74% จากยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.67 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2019 การปิดร้านอาหารและบาร์อันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ยังส่งผลให้ยอดขายคีโนลดลง 7.2% จากระดับ 1.01 พันล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ $979.0m

ทั้ง DraftKings และ FanDuel ได้รับใบอนุญาตการพนันกีฬาชั่วคราวซึ่งอนุญาตให้พวกเขาดำเนินการในรัฐอิลลินอยส์ อนุญาตให้ทั้งคู่เปิดตัวในรัฐเมื่อหุ้นส่วนทางบกได้รับใบอนุญาตหลักผู้ดำเนินการทั้งสองได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการการจัดการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้พวกเขาดำเนินการหนังสือกีฬาในนามของผู้ถือใบอนุญาตทางบก

กฎการเดิมพันกีฬาของรัฐรวมถึงประโยค “นักแสดงที่ไม่ดี” ซึ่งห้ามบริษัทที่เคยเสนอการเดิมพันก่อนหน้านี้หรือกีฬาแฟนตาซีรายวัน – ซึ่งเสนอโดยทั้ง DraftKings และ FanDuel – ในรัฐจากการได้รับใบอนุญาตการเดิมพันหลักเป็นเวลา 18 เดือน

อย่างไรก็ตาม โดยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการทางบก ยักษ์ใหญ่ด้านการเดิมพันอาจเข้าสู่รัฐโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหลักของตนเอง โดยที่พันธมิตรของพวกเขาถือใบอนุญาตดังกล่าว

Perry Stasi ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมและ David Schugar ได้จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขึ้นใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้เล่นและพนักงานให้ปลอดภัย

ในขณะที่ธุรกิจกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังการปิดตัวของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) Assure-Bet จะระบุ รับรอง และปรับใช้ผลิตภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนปลอดภัยจากไวรัสและการติดเชื้อ

Stasi – หัวหน้าผู้บริหารของผู้ให้บริการเทคโนโลยีจำกัดเครื่องเกม Visual Limits LLC – และ Schugar – ประธานของ Equity Play ซัพพลายเออร์การเดิมพันตราสารทุน –

กล่าวว่าพวกเขาใช้เวลาหลายเดือนในช่วงการปิดตัวของ Covid-19 ทั้งการวิจัยและพัฒนาโปรโตคอลการดำเนินงานสำหรับภาคการพนันด้วย ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันของตนเองได้

Assure-Bet จะอ้างถึงโปรโตคอลด้านสุขภาพที่กำหนดเป็น BIO-MICS ซึ่งย่อมาจาก Bio-Integrity: มาตรฐานการควบคุมภายในสูงสุด “โปรโตคอลเริ่มต้นจาก ‘ความปลอดภัยมาก่อน รายการแนวทางปฏิบัติสำหรับแผนก Table Games ที่พัฒนาเป็นแผนทั่วทั้งทรัพย์สิน” Stasi ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารของกลุ่มใหม่กล่าว “ความคิดของเราเริ่มต้นด้วยการสันนิษฐานว่าทุกคนในคาสิโนอาจเป็นบวกและไม่มีอาการของ Covid-19

“การนำปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์นี้มาใช้และพยายามชดเชยภัยคุกคามทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องด้วยแนวทางที่มั่นคง จะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างความมั่นใจที่แข็งแกร่งสำหรับทั้งพนักงานและลูกค้าที่กลับสู่บรรทัดฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเกม”

ชูการ์ ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า Assure-Bet ยังทำการประเมินอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อไวรัส โปรแกรมซอฟต์แวร์ และแอปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถรวมการทดสอบได้

โครงการริเริ่มอื่น ๆ ได้แก่ การขายตั๋ว Social Distancing ในสถานบันเทิงและผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเขากล่าวว่าสามารถเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มความพยายามในการบริการลูกค้า

“เราพิจารณาปัจจัยหลายประการที่เรารู้สึกว่ามีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น ประสิทธิภาพความสมบูรณ์ทางชีวภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบรรเทาความรับผิดชอบ และเราจะประกาศการรับรองผลิตภัณฑ์หลายอย่างในอนาคตอันใกล้นี้” ชูการ์กล่าว

“Assure-Bet เป็นการตอบสนองต่อการขาดมาตรฐานความสมบูรณ์ทางชีวภาพที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนระหว่างและภายในเขตอำนาจของเกม” Stasi ยังกล่าวด้วยว่านั่นคือผลกระทบที่คาดหวังจากโซลูชันของ Assure-Bet อาจหมายความว่าสถานที่เล่นการพนันอาจไม่ต้องปิดตัวลงอีกในกรณีของการระบาดของไวรัสเพิ่มเติม

“สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเราคือถ้าอุตสาหกรรมใช้ปรัชญาและผลิตภัณฑ์ของเรา เราคาดว่าคาสิโนอาจไม่ต้องปิดตัวลงอีกครั้งเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อในอนาคต หรืออาจเป็นสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือหากมีผู้ทดสอบในเชิงบวก ภายในทรัพย์สินของพวกเขา” เขากล่าว

สหพันธ์ฟุตบอลเคนยา เว็บจีคลับ ได้ประกาศให้ BetKing เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ SportPesa ถอนตัวออกจากตลาดเมื่อปีที่แล้วในข้อตกลงห้าปีมูลค่า KES1.2 พันล้าน (8.7 ล้านปอนด์ / 9.6 ล้านยูโร / 11.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ภายใต้ข้อตกลงกับบริษัทลูกในเคนยาของไนจีเรีย ลีกจะถูกเรียกว่า BetKing Premier League และแต่ละสโมสรจะได้รับ KES8m ต่อปี

ลีกไม่มีสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ผู้ดำเนินการเดิมพันรายใหญ่ที่สุดของเคนยาอย่าง Sportpesa ได้ยุติการสนับสนุนทั้งหมดในประเทศบ้านเกิดในเดือนสิงหาคม 2019 หลังจากข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภาษี ทำให้หลายสโมสรในประเทศร้องขอเงินบริจาคจากแฟนบอลเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้เล่นต่อไป

“ผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ของสโมสรของเราประสบปัญหาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากลีกที่มีเงินทุนไม่เพียงพอ” นิค เอ็มเวนด์วา ประธาน FKF กล่าว “วันนี้ฉันมีความสุขที่จะประกาศให้ BetKing Kenya เป็นผู้สนับสนุนหลักของเราในข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา”

Sportpesa รวมถึง Betin ผู้ดำเนินการเดิมพันรายใหญ่อันดับสองของเคนยาได้ถอนตัวออกจากตลาดการเดิมพันของเคนยาโดยสิ้นเชิงเมื่อมีการเพิ่มภาษีการเดิมพันใหม่อีกรายการและยังไม่ได้คืน

ผู้ดำเนินการยังสนับสนุนสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด 2 แห่งของประเทศ ได้แก่ AFC Leopards และ Gor Mahia เมื่อเดือนที่แล้ว Betsafe ผู้ดำเนินการซึ่งเป็นเจ้าของ Betsson ได้ตกลงข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์กับทั้งสองสโมสร

BetKing จะจ่าย $120,000 ภายในเจ็ดวันแรกของการเซ็นสัญญา ตามด้วยสามงวดที่จ่าย $693,334 ก่อนเปิดฤดูกาล ภายในสามเดือนแรกของฤดูกาลและภายในหกเดือนแรกของฤดูกาล

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลง KES10m จะไปสู่เคนยาพรีเมียร์ลีกหญิงในขณะที่ BetKing จะสนับสนุนลีกเที่ยวบินที่สองดิวิชั่นหนึ่งด้วย แต่ละสโมสรใน Division One จะได้รับ KES100,000 ต่อปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง KES100m

“มันเป็นความท้าทายในการเล่นนอกบ้าน ข้อตกลงนี้จะช่วยลดต้นทุนการเดินทางและค่าที่พักของเราได้” Patrick Orwako ประธานสโมสร Buruburu Sports FC ของ Division One กล่าว

เมื่อเดือนที่แล้วรัฐสภาของเคนยาผ่านร่างกฎหมายยกเลิกภาษีที่ทำให้ SportPesa ออกจากตลาดเคนยา อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศได้ประกาศในไม่ช้าว่ารัฐบาลจะพิจารณานำภาษีที่มีการโต้แย้งกลับมาใช้ใหม่ภายในหกเดือน

Digital Isle of Man ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลของเกาะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในภาคดิจิทัล ได้แต่งตั้ง Chris Kissack ให้ดำรงตำแหน่งที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอีสปอร์ตเนื่องจากจะเริ่มตำแหน่งใหม่ในวันที่ 3 สิงหาคม Kissack จะทำงานเพื่อเปิดตัวข้อเสนอ esports ของเอเจนซี่ในอนาคตอันใกล้

Kissack จะเข้าร่วมจากตำแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ตที่ Amber Gaming ซึ่งหน้าที่ของเขารวมถึงการจัดการการแจกจ่ายเงินรางวัลในทัวร์นาเมนต์และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้เล่น esports

“ฉันตั้งตารอที่จะทำงานต่อไปในการยกระดับโปรไฟล์ของเกาะในพื้นที่อีสปอร์ต” คิสแซคกล่าว “ผมกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมหน่วยงานและเป็นพันธมิตรกับธุรกิจและสถาบันในท้องถิ่นเพื่อส่งมอบกลยุทธ์อีสปอร์ตของเกาะ Isle of Man ยอมรับอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูนี้ และช่วยขยายภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของเกาะ”

Lyle Wraxall ผู้บริหารระดับสูงของ Digital Isle of Man กล่าวเสริมว่า “ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Chris เข้าสู่ทีมของเรา สิ่งสำคัญคือเราต้องพบผู้สมัครที่เหมาะสมในการ

ขับเคลื่อนการผจญภัยครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับเกาะนี้“ประสบการณ์ของ Chris ในภาคส่วนนี้ ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และความกระตือรือร้นต่อข้อเสนอด้านกีฬาของ Isle of Man ทำให้เขาเหมาะสมกับบทบาทนี้อย่างสมบูรณ์แบบ”

การจ่ายเงินของ Digital Isle of Man รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์, อีสปอร์ต, Fintech, blockchain, อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ (IoT), เทคโนโลยี, การชำระเงิน, สื่อและภาพยนตร์

International Betting Integrity Association (IBIA) ได้เผยแพร่การตอบสนองต่อเอกสารการปรึกษาหารือของ Malta Gaming Authority (MGA) เกี่ยวกับข้อกำหนดการรายงานการเดิมพันที่น่าสงสัย ตอบสนองในเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงที่เสนอและสนับสนุนให้ MGA นำกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทของ IBIA มาใช้คำตอบนี้ยินดีต้อนรับการก่อตั้ง MGA Sports Integrity Unit และชี้ไปที่ MoU ที่ตกลงกันระหว่าง MGA และ IBIA ไม่นานหลังจากที่เริ่มดำเนินการในปี 2019

IBIA ยังยินดีกับกระบวนการของ GClub iPhone ที่จะบังคับใช้มาตรา 43 ของการอนุญาตการเล่นเกมของ MGA และคำสั่งการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 43 ระบุว่าผู้รับใบอนุญาตการพนันกีฬา B2C จะต้องแจ้งให้ MGA ทราบถึงกรณีใด ๆ ของการเดิมพันที่น่าสงสัย MGA จะดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ซึ่งการตอบสนองของ IBIA ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

การพิจารณาที่สำคัญทำให้เกิดข้อโต้แย้งของลูกค้าเกี่ยวกับการเดิมพันที่น่าสงสัย รายงานเห็นด้วยกับ MGA ว่ากระบวนการรายงานการเดิมพันที่น่าสงสัยมีแนวโน้มที่จะสร้างข้อพิพาทของลูกค้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การชนะอาจเป็นโมฆะหรือระงับดังนั้นจึงแนะนำให้ MGA พิจารณาใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่เพิ่งเปิดตัวของ IBIA ซึ่งสร้างขึ้นร่วมกับ IBAS และ eCOGRA

การตอบสนองชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบการแจ้งเตือนระหว่างประเทศที่อิงตามลูกค้าของ IBIA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างไรสำหรับการดำเนินการอย่างรวดเร็วในกิจกรรมการเดิมพันที่เป็นการฉ้อโกง

นอกจากนี้ ยังตระหนักด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต MGA ที่ไม่ใช่ IBIA การปฏิบัติตามขั้นตอนของ IBIA ควรเป็นเรื่องง่าย และ IBIA เปิดให้อภิปรายว่าจะรวมผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่สมาชิก

ไว้ในระบบได้อย่างไรอย่างไรก็ตาม การตอบสนองเรียกร้องให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก MGA ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิกของ IBIA ให้พิจารณาเข้าร่วมระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเดิมพัน

การตอบสนองเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในอุตสาหกรรม และเน้นว่าผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในแผนการแบ่งปันข้อมูลรอบการเดิมพันที่น่าสงสัยอาจมีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้มีกิจกรรมการพนันที่เป็นการฉ้อโกง ดังนั้นจึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกคนมีส่วนร่วมในรูปแบบการรายงานการเดิมพันที่น่าสงสัย

Play’n Go ผู้พัฒนาเกมสล็อตได้ประกาศว่าจะขยายการให้บริการไปยังสวิตเซอร์แลนด์ โดยเปิดเผยว่าได้ตกลงข้อตกลงด้านเนื้อหากับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจำนวนหนึ่งในประเทศแล้ว

Play’n Go จะนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการรับรองมากมายทั่วประเทศ โดยได้มีส่วนร่วมและเริ่มดำเนินการกับผู้ให้บริการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวนักพัฒนากล่าวว่าการขยายตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่งจะเห็นได้ในสวีเดนและโปรตุเกส โดยต่อยอดมาจากประเทศต่างๆ เช่น โครเอเชีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย

“เราตั้งเป้าที่จะนำแบรนด์ความบันเทิงที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามาสู่ผู้เล่นให้ได้มากที่สุด เรามุ่งเน้นที่การขยายเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นในตลาดที่มีการควบคุมอยู่เสมอ” Johan Törnqvist ผู้บริหารระดับสูงของ Play’n GO กล่าว “เราจะขยายต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงปี 2564 และต่อ ๆ ไป

GClub iPhone “ยังมีตลาดอีกมากมายที่ถูกกำหนดโดยกฎระเบียบ ภูมิภาคต่างๆ เช่น ละตินอเมริกา สหรัฐอเมริกา และแม้แต่บางส่วนของยุโรปก็ยังเติบโตเต็มที่และนำเสนอโอกาสที่เพิ่มขึ้น และเรามักจะมองหาประโยชน์จากโอกาสเสมอ”

ลูกค้าทั้งหมด 222,993 รายใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการบล็อกการพนันของธนาคารออนไลน์ Monzo ในสหราชอาณาจักรตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2018 iGB เข้าใจ

คุณลักษณะนี้ช่วยให้ลูกค้า Monzo สามารถละเว้นจากการทำธุรกรรมการพนันและรวมถึงช่วงเวลา “เย็นลง” 48 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกปิดใช้งาน ในขณะที่คุณลักษณะนี้เปิดตัว Monzo อธิบายว่าสามารถระบุธุรกรรมการพนันด้วยรหัสที่มาพร้อมกับการชำระเงิน

ตั้งแต่นั้นมา ลูกค้า 222,993 รายใช้บล็อกนี้ ขณะที่มีเพียง 8% เท่านั้นที่ปิดใช้งานบล็อกนี้ ซึ่งหมายความว่ามีคนเปิดฟีเจอร์นี้โดยเฉลี่ย 2,314 คนในแต่ละเดือน ในขณะที่จำนวนผู้ใช้ใหม่ที่ใช้ฟีเจอร์นี้ในหนึ่งเดือนพุ่งสูงสุดที่ 17,474 สิงหาคม 2019

การเปิดตัวฟีเจอร์ของ Monzo ในเดือนมิถุนายน 2018 เป็นไปตามการตัดสินใจของธนาคารออนไลน์ของคู่แข่งStarling ที่จะแนะนำฟีเจอร์ดังกล่าวในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่นั้นมาธนาคารอื่น ๆรวมถึง Barclays, Halifax, Lloyds Bank, Bank of Scotland และ HSBC ยักษ์ใหญ่ระดับไฮสตรีทได้ปฏิบัติตาม

หน่วยงานจัดอันดับเครดิต Standard and Poor’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ Codere ที่ต้องเผชิญกับประเทศสเปน อิตาลี และลาตินอเมริกาเป็นครั้งที่ห้าในเวลาเพียง 9 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าการผิดนัดถือเป็น “ความแน่นอนเสมือน”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (14 กรกฎาคม) ผู้ประกอบการตกลงในข้อตกลงการรีไฟแนนซ์ใหม่มูลค่า 250 ล้านยูโร (227.4 ล้านปอนด์/285.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) กับผู้ถือพันธบัตรรายเดิม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจัดอันดับกล่าวว่าการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ “เทียบเท่ากับการผิดนัดที่เลือก” และหากได้รับการยอมรับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปของ Codere ในวันที่ 30 กรกฎาคม และโดยเปอร์เซ็นต์เจ้าหนี้ที่มากเพียงพอ ก็จะกำหนดว่าผู้ดำเนินการผิดนัด

“ในมุมมองของเรา ธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้นักลงทุนได้รับหลักทรัพย์ดั้งเดิมน้อยกว่าที่สัญญาไว้” Standard and Poor’s กล่าว สิ่งนี้กล่าวว่าเป็นเพราะข้อตกลงอนุญาตให้ Codere จ่ายดอกเบี้ยด้วยพันธบัตรของตัวเองผ่านกระบวนการจ่ายในลักษณะ

หากข้อตกลงไม่ได้รับการยอมรับ หน่วยงานจัดอันดับกล่าวว่า Codere มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการละเมิดพันธสัญญาภายในสามเดือน โดยสังเกตจาก “หนี้และต้นทุนการบริการในระดับสูง” ซึ่งกล่าวว่าการปรับโครงสร้างหนี้บางรูปแบบ “มีโอกาสสูง”

Standard and Poor’s กล่าวเสริมว่า Codere ประมาณการว่าต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมสูงถึง 100 ล้านยูโรเพื่อให้ครอบคลุมการเผาเงินสดและการรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ Covid-19

“เราคาดว่าตัวชี้วัดเครดิตของ Codere จะแย่ลงอย่างมากในปี 2563 ในขณะที่การฟื้นตัวในปี 2564 ยังคงไม่แน่นอน” Standard and Poor’s กล่าวเสริม “ในขณะที่รัฐบาลต่างๆ เริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์ Codere ได้กลับมาดำเนินการในอิตาลีและสเปน ห้องโถงเจ็ดแห่งในเม็กซิโก และสนามแข่งอุรุกวัย

“การดำเนินการเหล่านี้เป็นตัวแทนของธุรกิจของ Codere ไม่ถึงครึ่ง ภายใต้กรณีพื้นฐานของเรา เราคาดว่าร้านเกมส่วนใหญ่ของ Codere จะเปิดให้บริการอีกครั้งภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2020

“อย่างไรก็ตาม เราสังเกตว่าระยะการเปิดประเทศในละตินอเมริกายังคงพัฒนาและอาจมีข้อเสียจากสมมติฐานของเรา ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในร้านค้า พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อการเยี่ยมชมห้องเล่นเกม และความเสี่ยงของคลื่นลูกที่สองของการระบาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น”

นี่เป็นครั้งที่ห้าที่ Codere ถูกปรับลดรุ่นในช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเมื่อเปลี่ยนจาก B เป็น B-ไม่นานหลังจากที่ Codere ประกาศว่าความไม่สอดคล้องทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทั้งปี

Codere ในเดือนกุมภาพันธ์เปิดเผยว่ารายรับลดลง 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2019 หลังจากการเติบโตในตลาดยุโรปถูกชดเชยด้วยความผันผวนของค่าเงินที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอาร์เจนตินา

ในเดือนพฤษภาคม รายงานด้วยว่ารายรับลดลง21.3% สู่ระดับ 278.5 ล้านยูโรในไตรมาสแรกของปี 2020 ในขณะที่การปิดร้านค้าปลีกอันเป็นผลมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 97.1 ล้านยูโร

XLMedia ผู้ให้บริการด้านการตลาดพันธมิตรกล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 สาเหตุหลักมาจากการที่ Google จัดอันดับเว็บไซต์จำนวนหนึ่งและผลกระทบของ coronavirus นวนิยาย 19) โรคระบาด

XLMedia คาดการณ์ว่ารายรับในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายนจะอยู่ที่ประมาณ $27.5m (21.6m/€23.8m) ซึ่งจะลดลง 35.3% จาก $42.5m ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

การซื้อขายในไตรมาสที่ 1 แข็งแกร่งกว่าไตรมาสที่สอง โดยมีรายได้ 15.6 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากช่วงเวลาการซื้อขายปกติก่อนการปรับลดอันดับในปลายเดือนมกราคมและไม่รู้สึกถึงผลกระทบของโควิด-19 จนถึงกลางเดือนมีนาคม

จากการวิเคราะห์การคาดการณ์ XLMedia อ้างถึงผลกระทบของ Google ที่เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับสำหรับไซต์บางแห่งในเดือนมกราคมของปีนี้ ในขณะนั้น XLMedia กล่าวว่าการย้ายดังกล่าวนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการเข้าชมที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้โดยมี 23 ไซต์ที่ได้รับผลกระทบสร้างรายได้ระดับพรีเมียมสินทรัพย์

XLMedia ได้เปิดเผยว่าขณะนี้รายรับต่อเดือนลดลงกว่าก่อนการปรับลดอันดับประมาณ 2 ล้านเหรียญ โดยส่วนใหญ่ลดลงไปจนถึงบรรทัดล่างสุด

XLMedia กล่าวว่า “บริษัทได้รับและจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การจัดลำดับไซต์เหล่านี้ใหม่” “ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาบนไซต์เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมมากขึ้น

“ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ปรับปรุงข้อเสนอสำหรับผู้ชมที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น ได้รับความช่วยเหลือจากวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการย้ายไปยังแพลตฟอร์มภายนอก ซึ่งช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมที่เร่งขึ้นโดยชุมชนโอเพนซอร์ส “กระบวนการจัดลำดับใหม่ที่มีการจัดการจะเริ่มในเดือนสิงหาคม เมื่อไซต์แรกถูกส่งไปยัง Google อีกครั้ง”

จากข้อมูลของ XLMedia หากเว็บไซต์ต้องลบบทลงโทษด้วยตนเอง จะใช้เวลาประมาณหกเดือนในการส่ง 50% ของระดับรายได้เดิม และอีกไม่เกิน 12 เดือนจึงจะกลับสู่ระดับก่อนการจัดอันดับ .

ในแง่ของ Covid-19 พนักงานทั่วโลกของ XLMedia ได้ทำงานจากระยะไกลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 โดยมีพนักงานบางคนเพิ่งกลับมาทำงาน ผู้ให้บริการกล่าวว่าสามารถใช้มาตรการการทำงานระยะไกลและยืดหยุ่นได้ “ได้อย่างราบรื่น” โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในระยะสั้น

XLMedia กล่าวว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดนั้นรู้สึกได้มากที่สุดในด้านกีฬาและการเงินส่วนบุคคล สาเหตุหลักมาจากการปิดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมการออกบัตรเครดิตและการลงทุนในระดับที่ลดลง

แม้ว่า XLMedia จะกล่าวว่าเว็บไซต์ที่แพร่ระบาด “ได้ประโยชน์โดยทั่วไป” ที่อุทิศให้กับคาสิโนและเกม ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งบางรายที่รายงานข้อดีที่สำคัญ แต่ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เนื่องจาก Google ถูกลดอันดับ

ประสิทธิภาพรายได้ที่ลดลงที่คาดการณ์ไว้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์อื่นๆ ในช่วงครึ่งปีแรก โดยรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBTIDA) ตั้งไว้ที่ประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะต่ำกว่า 18.6 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว 81.2% แม้ว่าตัวเลขปี 2019 จะได้รับการปรับเพื่อไม่รวมการจ่ายโดยใช้หุ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการคาดการณ์เหล่านี้จะลดลง XLMedia กล่าวว่างบดุลของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยยอดเงินสด ณ สิ้นเดือนมิถุนายนคาดว่าจะอยู่ที่ 27.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 35.3% จาก 43.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ จุดเดียวกันของปีที่แล้ว ผู้ให้บริการบอกว่าเรื่องนี้ได้รับการช่วยโดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารต้นทุนและเพิ่งประกาศลดพนักงานในตัวเลข

“ในขณะที่ผลประกอบการทางการเงินในช่วงหกเดือนแรกน่าผิดหวัง XLMedia ยังคงมีความคืบหน้าที่ดีในวาระการเปลี่ยนแปลงและการส่งมอบลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์” XLMedia กล่าว

“นอกจากนี้ เรากำลังจัดลำดับความสำคัญในการลบบทลงโทษที่กำหนดโดย Google ในเว็บไซต์พรีเมียมบางแห่ง เมื่อรวมกับสัญญาณที่ให้กำลังใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในด้านกีฬาและการเงินส่วนบุคคล สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มระดับความเชื่อมั่นในความสามารถของเราในการเพิ่มรายได้และผลกำไรในปี 2564 และต่อ ๆ ไป”

XLMedia ยังชี้ไปยังหมายเลขของการพัฒนาที่สำคัญอื่น ๆ ไปยังจุดสิ้นสุดของรอบระยะเวลารวมถึงการประกาศความตั้งใจที่จะพิจารณาการกำจัดของบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ที่คาสิโนของฟินแลนด์

ผู้ให้บริการกล่าวว่าไม่มีข้อกำหนดในการขายสินทรัพย์ แต่การขายทิ้งใด ๆ สามารถช่วยปรับสมดุลพอร์ตสินทรัพย์และตอนนี้จะพิจารณาการแสดงความสนใจสำหรับสินทรัพย์นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน XLMedia ได้ประกาศแต่งตั้ง Ken Dorwardซึ่งเคยเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น Rakuten เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในอเมริกาเหนือ

หลังจากจบครึ่งหลังเสร็จสิ้นการซื้อกิจการ 101GreatGoals.comซึ่งเป็นผู้เผยแพร่สื่อฟุตบอลระดับโลกที่นำเสนอเนื้อหาข่าว การถ่ายทอดสดกีฬา และเคล็ดลับการเดิมพันสำหรับแฟนฟุตบอล

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ภาษีนิติบุคคลจากไซปรัสเป็นสหราชอาณาจักร ในการเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมผู้บริหารระดับสูง โดยปัจจุบัน CEO, CFO และ COO ประจำอยู่ที่สหราชอาณาจักร

“XLMedia ยังคงเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน รวมถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานและการเงินเพื่อส่งมอบ” ผู้ให้บริการกล่าว

Tabcorp ผู้ประกอบธุรกิจการพนันของออสเตรเลียได้ประกาศว่า David Attenborough จะเกษียณจากบทบาทของเขาในฐานะหัวหน้าผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการในช่วงครึ่งแรกของปี 2564

Attenborough เข้าร่วม Tabcorp ในเดือนเมษายน 2010 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสำหรับการเดิมพัน ก่อนที่จะเป็นกรรมการผู้จัดการและ CEO เมื่อ Tabcorp เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการคาสิโนในอดีตในเดือนมิถุนายน 2011เขายังคงดำรงตำแหน่งหลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง Tabcorp และ Tatts Groupในเดือนธันวาคม 2560

Attenborough กล่าวว่า “การควบรวมกิจการกับ Tatts เสร็จสมบูรณ์แล้ว และด้วยเหตุนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มกระบวนการแต่งตั้ง CEO คนต่อไปที่สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการและทีมผู้บริหารเพื่อนำพาบริษัทไปข้างหน้า” Attenborough กล่าว

“ก่อนหน้านั้น ฉันมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะขับเคลื่อน Tabcorp ผ่านการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และทำให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต”

ในขณะเดียวกัน Tabcorp ยังได้เลือก Steven Gregg ให้ดำรงตำแหน่งต่อจาก Paula Dwyer ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการ โดยคนหลังจะเกษียณจากบทบาทในวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้

Dwyer ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Tabcorp ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2011 แต่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนสิ้นปีนี้ Gregg ผู้อำนวยการของ Tabcorp ตั้งแต่ปี 2012 ปัจจุบันยังเป็นประธานของ Caltex Australia Limited รวมถึงผู้อำนวยการของ Challenger Limited และบริษัทเลือดดี William Inglis & Son Limited

ก่อนหน้านี้ในสายงานวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาด้านการจัดการ เขาดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายตำแหน่ง รวมถึงในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจและซีอีโอระดับโลกที่ ABN Amro Bank และหุ้นส่วนและที่ปรึกษาอาวุโสของ McKinsey & Company

“ผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานในคณะกรรมการและทีมผู้บริหารเพื่อให้เห็นถึงโอกาสที่ Tabcorp ปฏิบัติตามการควบรวม Tabcorp-Tatts: เพื่อขับเคลื่อนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องของลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน รัฐบาล และชุมชนในวงกว้าง” เกร็กกล่าวว่า

Dwyer กล่าวเสริมว่า: “เมื่อการรวม Tatts ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ถึงเวลาแล้วที่ประธานคนใหม่จะเป็นผู้นำคณะกรรมการ Tabcorp ไปสู่อนาคต การแต่งตั้ง Gregg จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบในขณะที่บริษัทระบุและเปลี่ยนไปเป็นกรรมการผู้จัดการและซีอีโอคนใหม่”

IG Group ผู้ให้บริการเดิมพันส่วนต่างและสัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFD) สร้างรายได้ 649.2 ล้านปอนด์ (712.5 ล้านยูโร/825.7 ล้านยูโร) ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี

จากรายรับจากการซื้อขายสุทธิ 649.2 ล้านปอนด์ ส่วนใหญ่ 617.2 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาจากการซื้อขายแบบเลเวอเรจที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งรวมถึงสัญญาสำหรับส่วนต่างและการเดิมพันส่วนต่าง

การทำลายการซื้อขายที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์เหล่านี้ลงไปอีก 287.2 ล้านปอนด์สำหรับดัชนี เพิ่มขึ้น 34% 113.3 ล้านปอนด์มาจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพิ่มขึ้น 42% 88.6 ล้านปอนด์ มาจากหุ้น เพิ่มขึ้น 3%

86.2 ล้านปอนด์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 106% เนื่องจากความผันผวนสูงในตลาดน้ำมัน ในขณะที่อีก 24.4 ล้านปอนด์ของการซื้อขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์สำหรับการซื้อขายออปชั่น เพิ่มขึ้น 20% และ 17.5 ล้านปอนด์สำหรับคริปโตเคอเรนซี เพิ่มขึ้น 72%.

อีก 18.4 ล้านปอนด์มาจากอนุพันธ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนในขณะที่การซื้อขายหุ้นและการลงทุนคิดเป็น 13.7 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 57% การเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของลูกค้า 34% สู่ 239,600

รายได้ส่วนใหญ่ 328.5 ล้านปอนด์มาจากประเทศในเขตอำนาจศาลของ European Securities and Market Authority ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรหลังจากทำดอกเบี้ย 5.0 ล้านปอนด์จากเงินลูกค้าและ 1.4 ล้านปอนด์ในรายได้อื่นแต่จ่ายหน้าที่เดิมพัน 7.4 ล้านปอนด์ IG Group สร้างรายได้สุทธิ 648.2 ล้านปอนด์

ธุรกิจจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 352.9 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 24% ค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดคือค่าตอบแทนพนักงานคงที่ ซึ่งเพิ่มขึ้น 9% เป็น 116.4 ล้านปอนด์ เนื่องจากจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น 7% เป็น 1,921 ในขณะเดียวกันค่าตอบแทนผันแปรเช่นโบนัสเพิ่มขึ้น 79% เป็น 44.3 ล้านปอนด์

ค่าโฆษณาและการตลาดเพิ่มขึ้น 20% เป็น 61.8 ล้านปอนด์ ค่าใช้จ่ายในสถานที่ลดลง 45% มาอยู่ที่ 7.3 ล้านปอนด์ ค่าธรรมเนียมด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้น 88% เป็น 6.3 ล้านปอนด์ และค่าใช้จ่ายหนี้สูญเพิ่มขึ้นมากกว่า 500% เป็น 11.0 ล้านปอนด์ต้นทุนโครงสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้น 21% เป็น 79.7 ล้านปอนด์ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 48% เป็น 25.6 ล้านปอนด์

หลังจากได้รับเงินเพิ่มอีก 700,000 ปอนด์จากการขาย “หน่วยงานย่อย 6 ราย” IG Group มีกำไรจากการดำเนินงาน 296.0 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 53% ธุรกิจขาดทุนสุทธิ 100,000 ปอนด์ ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักภาษี 295.5 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 52%

หลังจากจ่ายภาษี 55.5 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 54% ผลกำไรของ IG Group อยู่ที่ 240.4 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบเป็นรายปี“ปีแรกที่ประสบความสำเร็จในกลยุทธ์การเติบโต 3 ปี

ของเราในการเป็นธุรกิจระดับโลกที่ยั่งยืน มีความหลากหลาย และมากขึ้น” June Felix หัวหน้าผู้บริหารของ IG Group กล่าว “เราสรุปผลปีงบประมาณ 2020 ได้ดีในการดำเนินการ

ตามเป้าหมายระยะกลางของเรา และมั่นใจในความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้“ผมยินดีกับความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมที่เราทำ ความยืดหยุ่นที่เราแสดงให้เห็นในฐานะบริษัท และผลการบันทึกที่เราได้ส่งมอบ”

การเติบโตของ IG Group ส่วนใหญ่มาจากไตรมาสที่ 4 ที่ “ยอดเยี่ยม” ซึ่งความผันผวนของตลาดสูงมากและกิจกรรมลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

(โควิด-19) ช่วยให้ธุรกิจสร้างรายได้ 259.5 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 120% เมื่อเทียบเป็นรายปี -ปี. ลูกค้าที่ใช้งานเพิ่มขึ้น 56% เป็น 199,300 เนื่องจากมีลูกค้าใหม่ 51,200 ราย ในขณะที่รายรับเฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งรายเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปี

“ในขณะที่รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากจากกิจกรรมของลูกค้าที่โดดเด่นในไตรมาสที่ 4 เราไม่ได้คาดหวังว่ากิจกรรมระดับนี้จะคงอยู่ต่อไป เนื่องจากเราคาดว่าความผันผวนของตลาดจะกลับ

สู่ระดับปกติมากขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 21” IG Group กล่าว “อย่างไรก็ตาม กลุ่มคาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากจำนวนลูกค้าใหม่ที่มีการใช้งานเป็นประวัติการณ์ที่ได้มาในไตรมาสที่ 4 “ในขณะที่ข้อบ่งชี้เบื้องต้นคือลูกค้าเหล่านี้มีโปรไฟล์คล้ายกับกลุ่มลูกค้าใหม่ก่อนหน้านี้ แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าพวกเขาจะซื้อขายอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป”

เมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มบริษัทประกาศ ว่าคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับปีการเงิน 2020 อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาดการเงินที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าในระดับสูงในไตรมาสที่ 4

ในเดือนพฤษภาคม ธุรกิจชื่อCharlie Rozesเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ Rozes เข้าร่วม IG กลุ่มที่ 1 มิถุนายนแทนที่พอลแวริงซึ่งในเดือนมกราคมของเขาประกาศความตั้งใจที่จะเกษียณอายุ Mainwaring ตกลงที่จะอยู่ในตำแหน่งของเขาจนกว่าผู้ดำเนินการจะแต่งตั้งคนแทนร้านพนันในสกอตแลนด์ได้รับคำสั่งให้ปิดเครื่องเกมของพวกเขาในการกลับรถโดยรัฐบาลของประเทศซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประกาศว่าจะยกเลิกการห้ามการโต้เถียง

หลังจากแรงกดดันจากสภาการพนันและการเล่นเกม (BGC)รัฐบาลกล่าวว่าเป็นการผ่อนคลายข้อจำกัดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ coronavirus นวนิยาย (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม

สิ่งเหล่านี้รวมถึงการไม่ได้รับอนุญาตให้มีเก้าอี้ ถ่ายทอดสดการแข่งขัน หรือเล่นเครื่องเล่นเกม – ทั้งหมดนี้เป็นของเฉพาะในสกอตแลนด์ โดยร้านพนันในอังกฤษไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ร้านพนันของสก็อตแลนด์ซึ่งกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่ 29 มิถุนายน ได้รับการแจ้งว่าลูกค้าจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเครื่องจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

ในจดหมายถึง Michael Dugher ผู้บริหารระดับสูงของ BGC เจ้าหน้าที่รัฐบาลสก็อตแลนด์กล่าวว่าข้อ จำกัด ที่มีอยู่จะยังคงอยู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อ “รักษาผู้คนให้ปลอดภัย” ในร้านพนัน

“ได้มีการพิจารณาแล้วว่าจะสามารถเปิดเครื่องเกมภายในร้านเดิมพันภายใต้แนวทางการขายปลีกที่ใกล้ชิดได้หรือไม่” จดหมายกล่าว“คำจำกัดความที่แม่นยำของสวนสนุกและการใช้เครื่องพนันในสถานที่ต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนพร้อมข้อควรพิจารณาที่ทับซ้อนกันซึ่งยากต่อการประเมิน

“มีการตัดสินใจแล้วว่าเราต้องการแนวทางที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการใช้เครื่องเกมในขณะที่รักษาผู้คนให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้นข้อจำกัดที่มีอยู่จึงยังคงอยู่ในปัจจุบัน”บริจิด ซิมมอนด์ส ประธาน BGC ออกมาตำหนิการตัดสินใจดังกล่าว และเรียกร้องให้รัฐมนตรีพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยเตือนว่าผู้คนอาจตกงานเนื่องจากการกลับรถที่เห็นได้ชัด“เราผิดหวังอย่างมากกับการตัดสินใจของรัฐบาลสก็อตแลนด์ ซึ่งขัดแย้งโดยตรงกับสิ่งที่พวกเขาบอกเราก่อนหน้านี้” ซิมมอนด์สกล่าว

“ร้านพนันในสกอตแลนด์อยู่ภายใต้ความตึงเครียดทางการเงินอย่างรุนแรงแล้ว เนื่องจากรัฐบาลสก็อตแลนด์ปฏิเสธที่จะให้การบรรเทาอัตราธุรกิจ 100% แก่พวกเขา ซึ่งมีให้สำหรับธุรกิจค้าปลีกรายอื่น และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งผลกระทบครั้งใหญ่“ ฉันขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีในสกอตแลนด์พิจารณาการตัดสินใจที่ทำให้งงงวยโดยด่วนและเปลี่ยนกลับเป็นตำแหน่งที่พวกเขามีน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อน”

John Heaton หัวหน้าของ Scotbet ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านพนันอิสระที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ ยังวิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าว โดยกล่าวว่าอนาคตของธุรกิจของเขากำลังถูกคุกคาม

“ขณะนี้ เรากำลังก่อให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในร้านค้าโดยไม่เกิดประโยชน์จากเครื่องจักร มันเลวร้ายที่สุดในโลก” เขากล่าว “ดูเหมือนพวกเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิกกิจการร้านพนันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และร้านค้าอิสระอย่างเราเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด”

การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเครื่องเกมออกมาแม้จะมี BGC สัปดาห์ก่อนหน้านี้เตือนรัฐบาลสก็อตที่นับพันงานในภาคการเล่นการพนันที่มีความเสี่ยงเว้นแต่จะมอบบรรเทาอัตราธุรกิจไปยังร้านค้าการพนัน

จนถึงตอนนี้ รัฐบาลได้แยกร้านพนันออกจากโครงการบรรเทาอัตราค่าธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ (โควิด-19) ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากธุรกิจที่มีสิทธิ์ในช่วงวิกฤต

ซึ่งแตกต่างจากแนวทางในอังกฤษที่ร้านค้าเดิมพันได้รับการผ่อนปรนอัตราธุรกิจเพื่อช่วยพวกเขาผ่านวิกฤต พวกเขาถูกกีดกันออกจากโครงการในขั้นต้นเช่นกัน ก่อนที่จะมีการแก้ไขในปลายเดือนมีนาคม

รัฐมนตรีชาวสก็อตยังปฏิเสธที่จะขยายการมอบเงินสนับสนุนการค้าปลีก การต้อนรับและการพักผ่อนให้กับร้านพนัน แม้ว่าจะมีการเสนอให้ผู้อื่นในอุตสาหกรรมการพนันและเกม เช่น ความบันเทิง ห้องบิงโก ศูนย์รวมความบันเทิง และสนามแข่ง

Hai Ng ให้เหตุผลว่าการขาดกีฬาสดแบบดั้งเดิมในช่วงการระบาดใหญ่ทำให้หลายคนต้องผ่านประตูที่เปิดกว้างของ esports แต่ในขณะที่กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับหนังสือกีฬาหลายเล่มปรากฏการณ์นี้ไม่มีฟอง

เป็นวันธรรมดาใกล้สิ้นเดือนตุลาคม 2019 ฉันเพิ่งเริ่มทำงานในโครงการใหม่เพื่อพัฒนากลยุทธ์อีสปอร์ตสำหรับคอมเพล็กซ์สนามกีฬาที่น่าประทับใจตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่กำลังมาแรงในประเทศจีน พวกเขาได้จัดกิจกรรมตามประเพณีมาแล้วหลายครั้ง แต่กำลังมองหาการพิสูจน์ปฏิทินของพวกเขาในอนาคต เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ทั่วโลก esports เป็นแนวคิดที่เป็นธรรมชาติ

ฉันและทีมเพิ่งเริ่มทำการวิจัยพื้นฐานของเราเมื่อแหล่งภาคพื้นดินของฉันเริ่มส่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งดูเหมือนจะแพร่กระจายในเมืองนั้นมาให้ฉัน ขณะที่

กำลังจัดตารางการเยี่ยมชมภาคพื้นดิน ฉันได้ส่งอีเมลแจ้งรายงานดังกล่าวและแจ้งคำเตือนเกี่ยวกับการเดินทางไปยังไซต์ดังกล่าวเมืองนั้นคือหวู่ฮั่น และสภาพระบบทางเดินหายใจนั้นคือชื่อที่ตอนนี้เรียกว่าโควิด-19—โลกที่เปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่น่าสนใจคือ esports ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักภายใต้เงาของไวรัส SARS-CoV-2 และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ หรืออย่างน้อยก็กลายเป็นที่ชัดเจนอย่างรวดเร็ว สำหรับหลายๆ คนที่มาจากอุตสาหกรรมเฉพาะถิ่นหรือเข้ามาทำความเข้าใจ .

เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดในเทคโนโลยีและพบบ้านในอีเธอร์ของอินเทอร์เน็ต เช่น สตรีมมิ่งมีเดีย วิดีโอเกม และอีสปอร์ตได้กลายเป็นที่หลบภัยสำหรับหลาย ๆ คน แม้แต่นักวิจารณ์และผู้คลางแคลงหลายคน การไม่มีกีฬาทางกายภาพที่เป็นระบบทั้งหมด ทำให้หลายคนต้องผ่านประตูที่เปิดกว้างของอีสปอร์ต

มอเตอร์สปอร์ตหันมาใช้อีสปอร์ตอย่างรวดเร็วเพื่อให้แฟนๆ มีส่วนร่วมต่อไป ภายในสามสัปดาห์แรก Nascar พบกับทุกสิ่งตั้งแต่ปัญหาที่น่ารำคาญและบางครั้งก็ตลก การขาดการเชื่อมต่อระหว่างการแข่งขัน ไปจนถึง “การเลิกรา” และพฤติกรรมที่เป็นพิษที่นำไปสู่การถอนตัวจากผู้สนับสนุนและไล่ออก ซึ่งเป็นบทเรียนสั้นๆ แต่หนักหน่วงที่จัดทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตไม่ใช่ แค่ความสนุกและเกมสำหรับเครดิตของพวกเขา พวกเขาทำได้ดีมากในการฟื้นตัวและบันทึกจำนวนผู้ชมที่น่านับถือ ทุกสิ่งที่พิจารณา

ในขณะเดียวกัน ด้านอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมก็ไม่เสียหาย งาน Intel Extreme Masters ของ ESL ในเมือง Katowice ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นงานอีสปอร์ตสดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับแจ้งว่าพวกเขาไม่มีผู้ชมใน Spodek Arena น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนที่ประตูจะถูกกำหนดให้เปิด ผู้จัดงาน ESL แสดงความกล้าหาญและ การแสดงดำเนินไปอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตาม

โดยทั่วไปแล้ว Esports ไม่เพียงแต่พบหนทางข้างหน้า แต่ยังเฟื่องฟูในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้จำนวนผู้เล่นและผู้ชมเพิ่มขึ้น และสิ่งต่างๆ ก็ดูเป็นบวกสำหรับการเริ่มการแข่งขันอีสปอร์ตแบบสดอีกครั้ง Riot ผู้จัดพิมพ์ League of Legends เกม esports ที่ใหญ่ที่สุด ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลจีนให้ดำเนินการ League of Legends World Championships ในเซี่ยงไฮ้ตามกำหนด

แผนคือการสร้างฟองสบู่ด้วยมาตรการกักกัน การทดสอบ และความปลอดภัยที่ได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอยู่ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลจีนที่จะยกเลิกการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งหมดในปี 2020 ในขณะที่โลกยังคงปกคลุมไปด้วยทะเลทรายโรคระบาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตและธุรกิจ esports ก็ดูเหมือนโอเอซิส

สำหรับอุตสาหกรรมเกม (ใช่ นั่นจะเป็นการพนัน อีกเรื่องหนึ่ง) อุตสาหกรรมอีสปอร์ตก็หันมาสนใจและดำเนินการบางอย่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยกีฬาทางกายภาพจำนวนมากที่ลองใช้ตัวเลือก esports และ esports ยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ หนังสือกีฬาจำนวนมากที่ยอมรับ esports เป็นผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการสร้างรายได้ต่อไปได้หากไม่มีการแข่งขันกีฬาทางกายภาพ

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นสำคัญพอที่แม้แต่สื่อกระแสหลักก็รีบรายงานเรื่องนี้ บทความของ Forbes กล่าวถึงรายงานจาก GB Gambling Commission ที่ระบุว่าการเดิมพันอีสปอร์ตเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 2,992% (และใช่ นั่นคือสองพันและไม่ใช่จุดทศนิยมของยุโรป) เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มจาก 50,000 ปอนด์ในเดือนมีนาคม 2020 เป็นปอนด์ 4.9 ล้านในเดือนพฤษภาคม แม้แต่ลาสเวกัสยังสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของการเดิมพันอีสปอร์ตด้วยหนังสือกีฬาที่ผลักดันสิ่งที่เสนอก่อนหน้านี้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่กว่า

การกระทำนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าช่องโทรทัศน์หลายช่อง รวมถึงเครือข่ายกีฬา เริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับอีสปอร์ตอย่างกว้างขวางมากขึ้นเพื่อเติมเต็มเวลาว่างเนื่องจากขาดการแข่งขันกีฬาทางกายภาพ หลายคนที่อาจไม่เคยคิดว่าอีสปอร์ตเป็นผู้ชมและผู้เดิมพันได้รับแรงจูงใจให้ลองทำดู

หนังสือกีฬา igaming เกือบทั้งหมดรายงานผลกำไรจากผลิตภัณฑ์ esports ของพวกเขา โดยมีบทความที่อ้างถึงผู้ต้องสงสัยตามปกติทั้งหมด รวมถึง Luckbox และ Unikrn ที่ได้รับอนุญาตจาก Isle of Man การแชร์แผงออนไลน์กับ Pinnacle ผู้นำด้านหนังสืออีสปอร์ตระดับโลก เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่เพียงแต่ทำได้ดีกับอีสปอร์ตเท่านั้น แต่ยังเติบโตความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในอีสปอร์ตอีกด้วยแต่คำถามกลับกลายเป็นว่า “นี่คือฟองสบู่ใช่หรือไม่”

ให้ฉันเริ่มด้วยการบอกว่า esports เองนั้นไม่ใช่ฟองสบู่ ที่กล่าวว่ากระแสที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้เกิดจากตัวแปรที่เมื่อลบออกแล้ว จะไม่ทำให้อีสปอร์ตไม่เกี่ยวข้อง แต่มีแนวโน้มมากที่จะทำให้อีสปอร์ตกลับสู่อัตราการเติบโตเดิม บางทีอาจมีสารตกค้างเล็กน้อย

นักพนันกีฬาก็เหมือนกับกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท: แบบสบาย ๆ และแบบมีประสบการณ์ หากเราลบลูกค้าที่เดิมพัน esports อยู่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่ทะเลทรายโรคระบาดนี้ ฉันคงรู้สึกแย่ไม่น้อยว่าผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรายใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภทลูกค้าที่มีประสบการณ์

ลูกค้าเหล่านี้คือลูกค้าที่ชื่นชอบการเดิมพันกีฬาหรือแม้กระทั่งมีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพโดยเป็นการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางสถิติ ลูกค้าเหล่านี้จะสามารถใช้ esports ได้เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาอื่นๆ วิเคราะห์สถิติและอัตราต่อรองที่มีอยู่ เพื่อทำการเดิมพันที่คำนวณได้

สำหรับลูกค้าที่มีประสบการณ์เหล่านี้ ศักยภาพของพวกเขาที่จะอยู่กับ esports หลังจากที่เราออกจากทะเลทรายนี้จะสูงขึ้นมาก ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุผลง่ายๆ ที่ตอนนี้พวกเขามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการวัดผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์สำหรับลูกค้าทั่วไป การเดิมพันมักจะเป็นประสบการณ์ที่ส่งเสริมกิจกรรมหรือสังคมที่พวกเขาสนับสนุนทีมโปรด ผู้เล่น หรือความรู้สึกอื่นๆ ในการระบุตัวตน

ความสัมพันธ์เหล่านี้ใช้เวลาในการก่อตัวมากขึ้น และในขณะที่กีฬาทางกายภาพเริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้ง อาจไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างมันขึ้นมา สำหรับลูกค้าทั่วไป การออกจากทะเลทรายจะขจัดแรงจูงใจส่วนใหญ่ที่จะดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อีสปอร์ตต่อไป เว้นแต่พวกเขาจะได้พัฒนารสนิยมสำหรับสิ่งนั้น

อนุรักษ์นิยม ถ้าฉันเป็นนักพนัน ฉันจะเสี่ยงว่าโดยรวมแล้ว 2% จะยังคงอยู่ แต่ 20% จะย้ายไปอยู่ในหมวดที่ “มีโอกาสมาก” เพื่อลองใช้ผลิตภัณฑ์ esports ต่อหน้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามที่เมล็ดพันธุ์มี ได้รับการปลูก

ดังสุภาษิตที่ว่า “คุณต้องอยู่ในนั้น เพื่อชนะมัน” สิ่งนี้เป็นจริงด้วยการเดิมพันอีสปอร์ตในทะเลทรายระบาด โดยทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการที่สร้างผลิตภัณฑ์ esports จะได้รับผลกำไรมากที่สุด ในขณะที่ผู้ประกอบการที่กระโดดขึ้นไปบน bandwagon นั้นมีความหลากหลายมากขึ้นในจำนวนของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาพึ่งพาลูกค้าปกติของพวกเขาเพื่อเปลี่ยนไปใช้การเดิมพันในการแข่งขัน esports อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกีฬากายภาพหลายอย่างกำลังดำเนินไปแบบเสมือนจริง การเปลี่ยนแปลงนั้นจึงไม่สั่นคลอนมากนัก

ฉันทามติอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้ประกอบการที่ให้บริการผลิตภัณฑ์อีสปอร์ตแล้ว ลูกค้าอีสปอร์ตมีความแตกต่างมากพอที่ผลิตภัณฑ์อีสปอร์ตต้องการใบหน้าและการดูแลของตัวเอง นอกจากนี้ การเดิมพันแบบครอสโอเวอร์ระหว่างกีฬาประเภทกายภาพและลูกค้าอีสปอร์ตยังน้อยมาก โดยมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นจากอีสปอร์ตไปสู่กีฬาทางกายภาพ

การระบาดใหญ่เป็นกลไกที่ทุกคนถูกผลักเข้าไปในห้องที่คุณสามารถเข้าร่วมหรือไม่ทำอะไรเลย และชัดเจนว่ามีคนมากพอตัดสินใจว่าจะทำอะไรบางอย่าง ที่ลบเกณฑ์ “ใบหน้าและการรักษาของตัวเอง” เนื่องจากนักพนันใหม่ไม่ใช่คนที่ชอบหรือคาดหวังประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับวิดีโอเกม ในขณะที่การทิ้งผลิตภัณฑ์อีสปอร์ตลงในส่วนผสมปกติในตอนนี้ จะไม่ดึงดูดลูกค้าที่เน้นอีสปอร์ตมากเท่ากับปลอบใจลูกค้ากีฬากายภาพด้วยตัวเลือกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

คำตอบที่คาดเดาได้ยากกว่าคือลูกค้าที่ค้นพบ esports ผ่านจุดเริ่มต้นนี้หรือไม่ ในที่สุดก็จะต้องการใบหน้าและประสบการณ์ที่เป็นที่ต้องการของ esports-regular หรือผู้ดำเนินการจะปรับฐานลูกค้าให้เป็นปกติซึ่งจะบริโภคผลิตภัณฑ์ esports ผ่านประสบการณ์แบบดั้งเดิม นี่จะเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจในการศึกษาอย่างแน่นอน

ในที่สุด เวลาก็เหมือนกับทุกๆ อย่าง ในขณะที่โลกยังคงต่อสู้กับ Covid-19 อย่างต่อเนื่อง หลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่โรคระบาดจะคงอยู่ต่อไปในชีวิตของเรา การตัดสินใจยอมรับ esports ในตอนนี้โดยไม่มีกลยุทธ์ระยะยาว แต่ในฐานะที่เป็นเงื่อนงำ อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดคำแนะนำทั่วไปของฉันเกี่ยวกับกลยุทธ์อีสปอร์ตนั้นไม่เปลี่ยนแปลง—อย่าไล่ตามลูกบอล แต่ให้เตรียมพร้อมสำหรับตำแหน่งที่ลูกบอลจะไป

สำหรับหนังสือกีฬา ความต้องการผลิตภัณฑ์อีสปอร์ตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ช่วงเวลาในการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการแต่ละรายโดยพิจารณาจากข้อมูลประชากรของลูกค้าที่มีอยู่และกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทรัพยากรมีจำกัด แต่ถ้าคุณเริ่มพัฒนากลยุทธ์ในตอนนี้ คุณจะพบว่าตัวเองมาถูกที่แล้วเมื่อถึงเวลาถัดไป เวลามาพร้อม

โอเอซิสหรือภาพลวงตา? หากคุณชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ตอยู่แล้ว มันคือโอเอซิส หากคุณเห็นมันจากระยะไกล การวิ่งเข้าหาตอนนี้อาจเผยให้เห็นว่าเป็นภาพลวงตา คุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อทะเลทรายครั้งต่อไปมาถึง?ให้เดิมพันของเราที่หนังสือ อย่าเดิมพันสุขภาพของคุณ อยู่อย่างปลอดภัย; มีสติ; สวมหน้ากาก

Hai Ng เป็นทูตด้านความซื่อสัตย์ของ Esports Integrity Commission (ESIC) เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Neomancer ซึ่งเป็นบริษัทด้านกลยุทธ์และการจัดการด้านเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร Hai มีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในภาคเทคโนโลยี และกว่าทศวรรษในการเล่นเกม

ที่พักสองแห่งบนแถบลาสเวกัส ได้แก่ Circus Circus Hotel & Casino และ Tropicana Las Vegas ได้แจ้งแผนกการจ้างงาน การฝึกอบรม และการฟื้นฟูสมรรถภาพในรัฐเนวาดา เกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน 252 และ 620 คนตามลำดับ โดยคาดว่าจะมีขึ้นระหว่างนี้จนถึงเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน คณะละครสัตว์ของฟิล รัฟฟิน ซึ่งเป็นเจ้าของคณะละครสัตว์ได้แจ้งนายกเทศมนตรีของเมือง ประธานคณะกรรมาธิการเทศมณฑลคลาร์ก และฝ่ายความมั่นคงในการจ้างงานของกรมการจัดหางาน การฝึกอบรม และการฟื้นฟูรัฐเนวาดาว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2020 เป็นต้นไป บริษัทจะยุติการดำเนินงานอย่างถาวร บทบาทของพนักงาน 252 คน

ในขณะเดียวกัน Tropicana Las Vegas ที่ดำเนินการโดย Penn National Gaming ได้จัดหา Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation ด้วย WARN Act Notice of Layoff เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม