เกมส์ GClub เว็บแทงคาสิโน PokerStars Macau เปิดตัว

เกมส์ GClub PokerStars Macau ที่ Casino Grand Lisboa ได้ประกาศกำหนดการสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงและดูเหมือนว่าจะมีโป๊กเกอร์มากมายในปฏิทิน 2011 สำหรับห้องโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ PokerStars Macau จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันMacau Poker Cup Series กิจกรรมหลักของ Red Dragon มีผู้เล่นลงทะเบียนมากขึ้นในแต่ละปีตั้งแต่เริ่มในปี 2008 ในปี 2011 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะส่งผลให้มีการซื้อเข้ามากขึ้นและสแต็คเริ่มต้นที่ใหญ่ขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ เงินรางวัลรวมจะเป็นเงินรางวัลHKD $ 3,000,000

คณะกรรมการฯชุดจะสรุปกับมาเก๊าโป๊กเกอร์ถ้วยแชมป์วิ่ง 07-16 ตุลาคม โดยจะมีการซื้อในกิจกรรมหลักHKD $ 20,000 พร้อมเงินรางวัลการันตีจำนวน 4,500,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

นอกจากนี้ยังประกาศสำหรับปี 2011 คือการกลับมาอีกครั้งของซีรีส์Macau Millionซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2-10 เมษายน เอเชียแปซิฟิกโป๊กเกอร์ทัวร์ยังจะหยุดโดยในเดือนพฤศจิกายนปีตรงที่ห้าของการไปเยือนมาเก๊านี่คือตารางการแข่งขันมาเก๊าโป๊กเกอร์คัพเดือนกุมภาพันธ์

ไซปรัสจะต้องรอจนถึงเดือนมีนาคม 2554 เพื่อค้นหาความคิดเห็นจากกฎหมายที่เสนอให้ห้ามโป๊กเกอร์ออนไลน์สล็อตแมชชีนและเกมคาสิโนซึ่งผู้ออกกฎหมายคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียน 2.5 พันล้านยูโรต่อปี

ตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์ร่างกฎหมายซึ่งไม่รวมการพนันกีฬาออนไลน์เรียกร้องให้หน่วยงานออกใบอนุญาตซึ่งจะออกใบอนุญาตและควบคุมรูปแบบการพนันที่ได้รับอนุญาต

เนื่องจากไม่มี เกมส์ GClub คาสิโนในไซปรัสผู้เล่นโป๊กเกอร์จึงหันไปใช้เว็บไซต์ออนไลน์ที่จัดหาโดยแหล่งภายนอกหรือพวกเขาต้องเดินทางไปยังรัฐไซปรัสของตุรกีทางตอนเหนือของไซปรัสซึ่งมีคาสิโนมากมายรัฐบาลหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคณะกรรมาธิการยุโรปในเดือนนี้อย่างไรก็ตามจะต้องรออย่างอดทนจนถึงฤดูใบไม้ผลิ

ผู้เล่นของเดือน : บัตรเครื่องเล่นเนเธอร์แลนด์บรรณาธิการแอนตันปีเตอร์ขยิบตาใช้เวลาลงเปิด Unibet บูดาเปสต์

Quote of the Month : Padraig Parkinsonในรางวัล European Poker Awards -“ จอห์นเลนนอนเคยบรรยายการประกวดเพลงยูโรวิชันว่าเป็นค่ำคืนสำหรับแฟนเพลงป๊อปวัยกลางคน ถ้าเขามีชีวิตอยู่และเข้าเล่นโป๊กเกอร์ฉันก็อยากเห็นสิ่งที่เขาทำจากสิ่งนี้”เรื่องราวของเดือน : โป๊กเกอร์ปล้นเบอร์ลินทำไม่ได้เป็นเพียงสื่อโป๊กเกอร์พาดหัวข่าว แต่หลักกดพาดหัวข่าวทั่วโลก

Hand of the Month : มือสุดท้ายของ Anton Peiter Wink ที่ Unibet Open Budapest “ Wink เอาชนะ Peder Skaj จากสวีเดนได้อย่างเหนือชั้นเมื่อยกปุ่ม 100,000 ปุ่มและเผชิญหน้ากับการเพิ่ม 300,000 ที่เขาเรียกว่า ความล้มเหลวมา Q ฮาร์ทสูท9 คลับสูท3 ฮาร์ทสูท. Skaj ย้ายทั้งหมดในและขยิบตาเรียกว่าหลังจากสะท้อนกับถั่วล้างวาดฮาร์ทสูท8 ฮาร์ทสูทกับชาวสวีเดนของ J 10คลับสูท ชุดเพชรน. 10 คลับสูทในเทิร์นยิง Skaj ขึ้นนำ แต่ K ที่ฮาร์ทสูทอยู่ริมแม่น้ำเห็นชาวดัตช์โดนเสมอและชนะการแข่งขัน

Blog of the Month : Roy Brindley ทำนายว่า Sebastien Vettle จะชนะการแข่งขันชิงแชมป์โลก Formula 1 และ (อีกครั้งอย่างถูกต้อง) ว่า St. Nicholas Abbey ควรจะต่อต้านเสาอากาศที่ 2/1 สำหรับ Epsom Derby Picture of the Month : การปล้นโป๊กเกอร์ในเบอร์ลิน (ด้านบน)

หนุ่มชาวรัสเซีย Aleksandr Yasnogorodsky ได้รับรางวัล€ 1,100 buy-in Red Sea Poker Cupเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเอาชนะผู้เล่นคนอื่น ๆ 86 คนได้รับรางวัลสูงสุด€ 26,400

คู่ต่อสู้คนสุดท้ายของ Yasnogorodsky ก็มาจากรัสเซียเช่นเดียวกับผู้เล่นในตารางสุดท้ายทั้งหมดนอกเหนือจากหมัดเด็ดอันดับที่ห้าคือ Potemkin จากเบลารุส ในมือที่ดีที่สุดกระเป๋าของ Roman Shugrin ถูกทุบตีด้วยกระเป๋าของ Yasnogorodsky ในขณะที่กระดานไม่ได้นำอะไรมาให้ผู้เล่นทั้งสองคน

กิจกรรมหลักของ WSOP ประจำปี 2554 จะเริ่มในวันที่ 7 กรกฎาคมWorld Series of Pokerประจำปีครั้งที่ 42 ได้ประกาศวันที่จะจัดขึ้นในปี 2011 เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 31 พฤษภาคมWSOPจะกลับไปที่ Rio All Suite Hotel and Casino ที่คุ้นเคยเป็นเวลา 50 วันของโป๊กเกอร์โดยจะสรุปในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม

การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในปี 2554 คือการรวมเวลาหยุดยากสำหรับกิจกรรมสร้อยข้อมือทั้งหมด ผู้เล่นจะเข้าร่วมในระดับสูงสุด 10 ระดับต่อวัน ณ จุดนั้นเวลาหยุดยากจะถูกบังคับไม่ว่าผู้เล่นจะเหลือกี่คนก็ตาม กรรมการการแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายการเล่นในวันที่กำหนดเพื่อ จำกัด สนามให้แคบลงไปอีก ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มว่าบางเหตุการณ์จะใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้

WSOPเหตุการณ์หลักอีกครั้งจะสรุปซีรี่ส์ จะมีสี่วันเริ่มต้นโดยวันที่ 1A เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคมผู้เล่นเก้าคนในเดือนพฤศจิกายนจะถูกตัดสินในวันที่ 19 กรกฎาคมตารางกิจกรรมWSOPฉบับเต็มจะเผยแพร่ในเดือนมกราคม

David BakerแวะมาดูรายการThe Scoop (สนับสนุนโดยFull Tilt Poker ) ในCard Player TV ในสัปดาห์นี้ดูบทสัมภาษณ์ของเขากับDiego CordovezและAdam SchoenfeldทางCard Player TVแล้วคุณจะได้ยินเขาพูดถึงชัยชนะของเขาในการแข่งขัน World Series of Poker deuce-to-Seven แบบไม่ จำกัด จำนวน Baker กล่าวถึงสถานะของเกมและจำนวนข้อมูลที่มีอยู่สำหรับระเบียบวินัย

Baker สัมผัสกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่บางครั้งเกิดขึ้นเมื่อแบ่งปันกลยุทธ์และทฤษฎีโป๊กเกอร์กับสาธารณชนนอกจากนี้เบเกอร์พูดคุยสั้น ๆ เกี่ยวกับการเริ่มต้นของเขาในการเล่นโป๊กเกอร์และการฝึกที่เขาได้รับในหม้อ จำกัด โอมาฮาจากวาเนสซาเซลส์

“ ฉันรู้ว่าสักวันฉันจะทำได้” เบเกอร์กล่าว “ ด้วยตัวฉันเองฉันไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าครั้งต่อไปได้”ชมบทสัมภาษณ์ The Baker ตอนที่ 1 ของThe Scoopด้านล่าง:

เล่นของเดือน: โซเรนอีริคเซ่นจากเดนมาร์กได้รับรางวัลของเขาสองแชมป์โป๊กเกอร์นิวซีแลนด์วิ่ง

Quote of the Month:ผู้เขียนJames McManusเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดงานวิจัยของเขากลายเป็นหนังสือ Cowboys Full – The Story of Poker “ ขอบเขตที่ผู้นำของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นำตรรกะของโป๊กเกอร์มาใช้เพื่อช่วยให้พวกเขาคิดได้ว่าเมื่อไรและอย่างไรที่จะบลัฟรวมถึงฝ่ายตรงข้ามที่เป็นหรือไม่ต่อสู้กัน: จากสงครามระหว่างสหรัฐฯและญี่ปุ่นผ่าน วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาในปี พ.ศ. 2505 ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับอิหร่านและเกาหลีเหนือในวันนี้”

เรื่องราวของเดือน: Liv BoereeชนะPokerStars.com โป๊กเกอร์ทัวร์ยุโรป San RemoกิจกรรมหลักHand of the Month: ตารางสุดท้ายของการแข่งขันรายการหลักของรายการไอริชโอเพ่น 2010เห็นพอลคาร์สามคนที่อยู่ริมแม่น้ำทำให้โอกาสในการคว้าชัยชนะของเขาขาดหายไป “ [Paul] Carr เดิมพัน 150,000 ที่ปุ่มและ Mitchell ก็แทงเป็น 450,000 จากนั้นคาร์ก็ผลักและมิทเชลเข้าไปในรถถัง ในที่สุดเขาก็ทำสายสำหรับชีวิตการแข่งขันของเขาและพบว่ามี6จอบสูท จอบสูทคาร์เปิดเผยพ็อกเก็ตควีนส์ เมื่อความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นบนพื้นการแข่งขันโดยมีผู้สนับสนุนหลายสิบคนคอยล้อมชายหนุ่มทั้งสองคณะกรรมการก็ได้รับการจัดการอย่างช้าๆ

คาร์ยังคงอยู่ข้างหน้าบนกระดานK คลับสูท9 ชุดเพชร3 ชุดเพชร7 ฮาร์ทสูทแต่ในไม่ช้าก็สามารถได้ยินเสียงหอนจากหลายไมล์เมื่อเอซตกลงไปในแม่น้ำ คาร์ผู้หดหู่และตกใจเห็นสแต็คส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของมิตเชลล์และเขาเหลือเพียง 700,000 ชิป

Blog ของเดือน: รอย Brindleyใช้เวลาปัญหากับคณะกรรมการการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ยากจนและระบุว่าสำหรับความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นในโป๊กเกอร์Picture of the Month:สุนัขเล่นโป๊กเกอร์ – จะไม่รักอะไร!

เมื่อใกล้เข้าสู่ปีใหม่ผู้เล่นการ์ดได้พบกับชื่อใหญ่ ๆ ในวงจรโป๊กเกอร์ระดับนานาชาติเพื่อค้นหาว่าปี 2010 ของพวกเขาดำเนินไปอย่างไรและพวกเขาหวังว่าจะเป็นอย่างไรในปี 2554

สมาชิกทีมPokerStars Pro Jason Mercierขยายรายชื่อผลการแข่งขันของเขาให้ดียิ่งขึ้นในปีนี้ด้วยคะแนน 2010 ที่ฉ่ำมากซึ่งรวมถึงอันดับ 1 42 ของการแข่งขันชิงแชมป์โลกของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในราคา $ 435,862 และอื่น ๆ อีกเล็กน้อยสำหรับอันดับหนึ่งของทัวร์โป๊กเกอร์อเมริกาเหนือ ( NAPT ) Mohegan Sun High Roller (475,000 ดอลลาร์) ในช่วงปี 2011 Mercier ได้พูดคุยกับCard Playerเกี่ยวกับปีของเขาและความปรารถนาของเขาในอนาคต

Rebecca McAdam : คุณเป็นอย่างไรบ้างในปี 2010

Jason Mercier : 2010 ยอดเยี่ยมมาก ฉันสนุกมากกับการเดินทางทัวร์อีกครั้งและได้พบกับเพื่อนใหม่พร้อมกับเพลิดเพลินกับเวลากับคนที่ฉันมีอยู่แล้ว

RM : เซียนโป๊กเกอร์มันเป็นปีขึ้นหรือลง?

JM : ปีนี้แน่นอน

RM : ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีคุณคืออะไร?

JM : ชนะการยิงลูกกลิ้งสูงNAPTที่ Mohegan Sun

RM : ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของปี?

JM : พาพ่อแม่ของฉันไปที่โต๊ะสุดท้ายของNAPT LAเมื่อฉันอายุ 2 ใน 8 คนในชิปและจบอันดับที่เจ็ด

RM : Best Hand of 2010 ⎯ถ้ายังจำกันได้!

JM : 3-3 เทียบกับ AJ ของ Sam Stein ในNAPT Mohegan Sunทั้งหมดในพรีฟล็อปถึง 98 เปอร์เซ็นต์ของชิปในการเล่น … บอร์ดหมด J-6-2-4-5

RM : มีอะไรที่สำคัญที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกมของคุณในปีนี้?

JM : ฉันได้เรียนรู้ว่าถ้าฉันตั้งใจที่จะเรียนรู้เกมใหม่ฉันไม่เพียง แต่เรียนรู้เกมนี้เท่านั้น แต่ยังต้องเก่งเกมอีกด้วย

RM : คุณได้วางแผนปณิธานปีใหม่หรือไม่?

JM : ยังไม่ได้คิดอะไรกับพวกเขา … บางอย่างตามแนวการออกกำลังกายมากขึ้นและการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น

RM : คุณมีเป้าหมายในปี 2554 หรือไม่?

JM : สร้างรายได้มากขึ้นชนะการแข่งขันมากขึ้น

RM : อะไรที่คุณรอคอยมากที่สุดในปีใหม่นี้?

JM : PCA !!!

RM : คุณมีการคาดการณ์สำหรับปีใหม่หรือไม่?

JM : ฉันจะชนะ WPT !

เล่นของเดือน:ข้างหน้าของการเดินทางครั้งแรกของเธอในการเล่น เว็บแทงคาสิโน แอนเน็ตต์ Obrestadได้รับรางวัลมากที่สุดของค่าใช้จ่ายของเธอ $ 87,000 ออนไลน์หลังจากการลง PokerStars วันอาทิตย์ 500

อ้างจากเดือน: รอย Brindleyในการเข้าใจถึงปัญหาข้อบกพร่องในการตัดสินใจโป๊กเกอร์ “ ตามรายงานล่าสุดของ บริษัท นักวิเคราะห์ทางการเงินแห่งหนึ่งในเมืองซูริกข้อบกพร่องของความจำทำให้เราไม่สามารถเรียนรู้จากอดีตและมีส่วนทำให้เราตัดสินใจทางการเงินได้ไม่ดี รายงานระบุว่าความทรงจำที่ไม่ดีมักจะถูกปิดกั้นโดยคนดี”

เรื่องราวของเดือน:หนุ่มสหราชอาณาจักรโปรโป๊กเกอร์แอนดรูเฟลด์แมนได้พัวพันในการต่อสู้ทางกฎหมายกับอาจารย์ เขาจะแพ้คดี

มือแห่งเดือน: Ali TekintamgacเอาชนะRoberto Garcia Santiago_ เมื่อ Q คลับสูท5 ของเขาคลับสูทนำหน้า 9 ชุดเพชร8 ของชาวสเปนฮาร์ทสูทแม้จะมีหัวใจสามดวงตกอยู่บนความล้มเหลว ในปีต่อมา Tekintamgac จะถูกตัดสิทธิ์จากPartouche Poker Tourเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าโกง

Blog of the Month: เว็บแทงคาสิโน เรื่องและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงบางอย่าง”สำหรับคนจรจัดเข้าร่วมทีม PokerStars