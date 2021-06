เว็บคาสิโน สมัครจีคลับคาสิโน BGC เรียกร้อง

เว็บคาสิโน สภาการเดิมพันและการเล่นเกม (BGC) ได้เตือนรัฐบาลสก็อตแลนด์ว่างานหลายพันตำแหน่งในภาคการพนันมีความเสี่ยง เว้นแต่จะให้การผ่อนปรนอัตราธุรกิจแก่ร้านพนันในประเทศจนถึงตอนนี้ รัฐบาลได้แยกร้านพนันออกจากโครงการบรรเทาอัตราค่าธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากธุรกิจที่มีสิทธิ์ในช่วงวิกฤต

ซึ่งแตกต่างจากแนวทางในอังกฤษที่ร้านค้าเดิมพันได้รับการผ่อนปรนอัตราธุรกิจเพื่อช่วยพวกเขาผ่านวิกฤต พวกเขาถูกกีดกันออกจากโครงการในขั้นต้นเช่นกัน ก่อนที่จะมีการแก้ไขในปลายเดือนมีนาคม

รัฐมนตรีชาวสก็อตยังปฏิเสธที่จะขยายการมอบเงินสนับสนุนการค้าปลีก การต้อนรับและการพักผ่อนให้กับร้านพนัน แม้ว่าจะมีการเสนอให้ผู้อื่นในอุตสาหกรรมการพนันและเกม เช่น ความบันเทิง ห้องบิงโก ศูนย์รวมความบันเทิง และสนามแข่ง

จากข้อมูลของ BGC การขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลอาจนำไปสู่การปิดร้านพนันอิสระทั่วสกอตแลนด์ เนื่องจากพวกเขาพยายามดิ้นรนหาเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่าย Michael Dugher ผู้บริหาร

ระดับสูงของ เว็บคาสิโน กล่าวว่า “ธุรกิจเหล่านี้จ้างผู้ชายและผู้หญิงหลายพันคนทั่วสกอตแลนด์ และพวกเขาสมควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลในขณะนี้ เมื่อพวกเขากลับมาทำงาน

อีกครั้ง” “หากพวกเขาไม่เข้าใจ หลายคนจะต้องตกงานอย่างน่าเศร้าเนื่องจากร้านของพวกเขาถูกบังคับให้ปิด“รัฐบาลสก็อตแลนด์จำเป็นต้องดึงจุดหยุดทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและให้แน่ใจว่าร้านพนันสามารถมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจกลับมายืนได้”

John Heaton หัวหน้าของ Scotbet ซึ่งมีร้านค้า 30 แห่งในสกอตแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจทำให้ธุรกิจของเขาเสียหายถึง 400,000 ปอนด์ (443,503/507,636) ในขณะที่

รายรับลดลงอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่“เรารู้สึกผิดหวังมากที่เราไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้ามือรับแทงอิสระในอังกฤษและคนอื่นๆ ในภาคการพนันและการเล่นเกมในสกอตแลนด์ได้รับ” Heaton กล่าว

“จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับเจ้ามือรับแทงรายใหญ่ แต่สำหรับเรามันเป็นเรื่องของการอยู่รอด ผลกระทบที่น่าจะเป็นไปได้คือภาคธุรกิจอิสระจะตาย และผู้ทำบัญชีรายใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป รู้สึกขอบคุณที่คู่แข่งอิสระของพวกเขาถูกกำจัดออกไปแล้ว”

ร้านพนันชาวสก็อตได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งในวันที่ 29 มิถุนายน แต่ในขั้นต้นต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการ รวมถึงการไม่ได้รับอนุญาตให้มีเก้าอี้ ใช้เครื่องเล่นเกม หรือแสดงการ

แข่งขันสดแต่ต่อไปนี้การรณรงค์นำโดย BGCข้อ จำกัด เหล่านี้ – ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ก็อตแลนด์ – จะถูกยกมาจาก 22 กรกฎาคม“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลรับฟังเรา [และยกเลิก] ข้อ

จำกัด ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายลดลงถึง 95% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนล็อกดาวน์ในร้านค้าบางแห่ง” ดูเกอร์กล่าว“ตอนนี้เรากำลังเรียกร้องให้พวกเขาใช้การบรรเทาอัตราธุรกิจและให้การสนับสนุนที่ผู้อื่นในอุตสาหกรรมของเราได้รับกับร้านเดิมพัน”

สมาคมผู้ประกอบการ Responsible Wagering Australia (RWA) อ้างว่าข้อมูลเครดิตของผู้บริโภคไม่ได้ให้ภาพที่ถูกต้องของการใช้จ่ายสาธารณะในการเล่นการพนัน ท่ามกลางสิ่งที่เรียก

ว่ารายงาน “ผู้ตื่นตกใจ” ของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ RWA กล่าวว่าข้อมูลเครดิตผู้บริโภคในอดีตถูกใช้เพื่อวาดภาพการพนันที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งกล่าวได้ว่าไม่ถูกต้อง

มีรายงานหลายฉบับในสื่อของออสเตรเลียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าผู้บริโภคได้เพิ่มการพนันภายใต้การล็อกดาวน์ ทำให้เกิดความกังวลเรื่องอัตราการพนันที่มีปัญหาเพิ่มขึ้น

“หากไม่มีบริบทผู้คนคิดว่าการเพิ่มขึ้นของการพนันออนไลน์ในช่วง [Covid-19] หมายถึงกิจกรรมการพนันโดยรวมที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ” Brent Jackson ผู้บริหารระดับสูงของ RWA กล่าว “นี่ไม่ใช่ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็ไม่แนะนำเช่นกัน”

แจ็คสันอธิบายว่าด้วยการปิดการพนันและเกมที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ท่ามกลางแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อหยุดการแพร่กระจายของ Covid-19 ผู้เล่นกำลังอพยพไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ เขาเสริมว่าสิ่งนี้เป็นเทรนด์ที่เห็นในธุรกิจค้าปลีกเกือบทั้งหมดในประเทศแจ็คสันยังคงกังวลอย่างแท้จริงว่าการเติบโตของการพนันออนไลน์นั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่เว็บไซต์การพนันนอกชายฝั่งที่ไม่มีใบอนุญาต

“คาสิโนออนไลน์และ pokies ทำงานอย่างผิดกฎหมายในออสเตรเลียแม้จะมีเว็บไซต์ต่างประเทศหลายร้อยแห่งที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิกปุ่มเพียงปุ่มเดียว” แจ็คสันกล่าว “แม้ว่าจะผิดกฎหมายสำหรับธุรกิจในการจัดหาเกมการพนันเหล่านี้ให้กับตลาดออสเตรเลีย แต่จริง ๆ แล้วไม่ผิดกฎหมายสำหรับชาวออสเตรเลียที่จะเข้าถึงเกมเหล่านี้ และทำให้ผู้บริโภค (รวมถึงเด็กและคนที่อ่อนแอ) มีความเสี่ยงสูง”

เขากล่าวว่าการเติบโตของสมาร์ทโฟนรวมกับเว็บไซต์ต่างประเทศที่ผิดกฎหมายจำนวนมากที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้บริโภคชาวออสเตรเลียหมายความว่า “ผู้คนจำนวนมากกำลังเดินไปมาพร้อมกับคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาตในกระเป๋าของพวกเขา”

“การเติบโตในการพนันออนไลน์เป็นการตอบสนองของตลาดตามปกติต่อสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไป หากการเติบโตนี้เกิดจากเว็บไซต์การพนันในต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาต นี่ก็เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการพนันอย่างมีความรับผิดชอบในออสเตรเลีย” แจ็คสันกล่าวเสริม

เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียกำลังทำงานเพื่อบล็อกการเข้าถึงไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หน่วยงานด้านการโฆษณาและการสื่อสารของประเทศออสเตรเลีย (ACMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการโฆษณาของประเทศได้รับอำนาจให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ในเดือนพฤศจิกายน 2019 โดยบล็อก 66 โดเมนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ประกาศว่า 11 ไซต์ถูกบล็อกในการอัปเดตล่าสุด ตั้งแต่ปี 2017 ACMA ยังมีอำนาจในการดำเนินคดีกับบริษัทและผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังสถานที่ทำงานนอกอาณาเขต เช่น การออกค่าปรับรายวันให้กับธุรกิจเหล่านี้

ภายใต้ร่างกฎหมายแก้ไขการพนันเชิงโต้ตอบ ผู้ดำเนินการที่รับเดิมพันจากนักพนันในออสเตรเลียโดยไม่มีใบอนุญาตในท้องถิ่นจะถือว่าทำผิดกฎหมาย บุคคลธรรมดาจะถูกปรับสูงสุด 1.35 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (751,124 ปอนด์/) €833,509/$953,390) ต่อวัน ในขณะที่บริษัทต่างๆ จะถูกเรียกเก็บเงิน 6.75 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

GB Gambling Commission ได้ระงับใบอนุญาตการดำเนินงานของ Genesis Global ในขณะที่ดำเนินการทบทวนกิจกรรมของผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์คณะกรรมาธิการกล่าวว่าการตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่การสงสัยว่าละเมิดใบอนุญาตของ Global ได้แก่ มาตรา 116(2)(a) และมาตรา 116(2)(c)(i)) ของพระราชบัญญัติการพนัน

มาตรา 116(2)(a) ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจสอบผู้รับอนุญาตการพนันหากมีเหตุให้สงสัยว่า “กิจกรรมอาจถูกดำเนินการ โดยอ้างว่าอาศัยใบอนุญาต แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาต”

ในขณะเดียวกัน 116(2)(c)(i)) อนุญาตให้คณะกรรมาธิการดำเนินการตรวจสอบหากสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาต “อาจไม่เหมาะที่จะดำเนินกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาต”การระงับมีผลทันที โดยเจเนซิสที่มีฐานในมอลตาจำเป็นต้องหยุดกิจกรรมในเว็บไซต์ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรในขณะที่การตรวจสอบยังดำเนินอยู่

Casoola.com, Casinoplanet.com, Kassu.com, Casinocruise.com, Casinogods.com, Casinojoy.com, Genesiscasino.com, Pelaa.com, Sloty.com, Spela.com, Spinit.com และ Vegashero.com ทั้งหมดต้องหยุด ให้บริการแก่ลูกค้าในบริเตนใหญ่คณะกรรมาธิการยังสั่งให้ Genesis อนุญาตให้ผู้เล่นเข้าถึงบัญชีของตนเพื่อถอนเงิน

แต่เพื่อให้ชัดเจนว่าไม่มีไซต์ใดที่ยอมรับการเดิมพันจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมใบอนุญาตดำเนินการทางไกลแบบรวมของ Genesis Global ครอบคลุมการเดิมพันเหตุการณ์จริง การเดิมพันเสมือนจริง และกิจกรรมการพนันคาสิโน

สมาคมสลากกินแบ่งโลก (WLA) ได้รับรอง Camelot Lottery Solutions ซึ่งเป็นหน่วยงาน B2B ของผู้ดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรในฐานะซัพพลายเออร์เกมที่มีความรับผิดชอบที่ผ่านการรับรอง

การรับรองยอมรับว่าผู้ปฏิบัติงานหรือซัพพลายเออร์สอดคล้องกับมาตรฐาน WLA Responsible Gaming สำหรับสมาชิกสมทบมาตรฐานนี้ประกอบด้วยแปดด้าน การประเมินการปฏิบัติต่อ

พนักงานของบริษัท การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัย; การสื่อสารโฆษณาและการตลาด สภาพแวดล้อมการเล่นเกมระยะไกล ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการรายงานการรับรองของ Camelot จะยังคงมีผลจนถึงเดือนมิถุนายน 2566 หลังจากนั้นซัพพลายเออร์กล่าวว่าจะขอการรับรองมาตรฐาน WLA อีกครั้ง

“ความปลอดภัยของผู้เล่นเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันใดๆ ที่เราออกแบบ สร้าง และปรับใช้ และเราภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราทำงานในสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เข้มงวดที่สุดในระบบนิเวศลอตเตอรีทั่วโลก” Wayne Pickup ผู้บริหารระดับสูงของ Camelot กล่าว.

“เราเชื่อว่าลอตเตอรี่เติบโตได้ดีที่สุด และชุมชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้เล่นมีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบ ฉันดีใจที่ Camelot Lottery Solutions ได้รับการยอมรับว่าเป็นซัพพลายเออร์เกมที่มีความรับผิดชอบที่ผ่านการรับรองจาก WLA”

Evolution Gaming ผู้เชี่ยวชาญด้านคาสิโนสดประกาศในวันนี้ (21 กรกฎาคม) ว่าได้ลงนามในข้อตกลงกับผู้ให้บริการเกมและซัพพลายเออร์ Intralot เพื่อให้บริการคาสิโนสดแก่ลูกค้าในเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมดของ Intralot ครอบคลุมเขตอำนาจศาลที่มีการควบคุม 44 แห่งทั่วโลก

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Intralot รวมชุดผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบของ Evolution เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเครือข่ายหวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะช่วยให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งเขตอำนาจศาลที่ดำเนินการอยู่ ในขณะที่นำเสนอสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์คาสิโนสดจะถูกรวมเข้ากับการดำเนินงานที่มีอยู่ของ Intralot และจะมีชุดเกมสดเต็มรูปแบบของ Evolution รวมถึงชื่อแบรนด์ต่างๆ เช่น Crazy Time, Mega Ball และ Lightning Roulette

“เรารู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Intralot ซึ่งเป็นผู้เล่นชั้นนำในโลกของเกม” Sebastian Johannisson หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ของ Evolution กล่าววิวัฒนาการได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดปี 2020 หลังจากการเพิ่มขึ้นของความนิยมของผลิตภัณฑ์คาสิโนสดในช่วงการระบาดใหญ่ของ Coronavirus (covid-19)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ซัพพลายเออร์มีกำไรจากการดำเนินงาน 131.3 ล้านยูโรเพิ่มขึ้น 96.5% จากครึ่งปีแรกของปี 2019 ในขณะเดียวกัน Intralot เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในช่วงเวลาเดียวกัน โดยได้รับผลกระทบจากกำไรจากการดำเนินงานและรายได้ที่ลดลงอย่างมากใน ช่วงไตรมาสแรกของปี

นอกเหนือจาก Covid-19 การลดลงนั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการ ส่วนใหญ่เกิดจากการยกเลิกสัญญากับผู้ให้บริการ Eurobet ในพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานสำหรับ Eurofootball ในบัลแกเรีย มูลค่าการซื้อขายของบัลแกเรียเพียงอย่างเดียวในทุกประเภทธุรกิจลดลง 71.4 ล้านยูโรในไตรมาสที่ 1 ปี 2020

ขณะนี้ Intralot กำลังดำเนินการตามกลยุทธ์ใหม่เพื่อดูการเติบโตของธุรกิจ โดยสร้างขึ้นจากเสาหลัก 5 ประการ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบการให้บริการขั้นสูง ความร่วมมือด้านใบอนุญาต B2C การเติบโตในเขตอำนาจศาลหลัก และการปรับโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจให้เหมาะสม

Nikos Nikolakopoulos รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้ากลุ่มของ Intralot กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเพื่อมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นให้กับลูกค้าของเรา “Evolution Gaming เป็นสมาชิกที่เชื่อถือได้ของระบบนิเวศบุคคลที่สามของเรา และเราตั้งตารอที่จะเปิดตัวความร่วมมือนี้ในตลาดออนไลน์หลายแห่งทั่วโลก”

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมการพนัน เควิน คิลมินสเตอร์มีบทบาทสำคัญที่หลากหลายในทุกระดับในพื้นที่คาสิโน ตั้งแต่บทบาทพื้นคาสิโนบนบกไปจนถึงการจัดการวีไอพี ก่อน

ที่จะเปลี่ยนไปสู่ตำแหน่งระดับสูง B2B และ B2C หลังจากการคุมขังสี่ปีกับวิลเลียม ฮิลล์ รวมถึงหนึ่งปีในฐานะหัวหน้าคาสิโนสดและเวกัส เขาเข้าร่วม Playtech ในปี 2558 ในบทบาท

ปัจจุบันของเขาในฐานะหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมคาสิโนสด โดยดูแลแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ Playtech ลูกค้าผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนำข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการจัดการผลิตภัณฑ์ โดย 8 รายการอยู่ในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ Roni Stern รับผิดชอบในการเป็นผู้นำและจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์สด

ของ Playtech บทบาทของ Roni ที่ Playtech ครอบคลุมวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และการสร้างคุณลักษณะ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงการส่งมอบ สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นผลมาจากการวิจัยและข้อกำหนดที่ถูกต้อง

ในภูมิทัศน์ปัจจุบันสำหรับผู้ให้บริการ igaming ผลิตภัณฑ์สดกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของพอร์ตโฟลิโอของผู้ให้บริการและกลยุทธ์ระยะยาวมากขึ้นนี่คือมุมมองของทั้ง Kevin Kilminster

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมคาสิโนสดที่ สมัครจีคลับคาสิโน และ Roni Stern หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์สดที่ Playtech ในการสัมภาษณ์ iGB เราถามทั้งคู่ว่าผลิตภัณฑ์สดมีบทบาทอย่างไรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในแนวดิ่ง

ด้วยลักษณะและการเติบโตของช่องทางโซเชียล เนื้อหาสื่อ และแพลตฟอร์มความบันเทิงที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะนี้ลูกค้ามีความต้องการความบันเทิงที่หลากหลายและแตกต่างมากขึ้น Kilminster กล่าวเสริมว่าความคาดหวังที่สูงส่งเหล่านี้ไม่ได้ลดลงเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์สด

“ความก้าวหน้าของเกมถ่ายทอดสดได้เข้ามามีบทบาท และประเภทของเกมที่นำเสนอนั้นดึงดูดผู้ชมใหม่ๆ ทำให้เนื้อหามีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม การปรับแต่งเนื้อหาสำหรับลูกค้าคือทุกสิ่ง และตอนนี้คาสิโนสดเป็นมากกว่าเกมบนโต๊ะ – พวกเขาเป็นประสบการณ์สด”

สเติร์นกล่าวเสริมว่า: “การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอประสบการณ์สองแบบเช่นรูเล็ตฟุตบอลสดของเราหรือคาสิโนที่เน้นเช่นสล็อตสดหรือรูเล็ตโบนัส Age of the Gods ได้ช่วยความต้องการนี้เช่นกันเนื่องจากลูกค้าที่เล่นในแนวอื่น ๆ กำลังค้นหาเกม ซึ่งตอนนี้ดึงดูดความสนใจหลักของพวกเขา”

ความแตกต่างและความแปรผันในผลิตภัณฑ์สดดังนั้น คุณมีความคิดสร้างสรรค์ในแนวดิ่งเช่นคาสิโนสดได้อย่างไร และความแตกต่างและความแตกต่างมีบทบาทอย่างไรในการดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้

Kilminster กล่าวว่าความสามารถในการปรับตัวนั้นเป็นจุดแข็งของแนวดิ่งมานานแล้ว: “คาสิโนสดยังคงพัฒนาและปรับให้เข้ากับสิ่งที่ผู้ใช้กำลังมองหาในแง่ของความบันเทิง และไม่มีวี่แววว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะชะลอตัวลง“การแนะนำองค์ประกอบหลักเพิ่มเติมจากแนวอื่น ๆ เช่น คาสิโน กีฬา และตอนนี้ บิงโกและลอตเตอรีจะช่วยกระจายเนื้อหาเพิ่มเติมทำให้การเข้าถึงการอุทธรณ์ดียิ่งขึ้น”

เขากล่าวต่อ โดยอธิบายว่าทิศทางนี้เป็นจุดสนใจหลักของ Playtech มาตั้งแต่ปี 2017 เมื่อบริษัทเปิดตัว Age of the Gods Roulette กรอไปข้างหน้าจนถึงตอนนี้ในปี 2020 ชื่อนี้อยู่ระหว่างการอัพเกรดใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่นและนำสไตล์คาสิโนมาสู่ผลิตภัณฑ์มากกว่าที่เคยเป็นมา

“ผลิตภัณฑ์สล็อตสดของเราสร้างขึ้นโดยเฉพาะด้วยวิสัยทัศน์นี้ และเป็นครั้งแรกที่ให้ผู้เล่นสามารถหมุนไปด้วยกัน และมีทิศทางความบันเทิงของชุมชนจริงๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก นำไปสู่การเปิดตัวชื่อที่สองในซีรีส์ในเดือนนี้ – Age of the Gods – God of Storms

“เห็นได้ชัดในปี 2018 และ 2019 แต่ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2020 เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการสำหรับพันธมิตรหลัก ไม่ว่าจะเป็น Spin & Win Roulette กับ Flutter group ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของ Quantum ชั้นนำของเราไปอีกขั้นในแง่ของ การมีส่วนร่วมของผู้เล่น หรือมอบรูปแบบแบล็คแจ็คที่ปรับขนาดได้มากขึ้นโดยใช้กลไกใหม่ เช่น แบล็คแจ็ค

ความเร็วของ Majority Rules สำหรับ GVC หรือแคชแบ็คแบล็คแจ็คสำหรับ Stoiximan“เกมที่ปรับขนาดได้เหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์ Playtech Live เพื่อช่วยให้พันธมิตรของเราสนับสนุนการเติบโตผ่านโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมซึ่งยังคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน”

เพื่อความสดใหม่ในอนาคตสเติร์นกล่าวว่าเป็นเวลาหลายปีที่คาสิโนสดเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์: “สิ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ในการปรับปรุงเทคโนโลยีและวิธีที่คุณใช้สิ่งนี้เพื่อนำเสนอเกมและประสบการณ์รูปแบบใหม่”

โดยการรับรู้อย่างต่อเนื่องว่าผู้ใช้มองเห็นการมีส่วนร่วมและทำให้แน่ใจว่าประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับนั้นสอดคล้องกับส่วนอื่น ๆ ที่พวกเขาใช้เวลาของพวกเขาอย่างไร Stern มองเห็นอนาคตที่สดใสสำหรับคาสิโนสด: “สิ่งที่เรานำเสนอมีความสำคัญพอ ๆ กับวิธีที่พวกเขาใช้ และไม่เหมือนกับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณจะเห็น UX และการปรับปรุงคุณลักษณะต่างๆ เกิดขึ้น

สมัครจีคลับคาสิโน บ่อยขึ้นเมื่อความเข้าใจด้านเทคโนโลยีทั่วไปของเราและวิธีที่เราใช้เติบโตขึ้น”ในขณะที่สเติร์นมองว่าผลิตภัณฑ์หลักยังคงเป็นแก่นของธุรกิจคาสิโนสดทั้งหมด เขาเสริมว่า “เกมสไตล์พันปีใหม่ซึ่งนำองค์ประกอบจากแนวดิ่งอื่นๆ จะมีความสำคัญพอๆ กับแก่นหลัก”

Kilminster ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Playtech กับผลิตภัณฑ์สดในปี 2020 จะเห็นบริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่เกมพันปีเหล่านั้น โดยที่ God of Storms Live Slots เป็นเกมแรก ตามด้วยรูเล็ตโบนัส Age of the Gods ใหม่ในไม่ช้า พาดหัวเกม Deal or No Deal Live

“เกม Live Deal หรือ No Deal Live ของเรามุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์สไตล์ Bingo ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติสำหรับธุรกิจเช่น Playtech ที่มีความรู้มากมายในสาขานั้น ผลิตภัณฑ์นี้จะนำสิ่งใหม่มาให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับมัน”

นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่า ความสนใจของชุมชนและตัวแปรที่ปรับขนาดได้จะกลายเป็นการนำเข้าที่เท่าเทียมกัน โดย Kilminster รู้สึกว่า Playtech กำลังผลิตแบล็คแจ็คที่ปรับขนาดได้มากกว่าคู่แข่งอยู่แล้ว

เขาสรุปด้วยวิสัยทัศน์ของอนาคตที่สดใสสำหรับผลิตภัณฑ์สด: “Live เป็นศูนย์รวมของเกมหลายแห่ง และฉันเชื่อว่าเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ข้ามแนวดิ่งมากขึ้น ไม่ว่าจะโดยกลไกหรือตรรกะ หรือโดยการนำเสนอโซลูชันที่มีทั้งสองอย่าง เป็นกีฬาหรือคาสิโน”

สิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันนอกสนามทั้งในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ยังคงเปิดให้บริการอีกครั้งเนื่องจากแต่ละประเทศออกจากการล็อกดาวน์ของ coronavirus นวนิยาย (Covid-19)

ในสิงคโปร์ สถานที่จัดงาน Livewire ของ Singapore Pools ได้เปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวานนี้ (20 กรกฎาคม) โดยมีการเดิมพันสดและการฉายการแข่งขันกีฬาต่อ แต่ละสถานที่จำกัด 50

คนต่อชั้น โดยเพิ่มมาตรการทำความสะอาดและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสขอแนะนำให้ลูกค้าที่อายุมากกว่า 60 ปี หรือมีโรคประจำตัวที่อาจเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 มากขึ้น ให้หลีกเลี่ยงสถานที่และเดิมพันออนไลน์แทน

อสังหาริมทรัพย์ Livewire และสิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันนอกสนามถูกปิดตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม โดยการพนันออนไลน์และการจับสลากถูกระงับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ส่งผลให้ธุรกิจ Singapore Pools ทั้งหมดปิดตัวลงอย่างมีประสิทธิภาพ

การเดิมพันออนไลน์กลับมาในวันที่ 15 มิถุนายนโดยการขายลอตเตอรีกลับมาดำเนินการในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ก่อนการออกรางวัลลอตเตอรี 4D งวดแรกในวันที่ 24 มิถุนายน

ในญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน Japanese Racing Authority (JRA) ยังคงเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันนอกสนามอีกครั้ง แม้ว่าสถานที่จัดงานจะมีเวลาเปิดทำการที่จำกัด และลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวด

ลูกค้าจะสามารถจ่ายเงินออกตั๋วที่ชนะและวางเดิมพันได้ แต่จะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันที่ร้านค้า และไม่มีข้อมูลอัตราต่อรองบนจอแสดงผล เวลาทำการจะถูกจำกัดไว้ระหว่าง 9.00 – 14.00 น. ซึ่งหมายความว่าจะมีการแข่งขันบางประเภทที่ร้านค้าจะไม่ยอมรับการเดิมพัน

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเจ็ดจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ตามด้วยอีกสองแห่งในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดสถานที่ 23 แห่งอีกครั้งในวันที่ 11 กรกฎาคม และอีกหกแห่งในสัปดาห์ต่อมา และเกิดขึ้นหลังจากการแข่งรถปิดประตูตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์

แม้จะปิดการเดิมพันรายย่อย แต่ครึ่งแรกของฤดูกาล 2020 ของ JRA ซึ่งดำเนินไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน มียอดขายเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.48 ล้านเยน (10.83 พันล้านปอนด์/12.02 พันล้านยูโร/13.77 พันล้านยูโร) โดยมี ลูกค้ายังสามารถเดิมพันออนไลน์ได้

Young Gamers and Gamblers Education Trust (YGAM) ได้ร่วมมือกับทีมวิจัยจาก Newcastle และ Loughborough Universities เพื่อเปิดตัว Parent Hub ซึ่งเป็นพอร์ทัลใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกล่องของขวัญ

Parent Hub จะมีแหล่งข้อมูล ข้อมูล และกิจกรรมเพื่อช่วยปกป้องเด็กทางออนไลน์ และได้รับการพัฒนาโดยใช้เงินทุนจาก Lottoland, GVC Holdings และ Playtech มันมีจุดมุ่ง

หมายเพื่ออธิบายว่าทำไมเด็ก ๆ ถึงถูกดึงดูดให้ซื้อกล่องของขวัญ โดยอธิบายแรงจูงใจหลัก เช่น ความประหลาดใจและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไอเท็มกล่องตาบอด และความตื่นเต้นในการชนะของหายาก

นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงการวิจัยเกี่ยวกับกล่องสุ่มของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากนักวิจัยของ Newcastle และ Loughborough ช่วงเหล่านี้มีตั้งแต่ผู้เยาว์ที่ต้องเผชิญกับกลไกของระบบการพนัน เช่นเดียวกับอันตรายทางอารมณ์และการเงินที่อาจเป็นผลมาจากการใช้จ่ายเกินตัว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้พูดคุยกับคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ คนหนึ่งยอมรับว่าใช้จ่ายเงินเกือบ 500 ปอนด์เพื่อซื้อแพ็คการ์ดในเกมมือถือ และเล่นได้ถึงเจ็ดชั่วโมงต่อวัน

การดูแลให้เด็กคนอื่นๆ ไม่ประสบปัญหาที่คล้ายกันจะได้รับความช่วยเหลือจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองและการระบุสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบนไซต์“สำหรับเด็กบางคน การเปิดกล่องของขวัญมีความสำคัญพอๆ กับที่อยู่ในกล่อง” ดร.เจมส์ แอช ผู้อ่านด้านเทคโนโลยี อวกาศ และสังคมของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยกล่าว

“ความรู้สึกประหลาดใจและสงสัยนำไปสู่การซื้อกล่องของขวัญซ้ำ แต่สิ่งนี้มักมีอายุสั้น“เด็กและคนหนุ่มสาวบอกเราว่าพวกเขารู้สึกผิดหวัง หงุดหงิด โกรธ และเสียใจกับการซื้อกล่องของขวัญ

อย่างไร แต่พวกเขาก็ยังถูกผลักดันให้ซื้ออีกครั้ง” Ash อธิบาย “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากการออกแบบกลไกเหล่านี้อย่างรอบคอบ – สิ่งเร้าทางสายตา เนื้อหาแบบสุ่ม และโอกาสที่ไม่พึงประสงค์สำหรับการแกะกล่องหายาก – ซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อกล่องของขวัญซ้ำ”

Amanda Atkinson หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง YGAM กล่าวเสริมว่าการวิจัยจะช่วยพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อช่วยปกป้องคนหนุ่มสาวและผู้ที่อ่อนแอจากอันตรายจากการพนันได้ดียิ่งขึ้น

Atkinson กล่าวว่า “เกมและการซื้อในแอปที่มีอยู่มากมายมหาศาลอาจทำให้พ่อแม่สับสนในการควบคุมความปลอดภัย” “ด้วยแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาของเรา เรามุ่งเน้นในการให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้พวกเขาสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพจิตและสุขภาพจิตที่ดี”

ด้วยความร่วมมือกับ GamCare YGAM ได้จัดทำโครงการการศึกษาและการป้องกันการพนันระดับชาติที่ก้าวล้ำของสหราชอาณาจักร สนับสนุนโดยสมาชิกของสภาการเดิมพันและการเล่นเกม โปรแกรม 10 ล้านปอนด์จะเข้าถึงคนหนุ่มสาวกว่า 3 ล้านคนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงของอันตรายจากการเล่นเกมและการพนันที่อาจเกิดขึ้น

การเปิดตัว Parent Hub เกิดขึ้นเมื่อมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับกล่องของขวัญ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจัดประเภทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจำกัดอายุ ใน

เดือนมิถุนายน กระทรวงวัฒนธรรม สื่อและการกีฬา (DCMS) ได้เรียกร้องให้มีหลักฐานเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของกล่องของขวัญ และท้ายที่สุดก็ต้องการตรวจสอบว่าการให้คะแนนอายุนั้นจำเป็นหรือไม่

ในเดือนมิถุนายน Kev Cleland ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ YGAM เขียนให้ iGB อธิบายว่าเหตุใดองค์กรการกุศลจึงเชื่อว่าการจำกัดกล่องของขวัญสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเป็นสิ่งที่จำเป็นมันเป็นไปตามสายจากคณะกรรมการ DCMS เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบของการเล่นการพนัน , การวัดการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเด็กอังกฤษ

American Gaming Association (AGA) ให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความพยายามด้านการศึกษาหลังจากการวิจัยใหม่พบว่าผู้บริโภคมากกว่าครึ่งที่เดิมพันกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาไม่ทราบว่าพวกเขาเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย

ดำเนินการโดยที่ปรึกษาการวิจัยตลาด Heart + Mind Strategies ในนามของ AGA การศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงมกราคม 2020 และรวมการสัมภาษณ์ 3,451 กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันอายุ 21 ปีขึ้นไป

ในขณะที่ 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าการเดิมพันกับผู้ให้บริการทางกฎหมายเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ 52% ยอมรับว่าเล่นการพนันกับผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมายในปี 2019 อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นประมาณ 55% ที่เดิมพันผ่านไซต์ที่ไม่มีใบอนุญาตเหล่านี้ไม่ทราบว่าไซต์เหล่านี้ผิดกฎหมายผลการวิจัยที่สำคัญอื่น ๆ จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการขยายกฎระเบียบทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาทำให้การจัดการนอกชายฝั่งและรายได้กินกัน

สจ๊วตของ Racing New South Wales (NSW) พบว่านักจัดรายการมืออาชีพ Adam Hyeronimus ควบคู่ไปกับ Blake Paine คอกม้าซึ่งมีความผิด 30 จาก 31 ข้อหาการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2559 ถึง 2562

Hyeronimus ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาประพฤติมิชอบของจ็อกกี้ 2 กระทง โดยวางเดิมพัน 500 ดอลลาร์สำหรับม้าสองตัว (Limbo Soul และ Lucky Meteor) เขาต้องขี่ม้าในการแข่งขันที่เขากำลังแข่งขัน

นอกจากนี้ เขายังถูกตัดสินว่ามีความผิดในการวางเดิมพันเพิ่มเติมอีก 29 รายการในการแข่งม้าพันธุ์ดีระหว่างปี 2016 ถึง 2019

พบว่าเบลค พายน์ มือมั่นคงมีความเกี่ยวข้องในแต่ละกรณีข้างต้น และสจ๊วตก็พอใจ เขามีความผิด 31 กระทงในการเดิมพันด้วยหรือสำหรับจ็อกกี้ มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับทั้งคู่ในการให้หลักฐานเท็จในการไต่สวนของเสนาบดี

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าในวันที่ 22 จาก 31 ครั้งที่อ้างถึง Hyeronimus ได้โอนเงินให้กับ Paine ซึ่งฝากเงินเข้าบัญชี Sportsbet ของเขาและวางเดิมพันในนามของผู้จัดรายการภายใต้ชื่อของเขาเอง

ในโอกาสอื่นๆ เงินที่จ่ายจากการเดิมพันที่ชนะจะถูกนำไปใช้ในการวางเดิมพันเพิ่มเติมในการแข่งรถและกีฬา ระหว่างมิถุนายน 2016 ถึงพฤศจิกายน 2018 เงินประมาณ 30,000 ดอลลาร์ถูกโอนจาก Hyeronimus ไปยัง Paine เพื่อจุดประสงค์นี้

บันทึก SMS แสดงการสนทนาระหว่างสองเคล็ดลับรายละเอียดสำหรับการเดิมพันการแข่งม้า การอ้างอิงถึงการโอนเงิน และคำขอจาก Hyeronimus สำหรับ Paine เพื่อวางเดิมพันแทน

กฎของ Racing NSW กำหนดให้นักจัดรายการต้องไม่ “เดิมพัน หรือมีความสนใจในการเดิมพัน หรืออำนวยความสะดวกในการเดิมพันในการแข่งขันใดๆ” และหากนักจัดรายการหรือผู้ฝึกงานฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ จะต้องถูกตัดสิทธิ์อย่างน้อยสองปี กำหนด

ในทำนองเดียวกัน สำหรับคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นที่ “บุคคลต้องไม่เดิมพันกับหรือสำหรับจ็อกกี้หรือนักจัดรายการฝึกหัด หรือให้หรือเสนอเงินหรือของขวัญหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ขับขี่ ซึ่งขัดต่อกฎของออสเตรเลียเหล่านี้”

หลังจากที่พบว่าทั้ง Paine และ Hyeronimus มีความผิดใน 30 กระทงจากทั้งหมด 31 กระทง ตอนนี้สจ๊วตจะกำหนดวันที่เพื่อพิจารณาข้อกล่าวหา 32 (เกี่ยวกับการให้หลักฐานเท็จในการไต่สวนของเสนาบดี) และพิจารณาบทลงโทษ Hyeronimus จะมีอิสระที่จะขี่ต่อไปจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีในเดือนหน้า เมื่อสจ๊วตมอบจุดโทษ เขาจะมีตัวเลือกในการอุทธรณ์

เกมกีฬาเสมือนจริงของ Inspired Entertainment รุ่นต่างๆ ที่เปิดให้เล่นฟรีจะให้บริการแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาผ่าน FendOff Sports ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคาสิโนโซเชียลใหม่ที่ดำเนินการโดยนักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง Chumba Casino

ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการเปิดตัว Inspired V-Play Plug & Play ซึ่งเป็นหนังสือกีฬาออนไลน์และมือถือแบบ end-to-end ที่สมบูรณ์สำหรับ FendOff Sports ซึ่งเป็นข้อตกลง

เกมโซเชียลครั้งแรกของซัพพลายเออร์ FendOff ซึ่งจะให้บริการแก่ผู้เล่นใน 49 รัฐของสหรัฐฯ ปัจจุบันมีช่องกีฬาเสมือนจริง 14 ช่อง ได้แก่ บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล การแข่งม้า ฟุตบอล และการแข่งรถ

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเปิดตัวด้วย FendOff Sports เนื่องจากเราเชื่อว่าพื้นที่การเล่นเกมโซเชียลในสหรัฐอเมริกามอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับกีฬาเสมือนจริง” Brooks Pierce ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Inspired กล่าว

“ผู้คนชอบที่จะทำนายผลลัพธ์ของการแข่งขันกีฬา ดังนั้นเราจึงคาดว่ากีฬาเสมือนจริงจะได้รับความนิยมอย่างมากจากฐานผู้เล่นของเรา” Laurence Escalante ผู้ก่อตั้ง VGW กล่าว

“กราฟิกที่เหนือชั้น ความถี่ของเหตุการณ์ และตัวเลือกการเล่นที่หลากหลายทำให้ระบบเสมือนจริงของ Inspired เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ผู้เล่นเกมโซเชียลของเรามีส่วนร่วมตลอดทั้งวันในทุกวัน”

Boyd Gaming ได้เปิดตัวแบรนด์ Stardust อีกครั้งในฐานะผลิตภัณฑ์เกมที่เล่นฟรีเป็นครั้งที่สอง โดยข้อเสนอนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android

แอพนี้มีชื่อสล็อตมากมายที่คล้ายคลึงกับเกมที่คาสิโนบนบกของ Boyd และการเล่นแอพจะมอบรางวัลและผลประโยชน์ที่คุณสมบัติเหล่านี้ให้กับลูกค้า

ผู้ใช้จะได้รับคะแนนและเครดิตระดับภายในโปรแกรมสมาชิก B Connected ของผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถนำไปแลกได้ที่สถานที่จริง

Stardust Social Casino ได้รับการตั้งชื่อตามสถานที่ในลาสเวกัสที่มีชื่อเดียวกัน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเนวาดา มันถูกเปิดในปี 1958 ปิดในปี 2006 และระเบิดในอีกหนึ่งปีต่อมา

คาสิโนถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ลาสเวกัส มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในช่วงชีวิต รวมทั้งการแสดงล้อเลียน Le Lido de Paris และเป็นสถานที่แห่งแรกที่มีซิกฟรีดและรอย นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่อง Casino ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ของ Martin Scorsese ในปี 1995

“Stardust เป็นชื่อที่สะท้อนอย่างชัดเจนกับลูกค้าเกมในทุกชั่วอายุคน” Keith Smith ประธานและหัวหน้าผู้บริหารของ Boyd Gaming กล่าว “ด้วยมูลค่าแบรนด์จำนวนมาก เราเชื่อว่าชื่อ Stardust จะทำให้ Boyd Gaming มีความได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในขณะที่เราขยายสถานะการเล่นเกมออนไลน์และมือถือของเราต่อไป”

การเดิมพันกีฬาและผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีรายวัน FanDuel ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดริเริ่มใหม่ ซึ่งจะแจกจ่ายเครดิตเว็บไซต์มากกว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (63.2 ล้านยูโร/69.4 ล้านยูโร) ให้กับลูกค้าเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของกีฬาอาชีพในสหรัฐอเมริกา

การแข่งขันในเมเจอร์ลีกทั้งหมดในประเทศถูกระงับเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แต่ลีกจำนวนหนึ่งจะกลับมาภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าลีกสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) จะเริ่มในวันที่ 30 กรกฎาคม ในขณะที่ฤดูกาลปกติของเมเจอร์ลีกเบสบอล (MLB) จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (23 กรกฎาคม) และลีกฮอกกี้แห่งชาติ (NHL) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม

เพื่อเป็นการทำเครื่องหมายการกลับมาของกีฬาอาชีพ FanDuel จะให้เครดิตกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาแต่ละรายที่มีบัญชีกีฬาแฟนตาซีรายวันหรือบัญชีกีฬาออนไลน์ด้วยเครดิตไซต์เพิ่มเติม $10

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบได้กลายเป็นประเด็นร้อนในวันนี้ ซึ่งเป็นรายการสำคัญในทุกวาระของบริษัท แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป Maris Bonello แห่ง Kindred กล่าว

ปัญหานี้ทำให้ต้องเลิกคิ้วด้วยเหตุผลหลายประการในช่วงไม่กี่ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความล้มเหลวในพื้นที่นี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องสูญเสียรายได้ทางการเงินอันเนื่องมาจากค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล

ด้วยหน่วยงานกำกับดูแลทุกแห่งที่คอยจับตาดูแนวทางปฏิบัติการพนันที่มีความรับผิดชอบ ขณะนี้ผู้ประกอบการกำลังทุ่มเททรัพยากรที่เพิ่มขึ้นไปยังพื้นที่ แต่เมื่อผมเริ่มเข้าสู่วงการเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจอาชีพในสาขานี้

ในปี 2009 ฉันเรียนปริญญาโทด้านจิตวิทยาและกีฬาอย่างน้อยสี่งานนอกเวลา เพื่อนของฉันแนะนำให้ฉันเข้าร่วม Unibet (ปัจจุบันคือกลุ่ม Kindred) ในฐานะนักวิเคราะห์การฉ้อโกงเพราะฉันรู้วิธีเล่นโป๊กเกอร์ ความตั้งใจของฉันคือการอยู่ที่นั่นจนกว่าฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนแล้วจึงทำงานเป็นนักจิตวิทยา เหตุใดฉันจึงยังคงอยู่ที่ Kindred มานานกว่าทศวรรษแล้ว

ในปี 2011 ฉันติดต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกล่าวว่าฉันต้องการพยายามลดอันตรายที่การพนันอาจก่อให้เกิดกับบางคนให้เหลือน้อยที่สุด ฉันเสนอแนวคิดของระบบที่สามารถเห็นได้ว่าลูกค้ากำลังไล่ตามความสูญเสียหรือรู้สึกวิตกกังวลเพราะการพนันของพวกเขา โดยมีแนวคิดที่จะเข้าไปแทรกแซงโดยเร็วที่สุดเพื่อลดอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด ฉันเตรียมสำรับการนำเสนอไว้ทั้งหมด แต่ฉันได้รับการอนุมัติหลังจากสไลด์แรก

มากกว่าความชั่วร้ายที่จำเป็น

ฉันเริ่มท้าทายสภาพที่เป็นอยู่และความคิดที่ว่าการพนันอย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งชั่วร้ายที่จำเป็น ฉันคิดว่าเราควรมองว่าสิ่งนี้เป็นตัวสร้างความแตกต่าง – การพนันอย่างมีความรับผิดชอบคือวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์และมุ่งมั่นที่จะทำกำไรอย่างยั่งยืน โดยไม่ทำเงินจากผู้ที่ไม่สามารถจ่ายได้

ที่ Kindred ระบบตรวจจับความปลอดภัยล่วงหน้าของผู้เล่น (PS-EDS) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีผู้จัดการการพนันที่รับผิดชอบด้วยซ้ำ เมื่อมองย้อนกลับไป ระบบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถผลิตได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำลังทำอยู่ในขณะนี้สำหรับระบบเชิงรุก

ในตอนแรก มีความตึงเครียดค่อนข้างมากเกี่ยวกับแนวคิดนี้ เป็นเรื่องยากสำหรับนักวิเคราะห์การบริการลูกค้าที่จะเข้าใจว่าเหตุใดบริษัทจึงต้องการติดต่อลูกค้าที่สูญเสีย ด้วย PS-EDS เราเริ่มต้นด้วยการใช้ตัวบ่งชี้ตามการสื่อสาร เช่น หากลูกค้าเพิ่มการสื่อสารกับเรา หรือขาดความอดทน/ดูถูก สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงความเครียดทางจิตใจ ดังนั้นเราจึงเข้าหาลูกค้าด้วยข้อมูลการพนันที่มีความรับผิดชอบ

ปัญหาคือเรายังคงเข้าถึงลูกค้าได้ค่อนข้างช้า ซึ่งอาจได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแล้ว ผ่านไปสองสามเดือน เราเริ่มมองหาผู้ที่กำลังไล่ตามการสูญเสีย ดังนั้นเมื่อลูกค้าเพิ่มเงินฝากพยายามเอากลับสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไป

ฉันนั่งลงร่วมกับทีมการตลาดเพื่อพยายามทำความเข้าใจวิธีการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีเพิ่มฐานลูกค้า แต่ทำในลักษณะที่ดีในปี 2014 ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้เครื่องมือตอบโต้ เช่น ขีดจำกัดการฝากเงิน เราเริ่มมองหาวิธีมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อลดการพนัน

เราใช้กลวิธีต่างๆ เช่น การโทรหาลูกค้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการพนัน โดยใช้คำถามเช่น “คุณยังสนุกกับการเล่นการพนันอยู่หรือไม่” สิ่งนี้มาพร้อมกับความท้าทายและมีข้อกังวลว่านักพนันจะไม่รวมตัวเองและเราสูญเสียฐานลูกค้าจำนวนมากของเรา แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือลูกค้ามีส่วนร่วมในการควบคุมตนเองผ่านขีดจำกัดเงินฝาก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องหยุดพักระยะยาว

แม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างทาง แต่ Kindred ก็อนุญาตให้ฉันสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ PS-EDS ต่อไปได้ และตอนนี้เรามีระบบที่พิจารณาตัวบ่งชี้มากกว่า 20 ตัว ซึ่งอิงจากการวิจัยเชิงประจักษ์

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ฉันได้มีโอกาสทำงานในโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้รวมถึงงานเกี่ยวกับผลกระทบของข้อ จำกัด กับศาสตราจารย์ Mark Griffiths จาก Nottingham Trent University และศาสตราจารย์ Michael Auer จาก Carinthia University of Applied Sciences ในออสเตรีย

ฉันยังเคยร่วมงานกับ Dr Adrian Parke แห่งมหาวิทยาลัย West of Scotland และ Dr Jonathan Parke ผู้อำนวยการ Sophro ในโครงการที่พิจารณาการเล่นที่มีปัญหาผ่านทฤษฎีที่มีพื้นฐาน

งานนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเรียนต่อ และฉันโชคดีที่ได้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้การแนะนำของ Mark Griffiths ฉันไม่ได้ถูกจำกัดให้พิจารณาเฉพาะบางสิ่งในปริญญาเอกนี้เท่านั้น และขณะนี้ฉันกำลังตรวจสอบพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ซึ่งอาจมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมในโดเมนนี้

ไม่ใช่ขี่ง่ายแต่ผมไม่สามารถพูดได้ว่ามันขี่ง่าย ฉันเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเป็นผู้ชาย แม้ว่า Kindred จะได้รับการสนับสนุนให้พูดในที่ประชุม แต่ฉันกลับถูกบอกโดยเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่บอกว่าฉันควร “ปล่อยให้ผู้ใหญ่พูด” เมื่อฉันพูดถึงการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

แม้ว่าเสียงของฉันจะสั่นบ้างในบางครั้ง แต่ฉันก็ยังพูดในใจเกี่ยวกับการลดอันตรายและบทบาทของอุตสาหกรรมนี้ แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานรายอื่นจะมองฉันอย่างไม่เชื่อ ฉันเริ่มร่วมมือกับศูนย์บำบัดต่างๆ และรู้สึกถ่อมตัวเมื่อได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักพนันที่มีปัญหาที่ปฏิรูปและสิ่งที่พวกเขาเคยผ่าน

ฉันมีความสุขที่เห็นว่าสิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนไปแล้ว การพนันอย่างมีความรับผิดชอบได้กลายเป็นหัวข้อสำคัญที่ฉันได้รับเชิญให้พูดมากขึ้นในการประชุมจำนวนมาก และตอนนี้ฉันปรบมือให้กับความซื่อสัตย์ของฉัน

ที่น่าสนใจ ฉันยังสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในก่อนหน้านี้เมื่อฉันพูดเกี่ยวกับการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ ฉันจะได้รับเซสชั่นตอนบ่ายแก่ๆ แต่ทุกวันนี้ มันเป็นช่วงเวลาที่มีไพรม์ไทม์ของการประชุมเสมอ เป็นเรื่องที่ดีมากที่เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่กลัวที่จะหารือเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว และค่อนข้างเปิดกว้างเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ กับผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่

เมื่อมองย้อนกลับไป มันไม่ง่ายเลย แต่เป็นการดีสำหรับฉันที่จะเห็นว่าการพนันอย่างมีความรับผิดชอบได้เปลี่ยนจากการถูกมองว่าเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็น ซึ่งมักถูกมองข้ามไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและบางสิ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เปรียบในการแข่งขัน

ตอนนี้ความช็อคครั้งแรกได้ผ่านไปแล้ว ธุรกิจ igaming ก็กลับมาพบกับจุดยืนอีกครั้ง ยังคงมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นใจถึงการกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยที่สุด และการเปิดสถานที่อีกครั้งหากได้รับอนุญาต Alastair Cleland เขียนว่าอนาคตของอุตสาหกรรมของเราได้เปลี่ยนแปลงไปโดยพื้นฐานแล้ว และพนักงานก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อการตอบสนองแล้ว

ในการสรรหาบุคลากร เราเข้าใจดีว่า ‘คุณภาพ’ ของพนักงานใหม่มีความสำคัญมากกว่าที่เคย แม้แต่ธุรกิจที่มีอนาคตระยะยาวสดใส ปัญหากระแสเงินสดระยะสั้นก็เพิ่มข้อจำกัดชั่วคราว เป็นที่ชัดเจนว่าการจ้างทุกครั้งมีค่าจริงๆ

การหาคนที่ใช่สำหรับงาน – คนที่เสนอราคาที่คุ้มค่าที่สุด – เป็นสิ่งสำคัญ คนดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และในช่วงเวลาที่ท้าทายยิ่งกว่านั้น

ความอดทน ความยืดหยุ่น และทักษะหลักที่แข็งแกร่งเป็นคุณสมบัติที่จะให้บริการธุรกิจเกมออนไลน์ต่อไปได้ เช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และผลกระทบทางเศรษฐกิจจะดำเนินต่อไป

iGaming: การมองในแง่ดีสำหรับการเติบโตในอนาคตอุตสาหกรรมเกมออนไลน์เข้าสู่ปี 2020 โดยมองในแง่ดีอย่างมากสำหรับการเติบโตในอนาคต ในขณะที่ภาคย่อยที่สำคัญของ

อุตสาหกรรมการพนัน – โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันกีฬา, คาสิโนบนบกและการค้าปลีก – ประสบกับความพ่ายแพ้ มันเป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาพรวมในระยะยาวยังคงเป็นไปในเชิงบวกดูเหมือนว่าการยกเลิกการแข่งขันกีฬาระยะสั้น – และโอกาสในการเดิมพันที่ลดลง – ไม่ได้หมายถึงปัญหาระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมเสมอไป

แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีการส่งกระแสช็อกผ่านอุตสาหกรรมบนบก “โควิด-19 ได้ส่งนักพนันชาวอเมริกันออนไลน์” ตามพาดหัวของนักเศรษฐศาสตร์ มีเพียง 8% ของประชากรเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย แต่มีสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับรัฐที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในยุคแรก ๆ ซึ่งเห็นได้จากความก้าวหน้าที่สำคัญในการเล่นเกมทั่วเพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ และเดลาแวร์

จุดจบของการขาดแคลนผู้มีความสามารถ? หลายปีที่ผ่านมา เราได้ระบุถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถอย่างชัดเจนในอุตสาหกรรมของเรา ทักษะต่างๆ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการวิเคราะห์ล้วนขาดแคลนอย่างมาก มีการเติบโตของภาคส่วนจำกัด

ดังนั้นการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ตลาดอิ่มตัวและยุติการขาดแคลนผู้มีความสามารถหรือไม่? แน่นอนว่า ‘ยังไม่’ คือภาพที่เราเห็น และที่จริงแล้ว เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของ igaming สำหรับพนักงานที่มีทักษะสูงและผู้เชี่ยวชาญ ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่การขาดแคลนผู้มีความสามารถจะได้รับการแก้ไขด้วยแนวโน้มนี้เพียงอย่างเดียว

ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ เผชิญกับการลดจำนวนพนักงาน นายจ้างที่ใช้ igaming มักจะได้รับใบสมัครจำนวนมากขึ้นจากนอกอุตสาหกรรม ในกรณีเหล่านี้ จะเป็นหน้าที่ของนายหน้าที่มีประสบการณ์ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัคร เหนือและเหนือกว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและการเพิ่มทักษะจะเป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน

ข้อจำกัดการเดินทางและชายแดนของโควิด-19 ทำให้ผู้สมัครหลายคนไม่สามารถหางานทำในต่างประเทศได้ จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ เมื่อข้อ จำกัด เหล่านี้เริ่มผ่อนคลายลง การย้ายตำแหน่งระหว่างประเทศสำหรับบทบาทได้กลับมา ในความเป็นจริง ขณะที่ตลาดเกมใหม่มีการควบคุมและขยายตัว การจัดหางานข้ามพรมแดนยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

เพื่อสนับสนุนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม igaming อย่างเต็มที่ (รวมถึง pivot จากร้านค้าปลีกสู่ออนไลน์ หรือการใช้ประโยชน์จาก esports) การทำให้มั่นใจว่าบุคคลที่มีทักษะสูงสามารถเข้ามาและก้าวหน้าผ่านไปป์ไลน์ที่มีความสามารถจะมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

Alastair Clelandเป็นกรรมการผู้จัดการของPentasia Recruitment Groupซึ่งเป็นหน่วยงานจัดหางาน igaming ที่เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์กว่า 23 ปีในการจัดการเอเจนซี่ขนาดใหญ่และหลายแห่ง Alastair มีประวัติในการจัดหาผู้สมัครที่เข้าถึงยากสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโต

ศาลฎีกาแห่งโอคลาโฮมาได้ลงมติให้ปฏิเสธข้อตกลงการเล่นเกมของชนเผ่าสองกลุ่มที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการ Kevin Stitt โดยพิจารณาว่าข้อตกลงทั้งสองนั้นไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายของรัฐ

Stitt ลงนามข้อตกลงการเล่นเกมกับOtoe-Missouria Tribe และ Comanche Nationในเดือนเมษายนทำให้ทั้งสองเผ่าสามารถเสนอเกม Class III รวมถึงการเดิมพันกีฬา โป๊กเกอร์ รูเล็ต สล็อตและแบล็คแจ็ค

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสภานิติบัญญัติแห่งรัฐและผู้ดำเนินการเกี่ยวกับชนเผ่าอื่นๆ โดยนายไมค์ ฮันเตอร์อัยการสูงสุดแห่งรัฐโอคลาโฮมาได้ออกความเห็นอย่างเป็นทางการว่า Stitt ไม่มีอำนาจในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ศาลฎีกาได้ลงคะแนนเสียง 7-1 ให้ปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าว การพิจารณาข้อตกลงไม่ถือว่าถูกกฎหมาย เนื่องจากมีเกมที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในรัฐ และห้ามมิให้สร้างรายได้จากเกมกลุ่มผู้ให้บริการคาสิโนและหนังสือกีฬา Soft2Bet ได้ประกาศเปิดตัวแบรนด์ CampoBet เข้าสู่ตลาด igaming ของสวีเดน

Soft2Bet เปิดตัวครั้งแรกในสวีเดนด้วยแบรนด์ Yoyo Casino ในเดือนมีนาคมปีนี้ หลังจากได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น Spelinspektionenในเดือนธันวาคม 2019

Boris Chaikin CEO ของ Soft2Bet ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวครั้งที่สองในเขตอำนาจศาลว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายทอดสดกับ CampoBet ที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน

สวีเดน ต่อจากการเปิดตัวอันโด่งดังของเราในภูมิภาคเมื่อต้นปีนี้ “พอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งของ 17 แบรนด์คาสิโนและหนังสือกีฬาที่ทันสมัยดึงดูดผู้ชมที่น่าประทับใจและเราตั้งตารอที่จะ

ขยายขอบเขตการเข้าถึงทั่วโลกต่อไป” Soft2Bet เพิ่งเปิดตัวแบรนด์เดียวกัน Yoyo Casino และ CampoBet ในบราซิล นอกจากใบอนุญาตของสวีเดนแล้ว บริษัทยังมีใบอนุญาตจาก Malta Gaming Authority และ

Curaçao eGamingหลังจากได้รับใบอนุญาตของสวีเดนในเดือนมีนาคม Uri Poliavich ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอธิบายว่า: “การขยายฐานลูกค้าของเรามีความสำคัญสูงสุดที่ Soft2Bet”

จำนวน 43.3% ของชาวเช็กอายุ 15 ปีขึ้นไปเล่นการพนันในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจาก 39.8% ปีก่อนแต่ต่ำกว่าระดับในปี 2560 ตามรายงานการพนันประจำปีล่าสุดของกระทรวงการคลังสาธารณรัฐเช็ก

โดยรวมแล้ว 41.4% ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเล่นการพนันในสถานที่จริง และ 11.9% เล่นทางออนไลน์ เพิ่มขึ้นจาก 38.4% ที่เล่นในสถานที่จริง 9.1% ที่เล่นออนไลน์ในปี 2018 ในหมู่ผู้ชาย 51.2% เล่นการพนันในขณะที่ 35.8% ของ ผู้หญิงทำเช่นนั้น

แม้ว่าเครื่องเกมและการเดิมพันจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ลอตเตอรี่ก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย 38.6% ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปซื้อสลากหรือขูดบัตรด้วยตนเอง ขณะที่ 4.9% เล่นลอตเตอรี่ออนไลน์

ประเภทการพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรองลงมาคือการเดิมพัน โดย 9.8% ทำการเดิมพันขายปลีกในปี 2019 ในขณะที่ 7.6% มีส่วนร่วมในการเดิมพันออนไลน์ก่อนการแข่งขัน และ 5.7% วางเดิมพันสด

แม้ว่าแนวดิ่งจะเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุด มีเพียง 4.6% ของผู้ใหญ่เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาเล่นเครื่องเกมสำหรับร้านค้าปลีก และอีก 1.2% ทางออนไลน์เกมบนโต๊ะเล่นในสถานที่โดยผู้เล่น 1.7% และออนไลน์ 1.2%

รายงานยังใช้การทดสอบโกหก ซึ่งเป็นแบบสอบถามสองคำถาม เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่อาจเสี่ยงต่อปัญหาการพนัน แบบสอบถามจะถามว่าผู้ตอบเคยโกหกคนที่คุณรักเกี่ยวกับการพนันหรือไม่ และหากรู้สึกว่าจำเป็นต้องเล่นการพนันด้วยเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้ความรู้สึกแบบเดียวกัน

ทั้งหมด 10.5% ของเด็กอายุ 16 ปีรายงานการพนัน ลดลงจาก 11.2% ครั้งสุดท้ายที่ถามคำถามกับกลุ่มอายุนี้ในปี 2559 Jarmila Vedralová ผู้ประสานงานต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติกล่าวว่าการลดลงเป็นผลมาจากข้อกำหนดด้านอายุที่เข้มงวดยิ่งขึ้น สำหรับเครื่องเกม

“ข่าวดีก็คือปีที่แล้ว เป็นครั้งแรกที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเกมสล็อตปกติในหมู่เด็กอายุ 16 ปี นี่อาจเป็นผลกระทบของกฎหมาย ซึ่งลดความพร้อมของเกมทางเทคนิคสำหรับผู้เยาว์” เวดราโลวากล่าว

รายงานพบว่า 3.7% ของนักพนันตอบคำถามอย่างน้อยหนึ่งคำถามยืนยัน ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของปัญหาการพนัน และ 1.9% ตอบคำถามทั้งสองอย่างยืนยัน ซึ่งบ่งชี้ว่า “มีความเสี่ยงสูง” ในบรรดาผู้ที่เดิมพันในเกมอื่นที่ไม่ใช่ลอตเตอรี 10.7% ตอบคำถามหนึ่งข้อยืนยันและ 5.6% ตอบคำถามทั้งสองข้อ ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการแสดงสัญญาณความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง

รายงานเสริมว่าตัวเลขเหล่านี้จะหมายถึงระหว่าง 91,800 ถึง 195,500 คนอาจเสี่ยงต่อปัญหาการพนันในสาธารณรัฐเช็ก และระหว่าง 36,900 ถึง 111,700 อาจมีความเสี่ยงสูงแม้จะมีการเติบโตของการพนัน แต่จำนวนผู้เล่นที่มีปัญหาโดยเฉลี่ยโดยประมาณลดลง 12.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2020 บริษัท 55 แห่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในสาธารณรัฐเช็ก ลดลงจาก 57 แห่งในปีก่อนหน้า ปัจจุบันมีเครื่องเกมประมาณ 36,900 เครื่องในประเทศ ใน 1,162 แห่ง มีร้านพนันที่ได้รับอนุญาต 2,188 แห่งในสาธารณรัฐเช็ก

รายงานยังระบุด้วยว่ากล่องของขวัญซึ่งมี “คุณสมบัติที่คล้ายกับการพนัน” ในวิดีโอเกมที่เด็กอาจซื้อได้เติบโตขึ้นอย่างแพร่หลายในปี 2019 “ธรรมชาติของพวกเขา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ว่าพวกเขาจะตรงตามคำจำกัดความของ HH นั้นกำลังได้รับการประเมินโดยกระทรวงการคลัง” กล่าว

ในขณะเดียวกันรายรับภาษีการพนันของประเทศเกิน CZK10bn (£ 345.1m / € 378.8m / $ 437.4m) หลังจากเติบโตขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ ผู้ประกอบธุรกิจการพนันในสาธารณรัฐเช็กทำเงิน CZK36.27 พันล้านในปี 2019 เพิ่มขึ้น 15.8% จากปี 2018 แต่ลดลงจากปี 2016 และ 2017

จากรายได้ของประเทศ CZK36.27 พันล้าน มากกว่าสองในสาม CZK24.50 พันล้านมาจากภาคที่ดิน จากจำนวนทั้งหมดนี้ ส่วนใหญ่มาจากเครื่องเกม ซึ่งนำมาซึ่ง CZK15.11 พันล้าน ในขณะเดียวกัน ลอตเตอรีบนบกนำมาสู่ CZK6.21 พันล้าน เกมบนโต๊ะบนบก CZK2.06 พันล้านและการพนันรายย่อย CZK1.10 พันล้าน บิงโกสร้างรายได้ CZK8m และ Totaliser เดิมพันเพิ่มเติม CZK2m

ในขณะเดียวกัน การพนันออนไลน์ได้เงินมา 11.77 พันล้าน CZK ซึ่งคิดเป็น 32.5% ของตลาดการพนันโดยรวม เพิ่มขึ้นจาก 29.1% ในปี 2018 ส่วนใหญ่มาจากการพนันออนไลน์ซึ่งนำมาซึ่ง CZK7.73 พันล้านในขณะที่สล็อตออนไลน์นำมาใน CZK2.83 พันล้าน ลอตเตอรี่ออนไลน์ CZK988m และเกมบนโต๊ะออนไลน์ CZK223m

ในแง่ของประเภทเกมในช่องทางต่างๆ สล็อตทำรายได้เพียงครึ่งเดียวของรายได้ที่ 17.95 พันล้านโครนนอร์เวย์ ในขณะที่การเดิมพันนำมาซึ่ง CZK8.83 พันล้าน ลอตเตอรี่ CZK7.20 พันล้าน และเกมบนโต๊ะ CZK2.29 พันล้าน

เริ่มตั้งแต่มกราคม 2020 สาธารณรัฐเช็กเปิดตัวระบบภาษีการพนันแบบใหม่ซึ่งภาษีถูกแบ่งออกเป็นสามระดับตามอันตรายที่รัฐบาลรับรู้ถึงกิจกรรม ปัจจุบันภาษีการพนันถูกกำหนดไว้ที่ 23% ของรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ยกเว้นเครื่องเล่นเกมซึ่งถูกเก็บภาษีที่ 35% ของ GGR

ลอตเตอรี เกมสด และผู้ให้บริการบิงโกจะถูกหักภาษีที่ 30% ของ GGR เพิ่มขึ้นจากอัตราปัจจุบันที่ 23% ในขณะที่อัตราสำหรับการเดิมพันแบบอัตราต่อรองคงที่จะเพิ่มขึ้นจาก 23% เป็น 25% กระทรวงกล่าวว่าเงินทุนเพิ่มเติมบางส่วนจากภาษีที่สูงขึ้นจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการริเริ่มการพนันปัญหาทั่วประเทศ

ประเทศกำลังวางแผนที่จะแนะนำการลงทะเบียนการยกเว้นใหม่เพื่อปิดกั้นบุคคลต่างๆ – ทั้งโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ – จากการพนันซึ่งจะเปิดตัวในปีนี้การพนันออนไลน์ได้รับการควบคุมในสาธารณรัฐเช็กโดยผ่านพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม่ในปี 2560