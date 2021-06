สมัครไพ่ออนไลน์ ปั่นแปะ 2 เหรียญ เชิญ CEO Segev

สมัครไพ่ออนไลน์ Entain กำลังตามล่าหาผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดย Shay Segev ได้รับการแจ้งจากเขาหลังจากมีบทบาทในการเป็นซีอีโอร่วมของ Dazn แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกีฬาไม่ถึงหนึ่งปี

Shay-Segev อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของโอเปอเรเตอร์ที่เข้ารับตำแหน่ง CEO ในเดือนกรกฎาคม 2020เพื่อแทนที่ Kenny Alexander มีระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหกเดือนและจะคงอยู่ในบทบาทปัจจุบันของเขาในช่วงเวลานั้นหรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการของ Entain ตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาปัญหาการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำ มีกระบวนการที่ “อยู่ในระหว่างดำเนินการ” ในการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง Barry Gibson ประธาน Entain กล่าวว่า “เราเสียใจที่ Shay ตัดสินใจจากเราไป แต่ตระหนักว่าเราไม่สามารถให้รางวัลที่ตรงกับที่เขาได้รับสัญญาได้”

“Entain มีความสามารถมากมายในทีมผู้นำ และธุรกิจก็ไม่เคยแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อน” Gibson กล่าวต่อ “บริษัทมีการเติบโตทางออนไลน์เป็นตัวเลขสองหลัก 20 ไตรมาส และโอกาสในอนาคตของเราได้รับการปรับปรุงอย่างมากจากกลยุทธ์ใหม่ของเรา ซึ่งเรากำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายน”

เขาเสริมว่าการเดินทาง Segev จะเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับมุมมองของคณะกรรมการของข้อเสนอ MGM Resorts นานาชาติที่จะได้รับผู้ประกอบการ ข้อเสนอดังกล่าวซึ่งเสนอหุ้น 0.6 MGM Resorts สำหรับทุกคนใน Entain ยังคงถูกมองว่าเป็นเอกฉันท์ว่าประเมินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจต่ำเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ Gibson กล่าว

Segev กล่าวว่าเขาเสียใจที่ต้องจาก สมัครไพ่ออนไลน์ หลังจากห้าปี แต่กล่าวว่าบทบาท CEO ร่วมกับ Dazn ทำให้เขา “มีโอกาสที่แตกต่างกันมาก” “Entain อยู่ในรูปร่างที่ดีหลังจากการเปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ของเราประสบความสำเร็จ ” เขากล่าว “Entain มีทีมผู้นำที่ยอดเยี่ยมและมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นผ่านกลยุทธ์การเติบโตและความยั่งยืน และฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนบริษัทต่อไป”

ตอนนี้เขาจะเข้าร่วม Dazn ซึ่งเป็นธุรกิจสตรีมกีฬาซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ Perform Group ซึ่งแยกออกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากในเดือนกันยายน 2018 Segev จะทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของธุรกิจร่วมกับ James Rushton ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรของธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

“นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับ Dazn Group ในขณะที่เราสร้างทีมผู้นำของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับการเติบโตในระยะต่อไป” John Skipper ประธานกรรมการบริหาร Dazn กล่าว “เจมส์ได้แสดงความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ นำพาความท้าทายที่เหลือเชื่อ และบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้เราเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นมากขึ้น

“ใน Shay เรากำลังเพิ่มความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและสดใหม่ให้กับทีม” สกิปเปอร์กล่าวต่อ “เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการเล่นเกมออนไลน์และนำเทคโนโลยีและประสบการณ์การดำเนินงานมากมายมาสู่บทบาท รวมถึงประวัติที่น่าประทับใจในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล”

Segev กล่าวว่า “เหลือเชื่อ” ที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำธุรกิจด้วยการเข้าถึงและความทะเยอทะยานระดับโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีและทรัพยากรที่แข็งแกร่ง “บทบาทนี้ทำให้ฉันสามารถผสมผสานความหลงใหลในกีฬาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อขัดขวางและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภค”หุ้นใน Entain ซื้อขายลดลง 1.46% ที่ 1,453.50 เพนนีต่อหุ้นในลอนดอนในวันจันทร์ (11 มกราคม)

Game Wager แพลตฟอร์มการพนันอีสปอร์ตแบบ peer-to-peer ของอังกฤษได้ร่วมมือกับ SCCG Management ที่ปรึกษาด้านเกมในลาสเวกัสเพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตในสหรัฐอเมริกา

ข้อตกลงร่วมทุนจะเห็น SCCG ให้คำแนะนำ Game Wager เพื่อเปิดตัวแพลตฟอร์มทั่วตลาดเกมและคาสิโนในสหรัฐอเมริกาแพลตฟอร์มของ Gamer Wager ได้รับอนุญาตจาก GB Gambling Commission และเผยแพร่บน Play และ App Store ในสหราชอาณาจักร

แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อและเดิมพันซึ่งกันและกันในสภาพแวดล้อมที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถเข้าถึงตลาดการเดิมพันอีสปอร์ตแบบเพียร์ทูเพียร์“เราได้พัฒนาและปรับปรุง

แพลตฟอร์มการเดิมพันของเราในสหราชอาณาจักรในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ตอนนี้เป็นเวลาที่จะนำซอฟต์แวร์ของเราไปสู่ตลาด esports ของสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” Mark Goddard ผู้บริหารระดับสูงของ Game Wager กล่าว“เราตั้งเป้าที่จะเชื่อมโยงนักเล่นเกมผู้หลงใหลนับล้านในตลาดที่มีการควบคุมจากทั่วโลก”

การผูกขาดการพนันของฟินแลนด์ Veikkaus จะให้ลูกค้ายืนยันตัวตนเพื่อเล่นสล็อตในวันพรุ่งนี้ (12 มกราคม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันผู้เล่นซึ่งผู้ประกอบการคาดว่าจะลดความสูญเสียของผู้เล่นได้ถึง 300 ล้านยูโร

ภายใต้ระบบใหม่ ผู้เล่นจะต้องใช้บัตรประจำตัวเสมือนที่มีอยู่ในโทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ระบบก่อนเล่นการพนันผู้ดำเนินการกล่าวว่าสิ่งนี้จะมี “ผลทางการเงินที่สำคัญ” โดยคาดว่าจะสูญเสียผู้เล่นประมาณ 300 ล้านยูโรจากมาตรการนี้และมาตรการป้องกันผู้เล่นอื่น ๆ Jari Heino ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Veikkaus กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้เล่นควบคุมการพนันได้ง่ายขึ้น

“หากลูกค้าประสบกับการพนันว่าเป็นปัญหา อันเป็นผลมาจากการปฏิรูปนี้ ตัวอย่างเช่น เขามีโอกาสที่จะป้องกันตัวเองจากการพนันบนเครื่องสล็อตได้อย่างสมบูรณ์” Heino กล่าว “สำหรับชาวฟินน์ส่วนใหญ่ การพนันไม่ใช่ปัญหา แต่ด้วยมาตรการนี้ เราต้องการเสนอเครื่องมือป้องกันให้กับผู้ที่เสี่ยงต่อความยากลำบาก”Veikkaus เสริมว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ง่ายขึ้นมากเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

การย้ายซึ่ง Veikkaus เรียกว่า “หนึ่งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดของการพนันในฟินแลนด์” ถูกนำเข้ามาเป็นครั้งแรกผ่านโครงการนำร่องในบางภูมิภาคของฟินแลนด์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ภูมิภาคเพิ่มเติมถูกเพิ่มเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนก่อนในเดือนธันวาคม ประกาศว่าจะใช้มาตรการนี้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม

ในปีนี้และปีต่อๆ ไปจะมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ห้องเล่นเกมของ Veikkaus จะอนุญาตเฉพาะลูกค้าที่ยืนยันตัวตนเพื่อเล่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในขณะที่ผู้ให้บริการคาดว่าเกมทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ID เหล่านี้ภายในปี 2566

Veikkaus ยังเสริมอีกว่ามันจะขยายขอบเขตการสูญเสียสำหรับเกม “รวดเร็ว” เช่นสล็อตในฤดูร้อนนี้ ขีด จำกัด ของผู้ประกอบการตัดขาดทุนสำหรับการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์€ 500 ต่อสัปดาห์ในเดือนเมษายนปี 2020 วัดได้ในภายหลังเลือกที่จะเก็บไว้ในสถานที่อย่างน้อยก็จนกว่ามีนาคม 2021

Veikkaus ยังได้ใช้ความพยายามในการลดจำนวนช่องในการดำเนินงานทั่วประเทศ โดย8,000 จะถูกออฟไลน์ภายในสิ้นปีนี้ เดิมมุ่งมั่นที่จะนำอุปกรณ์ 3,500 เครื่องออกจากบริการ จำนวนนี้เพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน

ในปัจจุบัน เครื่องสล็อต Veikkaus เกือบทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการปิดตัวเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของ Covid-19 แต่การปิดเหล่านี้จำนวนมากถูกกำหนดให้สิ้นสุดในวันพรุ่งนี้เมื่อกฎ ID ใหม่มีผลบังคับใช้

เมื่อเดือนที่แล้วเล่นเกมยุโรปและสมาคมการพนัน (EGBA) เรียกร้องให้ฟินแลนด์“แก้ไข” นโยบายการพนันโดยการสิ้นสุดสถานะการผูกขาด Veikkaus’ มันชี้ให้เห็นว่าฟินแลนด์เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพียงแห่งเดียวที่ยังคงผูกขาดการพนันและโต้แย้งว่ารูปแบบการผูกขาดนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะบังคับใช้ทางออนไลน์

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 Veikkaus รายงานว่ารายได้รวมลดลง 28.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 607.2 ล้านยูโรและกำไร 332.7 ล้านยูโรลดลง 33.6% เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) เป็นส่วนใหญ่ . มันเพิ่มในเวลาที่คาดว่า Covid-19 จะลดผลกำไรลง 300 ล้านยูโร

Bojoko ธุรกิจการตลาดในเครือได้เปิดตัวในรัฐนิวเจอร์ซีย์หลังจากได้รับใบอนุญาตจากแผนกบังคับใช้การเล่นเกม (DGE) ของรัฐสหรัฐอเมริกาการเปิดตัวจะช่วยให้ผู้เล่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์กรองและเปรียบเทียบเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในรัฐได้

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติในรัฐนิวเจอร์ซีย์ รวมถึงผู้พัฒนาเกมที่กำหนดเป้าหมายไปที่รัฐเจอร์ซีย์และตลาดในสหรัฐฯ ในวงกว้าง สามารถสร้างรายชื่อของตนเองได้บนเว็บไซต์ Bojoko

การเปิดตัวในรัฐนิวเจอร์ซีย์ถือเป็นการเปิดตัวของ Bojoko ในสหรัฐอเมริกา โดยแบรนด์ดังกล่าวยังได้ยื่นขอใบอนุญาตในเครือในรัฐอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น เพนซิลเวเนียและมิชิแกน

Joonas Karhu ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ Affiliate กล่าวว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับ Bojoko และเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เราเชื่อว่ารัฐนิวเจอร์ซีย์และตลาดสหรัฐในวงกว้างมีให้”

Betano แบรนด์การพนันออนไลน์ที่เป็นเจ้าของ OPAP ได้ตกลงข้อตกลงเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลักคนใหม่ของทีมฟุตบอล Campeonato Brasileiro Série A ของบราซิล Clube Atlético Mineiro เลื่อนคำตัดสินศาลสูงดัชนีฟุตบอลข้อตกลงจะดำเนินไปอย่างน้อยในฤดูกาล 2021 โดยมีตราสินค้า Betano ปรากฏที่ด้านหน้าเสื้อของผู้เล่น

ข้อตกลงนี้เป็นความร่วมมือทางการค้าครั้งแรกของ Betano กับทีมกีฬาในบราซิลและนอกยุโรป แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีข้อตกลงกับสโมสรอื่นๆ ทั่วโลกปัจจุบัน Betano เป็นพันธมิตรกับทีมฟุตบอลโปรตุเกส SC Braga และ CS Marítimo เช่นเดียวกับ PAOK และ Olympiacos ในกรีซ Apollon Limassol และ Pafos ในไซปรัสและ Universitatea Craiova และ FSCB ในโรมาเนีย

Panos Konstantopoulos หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Betano กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมและให้การสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนหาวิธีปรับปรุงแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในบราซิล

Betano ดำเนินงานโดย ปั่นแปะ 2 เหรียญ ในประเทศบราซิล โปรตุเกส เยอรมนี โรมาเนีย กรีซ และไซปรัส OPAP ของ Sazka ถือหุ้น36.75%ในธุรกิจของ Kaizen

ในเดือนพฤศจิกายน OPAP เข้าซื้อหุ้นเพิ่มอีก 15.48% ในการดำเนินงานกรีกและไซปรัสของ Stoiximan Group (SMGC) จากเจ้าของ Kaizen ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในส่วนนี้ของธุรกิจอยู่ที่ 84.48%

วารสารการแพทย์ The Lancet ได้ประกาศเปิดตัวคณะกรรมการชุดแรกเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งเป็นการไต่สวนทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่ที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่อธิบายว่าเป็น “สถานการณ์สาธารณสุขที่เร่งด่วน ถูกทอดทิ้ง ขาดการศึกษา และเลวร้ายลง”

สิ่งพิมพ์นี้จะทำงานร่วมกับ Heather Wardle จาก University of Glasgow ในสหราชอาณาจักร Louisa Degenhardt จาก University of New South Wales ในออสเตรเลีย และ Shekhar Saxena จาก Harvard University ในสหรัฐอเมริกาผ่านคณะกรรมาธิการมันถูกสร้างขึ้นด้วยปัญหาการพนันและการเสพติดที่ถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้น Lancet อธิบาย

การติดการพนันนั้นได้รับการยอมรับใน International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11) และคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ 5 (DSM-5)

Lancet ได้เพิ่มการศึกษาล่าสุดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แสดงให้เห็นด้วยว่าความชุกของความผิดปกติของการพนันในผู้ใหญ่นั้นแตกต่างกันไประหว่าง 0.1% ถึง 5.8% และต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อต่อสู้กับพฤติกรรมที่มีปัญหา

“การพนันเป็นที่มาของอันตรายที่อาจร้ายแรงและในวงกว้าง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ความมั่งคั่ง และความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล” The Lancet อธิบาย “มันส่งผลกระทบทั้งครอบครัวและชุมชน และอาจกลายเป็นการต่อสู้ตลอดชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการกำเริบของโรค“มีความจำเป็นเร่งด่วนในการประเมินและทำความเข้าใจอุปสรรคและผู้อำนวยความสะดวกในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพนัน”

คณะกรรมาธิการจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและการดำเนินการทางการเมืองที่นำโดยวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการช่วยลดผลกระทบของการพนันที่ไม่เป็นระเบียบในระดับความยากจนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

“การทำให้เป็นมาตรฐานของการพนันในหลายประเทศ การเข้าถึงอย่างกว้างขวางและง่ายดาย และการเสพติดรายได้จากการพนันของรัฐบาลอาจเป็นภัยคุกคามต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“การเติบโตของการพนันเชิงพาณิชย์ทั่วภูมิภาคย่อยของทะเลทรายซาฮาราและการพนันกีฬาที่เรียกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ไม่น้อยเพราะการพนัน สามารถเพิ่มความยากจนได้”Kristian Nylén หัวหน้าผู้บริหารของ Kambi ผู้จัดหาการพนันกีฬาได้ขายหุ้น 45,000 หุ้นในบริษัทเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่นำออกไปในเดือนมีนาคม 2020

รายได้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อชำระคืน โดยมีดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีดอกเบี้ย 1.2 ล้านปอนด์ (1.3 ล้านยูโร/1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับ Nylén โดยบริษัทย่อยของ Kambi เพื่อใช้สิทธิในเดือนมีนาคม 2020

เงินกู้นี้ใช้เพื่อชำระราคาออปชั่นและภาษีเงินได้อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน 300,000 สิทธิที่ออกให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในปี 2556 เขายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระยะยาวในซัพพลายเออร์ และเป็นเจ้าของหุ้น 720,000 หุ้นหรือ 2.3% ของบริษัทหลังการทำธุรกรรม

ผลการตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า Kambi คาดว่ารายรับสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 จะลดลงระหว่าง 46.0 ล้านยูโรถึง 48.0 ล้านยูโร ซึ่งหมายความว่ารายรับทั้งปีอาจเพิ่มขึ้น 27.6% เป็น 117.8 ล้านยูโร แม้จะระงับการแข่งขันกีฬาไปเกือบทั้งปี .

รายรับสำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 76% เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 24.0 ล้านยูโร ถึง 25.0 ล้านยูโร ซัพพลายเออร์กล่าวว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนตัวเลือกหุ้นที่สูงขึ้นซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของหุ้น Kambi

ราคาหุ้นของ Kambi เพิ่มขึ้น 34.3% ในไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดปีที่ SEK393.4 (£35/€39/$48) ต่อหุ้น กำไรทั้งปีก่อนดอกเบี้ยและภาษีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง €31.0m ถึง €34.0m

สภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพนันที่มีปัญหา (NCPG) ในสหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้ง Patrick Willard เป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและการสนับสนุนคนใหม่ในบทบาทใหม่ของเขา วิลลาร์ดจะร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการพนันและการพนันอย่างมีความรับผิดชอบในกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง

วิลลาร์ดจะทำงานร่วมกับบริษัทในเครือและสมาชิก NCPG เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการรักษาการติดการพนันในสหรัฐอเมริกาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท

เขาเข้าร่วมองค์กรหลังจากทำงานเป็นผู้อำนวยการอาวุโสด้านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับรัฐและระดับชาติที่ Families USA ซึ่งเขาดูแลการทำงานกับพันธมิตรด้านการสนับสนุนของรัฐและระดับชาติ

ปั่นแปะ 2 เหรียญ ก่อนหน้านี้ เขาทำงานให้กับ AARP ในรัฐเทนเนสซีและในสำนักงานใหญ่แห่งชาติในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งหน้าที่หลักของเขารวมถึงการช่วยกำกับดูแลสำนักงานของรัฐขององค์กรเพื่อสนับสนุนความพยายามในการขยายโครงการ Medicaid และการริเริ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลครอบครัว

ผู้ให้บริการลอตเตอรีจีน 500.com จะได้รับเครื่องขุด Bitcoin มูลค่า 14.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10.7 ล้านยูโร/ 11.9 ล้านยูโร) เนื่องจากเป็นการเพิ่มความพยายามในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในพื้นที่คริปโตเคอเรนซี่ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการตกลงกับผู้ขายที่ไม่ระบุชื่อในสหรัฐอเมริกา และจะเห็นซัพพลายเออร์ใช้หุ้นสามัญประเภท A ของตนในการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อ

บริษัทคาดว่าจะออกหุ้นคลาส A ที่ออกใหม่ 11,882,860 หุ้น มูลค่า 1.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 12.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น American Depositary Shares (ADS) เทียบเท่ากับหุ้นสามัญ 10 หุ้นราคาปิดซื้อขายของโฆษณาของบริษัทในวันที่ 8 มกราคม ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนข้อตกลง สอดคล้องกับการพิจารณาทั้งหมดประมาณ 14.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

เครื่องขุด bitcoin ที่จะได้รับรวมถึงรุ่นต่างๆ เช่น S17, T17, M20 และ S9 การปิดธุรกรรมจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดที่จำเป็นของผู้ขายด้วย

สมมติว่าไม่มีความล่าช้าในกำหนดการ การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2564 เมื่อเสร็จสิ้น 500.com วางแผนที่จะติดตั้งเครื่องขุด Bitcoin ทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ขายภายในสี่สัปดาห์

คาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้จากการขุด Bitcoin ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความจุพลังงานแฮชทั้งหมดของเครื่องจักรที่จะได้รับ หมายความว่าจำนวนการดำเนินการที่เครื่องสามารถทำได้ในรหัสของสกุลเงินดิจิทัล คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 918.5 เพตาแฮช (แฮชสี่พันล้าน) ต่อวินาที

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการแต่งตั้ง Xianfeng Yang ของ 500.com เป็นผู้บริหารระดับสูงคนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถูกนำเข้ามาเพื่อดูแลแผนการของซัพพลายเออร์ในการสำรวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัลบริษัทกล่าวว่าจะใช้ประสบการณ์ของบริษัทในเครือ Loto Interactive ซึ่ง Yang เป็นผู้นำด้านการก่อสร้างและการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

ผลลัพธ์ที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่า 500.com มีรายรับลดลง 37.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี 2020 แม้ว่าการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการของสวีเดนซึ่งหมดอายุในเดือนมกราคม 2020จะกลับมาดำเนินการในตลาดในเดือนกันยายน ..

รายรับลดลงเหลือ 6.1 ล้านหยวน (700,398/€788,051/$936,307) ในช่วงสามเดือนถึง 30 กันยายน ซึ่งการพนันลอตเตอรีออนไลน์และการดำเนินการคาสิโนของสวีเดนผ่านทางบริษัทในเครือ The Multi Group มีส่วนสนับสนุน 3.3 ล้านหยวน

BetMGM แบรนด์การพนันที่ดำเนินการผ่านการร่วมทุนระหว่าง Entain และ MGM Resorts Roar Digital ได้จับมือเป็นพันธมิตรหลายปีกับแฟรนไชส์เมเจอร์ลีกเบสบอลวอชิงตันในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายใต้ข้อตกลงนี้ BetMGM จะเปิดหนังสือกีฬาขายปลีกภายในสนามเบสบอลบ้านใน Nationals Park ของทีมสิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันจะไม่เปิดให้แฟน ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน แต่ผู้

สนับสนุนจะสามารถวางเดิมพันผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ BetMGM ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตรอบสนามกีฬานี่เป็นเพราะข้อบังคับที่ผ่านโดยสภา DC ซึ่งให้สิทธิ์แอป Gambet ที่ขับเคลื่อนด้วย Intralot ของ DC Lottery เพื่อเสนอการเดิมพันบนมือถือทั่วเมือง

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ BetMGM เป็นพันธมิตรการเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการของ Nationals และได้รับประโยชน์จากโอกาสในการสร้างแบรนด์ที่ Nationals Park เช่นเดียวกับสื่อของแฟรนไชส์และแพลตฟอร์มดิจิทัล

ชาวเยอรมันเกือบ 2,000 คนได้ลงนามในคำร้องเรียกร้องให้รัฐบาลของรัฐ Rheinland-Pfalz ถอนการแก้ไขที่จะบังคับให้ห้องเล่นเกมภายใน 500 เมตรจากโรงเรียนหรือห้องเล่นเกมอื่นปิด

คำร้องนี้ตอบสนองต่อการแก้ไขกฎหมายการเล่นเกมของรัฐ (LGlüG) ที่เสนอ มันจะบังคับห้องเล่นเกมทั้งหมดที่ตั้งอยู่ภายใน 500 เมตรจากห้องโถงเล่นเกมอื่นหรือโรงเรียนหรือพื้นที่อื่น ๆ สำหรับผู้เยาว์เป็นหลักให้ปิดห้องเล่นเกมใหม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้อยู่แล้ว

การแก้ไข – ซึ่งเสนอโดยพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD), พรรคประชาธิปไตยเสรี (FDP) และบุนด์นิส 90 – และเพิ่มเงินทุนสำหรับศูนย์การติดยาเสพติดจาก 1 ล้านยูโรเป็น 1.2 ล้านยูโรต่อปี – อ่านในรัฐสภาของรัฐ (Landtag) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมสมาคมสล็อตแมชชีนทั้งในระดับประเทศและในรัฐได้คัดค้านการแก้ไขอย่างมากโดยชี้ให้เห็นว่ามันจะบังคับให้ห้องเล่นเกมส่วนใหญ่ของรัฐปิด

เยอรมันเครื่องเกมสมาคมการค้าที่ตายดอยช์ Automatenwirtschaft eV (อีกา) และรัฐเทียบเท่า Automaten-Verband Rheinland-Pfalz eV (AVRP) แย้งกฎหมาย“ทำลายการเสนอขายทางกฎหมายของช่อง” และอาจนำไปสู่การสูญเสียงาน

ขณะนี้องค์กรต่างๆ ได้ส่งคำร้องซึ่งเริ่มต้นโดย Wolfgang Götz ผู้ดำเนินการห้องเล่นเกมใน Baden-Württemberg เพื่อเน้นการคัดค้านต่อสาธารณะต่อการย้ายดังกล่าว ได้รับลายเซ็นแล้วกว่า 1,900 ลายเซ็น ซึ่งมากกว่า 1,100 มาจากชาวไรน์ลันด์-พฟัลซ์ คำร้องมุ่งเน้นไปที่การสูญเสียงานที่อาจเกิดขึ้นในภาคส่วน

“พนักงานได้รับผลกระทบ ผู้หญิง 80% ซึ่งมักจะอายุมากกว่า 50 ปี ถูกคุกคามว่าจะตกงาน” รายงานกล่าว “หลายคนสงสัยว่าจะทำงานที่ไหนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หากร้านค้าของพวกเขาต้องปิดเนื่องจากกฎหมายของรัฐใหม่ นั่นคือการต่อต้านสังคมและไม่ยุติธรรม”คำร้องยังชี้ไปที่ผลการทดสอบนักช้อปปริศนา ซึ่งพบว่าน้อยกว่า 1% ของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่พยายามเล่นที่ห้องเล่นเกมสามารถทำเช่นนั้นได้

นอกจากนี้ มันบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะนำมาตรการนี้มาใช้พร้อมๆ กับที่ตลาดคาสิโนออนไลน์จะเปิดขึ้นในเมือง โดย Glücksspielneuregulierungstaatsvertrag (GlüNeuRStV) จะมีผลบังคับใช้

“ร่างกฎหมายไม่ได้ควบคุมคาสิโนออนไลน์ตามระยะทางขั้นต่ำ แต่ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของพวกเขาเท่านั้น” คำร้องกล่าวเสริม “เราเรียกร้องให้รัฐบาลของรัฐปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน”

Gamesys Group ได้กล่าวว่าคาดว่ารายรับสำหรับปีการเงิน 2020 จะเกินหรืออยู่ที่ระดับบนสุดของความคาดหวังของตลาด หลังจากประสบกับสิ่งที่เรียกว่าผลการดำเนินงานที่ “โดดเด่น” ในระหว่างปี

ผู้ดำเนินการกล่าวว่าหลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง JPJ Group เจ้าของแบรนด์ Jackpotjoy และธุรกิจ Gamesys เดิมในปี 2019 การรวมกิจการได้ดำเนินไปตามที่คาดไว้ในปี 2020

Gamesys กล่าวว่าแม้ว่าธุรกิจจะเผชิญกับ “ความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” อันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานส่วนใหญ่ของปีที่ผ่านมา

Gamesys เสริมว่าความสำเร็จส่วนใหญ่ในปี 2020 นั้นเกิดจากการมุ่งเน้นที่การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งผู้เล่นและพนักงาน

ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่หยุดการตลาดของลูกค้าที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายทั้งหมดรวมถึงโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ ในระหว่างการล็อกดาวน์ COVID-19 ครั้งแรกในสหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคม 2020

Gamesys กล่าวว่ารายรับสำหรับปีงบประมาณ 2020 พร้อมกับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วจะสูงกว่าหรืออยู่ที่ระดับบนสุดของการคาดการณ์ของตลาดในช่วง 12 เดือน

“ท่ามกลางฉากหลังของการระบาดใหญ่ทั่วโลก การมุ่งเน้นอย่างไม่ลดละของเราในด้านความยั่งยืนของแหล่งรายได้ของเรา ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นและพนักงานในคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการขับเคลื่อนโมเมนตัมไปข้างหน้าอย่างมากในปี 2564” ลี เฟนตัน หัวหน้าผู้บริหารของ Gamesys (ในภาพ) ) กล่าว.

“เรารักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในปี 2020; ซึ่งเป็นช่วงที่เราเสร็จสิ้นการรวมกลุ่มที่ขยายใหญ่ขึ้น สร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่นที่แข็งขันเป็นประวัติการณ์ และปรับปรุงข้อเสนอและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของเราอย่างมีนัยสำคัญ”

เฟนตันยังชี้ให้เห็นว่า Gamesys สามารถผลักดันการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกในปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินในเดือนตุลาคม“เมื่อเราเข้าสู่ปี 2564 เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตในธุรกิจและสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา” เฟนตันกล่าวเสริม

Gamesys นับสิ่งที่ชอบของ Jackpotjoy , Virgin Games, Botemania, Vera&John, Heart Bingo, Monopoly Casino และ Rainbow Riches Casino ท่ามกลางแบรนด์ที่ดำเนินการอยู่

Kindred Group กล่าวว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งของลูกค้าและอัตรากำไรการเดิมพันกีฬาที่สูงกว่าปกติช่วยให้ผู้ประกอบการ Unibet ประกาศรายรับสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2020

รายได้จากการชนะรวมในช่วงสามเดือนถึง 31 ธันวาคมเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นประมาณ 365 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของธุรกิจ

สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของจำนวนลูกค้า โดยมีความเคลื่อนไหวสำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 1.8 ล้าน และส่วนต่างการเดิมพันกีฬา 10% สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ประมาณ 8.5%

การลงทุนทางการตลาดสำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 13% เหนือระดับไตรมาสที่ 4 ปี 2019 Kindred ตั้งข้อสังเกตว่าได้เพิ่มกิจกรรมในครึ่งหลังของปีก่อน หลังจากลดการใช้จ่ายลงในช่วงครึ่งแรกของปี เนื่องจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus (Covid-19) ทำให้ตารางการแข่งขันกีฬาลดลงอย่างมาก

แม้ว่าการเพิ่มขึ้นนี้ การใช้จ่ายด้านการตลาดลดลงจาก 23% เป็น 21% ของรายได้ เนื่องจากยอดรวมรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ โดยค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับปีคาดว่าจะลดลงต่ำกว่าระดับ 2019 ในขณะที่ Kindred ไม่ได้แจกแจงรายได้ทั้งหมดสำหรับปี แต่ตั้งข้อสังเกตว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายคาดว่าจะมาเร็วกว่าปีก่อนอย่างมาก

EBITDA พื้นฐานสำหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ที่ 115 ล้านปอนด์ ซึ่งสูงกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2019 อย่างมีนัยสำคัญที่ 30.7 ล้านปอนด์ อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพและต้นทุนในการดำเนินงาน การอัปเดตการซื้อขายได้รับการเผยแพร่ก่อนรายงานสิ้นปีของผู้ดำเนินการสำหรับปี 2020 ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์

สำหรับไตรมาสที่สามของปี Kindred รายงานว่ารายรับเพิ่มขึ้น 24.2% เป็น 280.7 ล้านปอนด์โดยหัวหน้าผู้บริหาร Henrik Tjärnström ให้เครดิตกับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายในการช่วยให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงรายรับจาก Covid-19

คณะกรรมการการพนันของอังกฤษได้เรียกร้องให้ “เฝ้าระวังผู้ปฏิบัติงานเป็นพิเศษ” ในการล็อกดาวน์ coronavirus (covid-19) ล่าสุดของบริเตนใหญ่ และกล่าวว่าคาดว่าผู้ประกอบการจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ออกในเดือนมีนาคม 2020 อีกครั้ง

ในจดหมายจากหัวหน้าผู้บริหาร Neil McArthur (ในภาพ) หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าจำเป็นต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากผู้คนจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น และหลายคนอาจ “โดดเดี่ยวและเปราะบาง” ผู้เล่นบางคนอาจเล่นการพนันมากขึ้นหรือเป็นครั้งแรกที่มันตั้งข้อสังเกต

มันเสริมว่าความจริงที่ว่ากีฬาชั้นยอดจะดำเนินต่อไปหมายความว่าลูกค้าจะมีตัวเลือกการเดิมพันมากกว่าในการล็อคครั้งก่อนเป็นผลให้มันบอกว่ามันคาดว่าผู้ประกอบการที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำออกโรงครั้งแรก

ซึ่งรวมถึงคำแนะนำในการระบุลูกค้าที่อาจเสี่ยงต่ออันตราย มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านี้ และทำความเข้าใจผลกระทบของปฏิสัมพันธ์นี้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบเกณฑ์สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และให้แน่ใจว่าเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งผู้เล่นจำนวนมากต้องเผชิญ

คำแนะนำยังเรียกร้องให้มี “กระบวนการที่รับรองการตรวจสอบฐานลูกค้าของคุณอย่างต่อเนื่อง” รวมถึงการยุติการถอนกลับสำหรับการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ คณะกรรมาธิการได้บอกผู้ประกอบการว่าไม่เพียงแค่โต้ตอบโดยตรงเหล่านี้ แต่ยังต้องโต้ตอบโดยทั่วไปผ่านวิธีการต่างๆ เช่น อีเมลการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

คณะกรรมาธิการยังเรียกร้องให้ผู้ประกอบการ “หลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจใด ๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและระมัดระวังอย่างมากเมื่อต้องการขายข้ามผลิตภัณฑ์”

มันเสริมว่าผู้ปฏิบัติงานต้อง “เอาใจใส่เป็นพิเศษ” เมื่อเริ่มรับลูกค้าใหม่ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายสำหรับลูกค้าเหล่านี้จะต้อง “สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่เราอยู่”หน่วยงานกำกับดูแลจะยังคงเผยแพร่รายงานตามข้อมูลของผู้ดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการพนันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายใต้การล็อกดาวน์

โซลูชัน iGaming ยักษ์ใหญ่อย่าง Playtech คาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย €300m (268m/$365m) ในปี 2020 กล่าวในการอัปเดตการซื้อขายวันนี้ (12 มกราคม)

ซัพพลายเออร์ประสบความสำเร็จหลายประการในปีที่แล้ว เช่น การเปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา ได้รับใบอนุญาตและเปิดตัวกับ bet365และ Entain ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อนได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบให้เปิดตัวในมิชิแกนในเดือนธันวาคม

นอกจากนี้ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในละตินอเมริกาด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งจากลูกค้าชาวเม็กซิกันระยะยาว Caliente ที่จะใช้งาน Wplay ในโคลอมเบียและลงนามข้อตกลงที่มีโครงสร้างใหม่ในกัวเตมาลา คอสตาริกา และปานามา

บริษัทในเครือ B2C ของอิตาลี Snaitech ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในอิตาลี ด้วยการเติบโตทางออนไลน์ที่แข็งแกร่งและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

Playtech ยังเปิดตัวกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Sustainable Success ในปี 2020 ซึ่งจะรวมตำแหน่งในฐานะผู้นำตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล และโซลูชันการมีส่วนร่วมของผู้เล่น

บริษัทกล่าวว่าได้สนับสนุนผู้ได้รับอนุญาตและหุ้นส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อผูกมัดการพนันที่ปลอดภัยกว่าก่อนช่วงโควิด-19 และจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องลูกค้าในช่วงวิกฤตนั้นได้รับการตอบสนองและยังคงมีผลบังคับใช้

ความคืบหน้านี้ช่วยขับเคลื่อนผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในปี 2020 โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ 300 ล้านยูโรเป็นอย่างน้อย เพิ่มขึ้นจาก 214.8 ล้านยูโรในปี 2019

Finalto แผนกการเงินซึ่งเดิมเรียกว่า TradeTech เป็นหน่วยงานที่โดดเด่นในช่วงครึ่งแรกของปี โดยมี Core B2B ของ Playtech และ Snaitech ซึ่งเป็นธุรกิจ B2C ที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในครึ่งปีหลัง

ซัพพลายเออร์กล่าวว่าแม้ว่าการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ยังคงก่อให้เกิดความท้าทาย แต่ก็ยังอยู่ในสถานะที่ดีที่จะสร้างความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานต่อไปในปี 2564

ในธุรกิจ B2B หลัก คาสิโนออนไลน์ของ Playtech (รวมถึงธุรกิจสด) ธุรกิจบิงโกและโป๊กเกอร์ดำเนินการได้ดีมากตลอดปี 2020 กล่าว กีฬาซึ่งมีน้ำหนักมากต่อการขายปลีก ได้รับผลกระทบจากการปิดร้านค้าปลีกและการไม่มีการแข่งขันกีฬาในจุดต่างๆ ในระหว่างปี

ในขณะเดียวกัน Snaitech ยังคงมีความยืดหยุ่นในปี 2020 โดยมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในโลกออนไลน์ แม้ว่าการค้าปลีกจะได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และการยกเลิกการแข่งขันกีฬา

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของ Playtech ในเอเชียได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากข้อจำกัดของรัฐบาลในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ เช่นเดียวกับข้อจำกัดในการประมวลผลการชำระเงิน ซัพพลายเออร์ได้เพิ่มผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ในภูมิภาคนี้ นอกเหนือจากพันธมิตรที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในอนาคต

ฝ่ายการเงินของซัพพลายเออร์มีผลงานที่แข็งแกร่งมากในปี 2020 โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานที่ “ยอดเยี่ยม” ในช่วงครึ่งปีแรก ตามด้วยครึ่งปีหลังที่ยากขึ้น บริษัทยังคงดำเนินการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายแผนกดังกล่าวก่อนหน้านี้ Playtech ระบุว่าจะลดความซับซ้อนของธุรกิจและกำจัดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และสร้างความก้าวหน้าในเรื่องนี้

ตอนนี้ได้เสร็จสิ้นการขาย YoYo Games ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเกมแคชชวลและโซเชียลที่เลิกกิจการไปแล้ว โดยคิดเป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์ เมื่อการขายเสร็จสิ้น Playtech ได้จำหน่ายสินทรัพย์เกมทั่วไปและเกมโซเชียลทั้งหมดผลลัพธ์เต็มสำหรับปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม คาดว่าจะเผยแพร่ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผลลัพธ์ล่าสุดสำหรับครึ่งแรกของปี 2020เปิดเผยว่ารายได้ลดลง 22.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 564.0 ล้านยูโร ท่ามกลางการหยุดชะงักที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 EBITDA ในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายนลดลง 15.8% ที่ 138.1 ล้านยูโร โดยมีกำไรสุทธิลดลงเหลือ 44.6 ล้านยูโร

องค์กรการกุศลอุตสาหกรรมการพนันของอังกฤษ GambleAware ได้เปิดตัวเฟสล่าสุดของแคมเปญเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของบริการบำบัดการพนันแห่งชาติ

การทำงานควบคู่ไปกับบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) บริการบำบัดการพนันแห่งชาติที่เข้าถึงได้ฟรีให้บริการทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และตัวต่อตัวสำหรับบุคคลและกลุ่มต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักร

แคมเปญใหม่เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มจะทำงานภายใต้สโลแกน “เริ่มเพื่อควบคุมอีกครั้ง” และมุ่งเน้นไปที่ลักษณะการพนันที่สิ้นเปลืองทั้งหมดด้วยบรรทัด “เมื่อคุณอยู่ที่นั่น แต่ไม่มี”เนื้อหาเน้นที่ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องการพนันรู้สึกขาดการติดต่อจากครอบครัวและเพื่อนฝูง และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสะดวกในการเข้าถึงการรักษา

กิจกรรมแคมเปญล่าสุดจะกำหนดเป้าหมายการเล่นการพนันมีความเสี่ยงสูงที่มีอายุระหว่าง 22 และ 55 ที่มีความสำคัญหลักในผู้ชายอายุ 25-34 โดยเฉพาะในภูมิภาคระบุว่ามีความเข้มข้นสูงสุดของคนที่อยู่ในความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรักษาความต้องการและการวิเคราะห์ช่องว่าง ซึ่งรวมถึงลอนดอน อีสต์มิดแลนด์ส และเวสต์มิดแลนด์สเนื้อหาโฆษณาจะแสดงในวิทยุ แพลตฟอร์มดิจิทัล และสื่อระดับภูมิภาคตลอดเดือนมกราคม

Zoe Osmond ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของ GambleAware กล่าวว่าแคมเปญนี้จะพยายามต่อยอดจากความสำเร็จของความพยายามในการส่งเสริมการขายก่อนหน้านี้ กิจกรรมแคมเปญก่อนหน้านี้ช่วยเพิ่มการรับรู้และแนวโน้มที่จะติดต่อสายด่วนการพนันแห่งชาติจาก 13% เป็น 23%” เธอกล่าว

“จนถึงตอนนี้ แคมเปญได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้ผู้คนติดต่อบริการบำบัดการพนันแห่งชาติเพื่อขอรับการสนับสนุน แต่ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องทำ” ออสมอนด์อธิบาย

“ในช่วงการแพร่ระบาดและช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับผู้คน สิ่งสำคัญคือเราต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าใจบริการที่มีให้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงใช้แนวทางที่ตรงเป้าหมายนี้เพื่อช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านั้นได้ทั่ว บริเตนใหญ่.”

ผู้ควบคุมการพนันของฝรั่งเศสAutorité Nationale des Jeux (ANJ) ได้จัดทำแผนเพื่อลดความซับซ้อนของระบบการยกเว้นตนเองของประเทศเพื่อให้ผู้เล่นบล็อกการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การพนันได้ง่ายขึ้น

อุตสาหกรรมเกมในฝรั่งเศสมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นในปี 2021

ANJ ซึ่งเข้าควบคุมระบบการกีดกันตนเองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสในช่วงสิ้นปี ได้ให้คำมั่นที่จะปรับปรุงวิธีที่ผู้เล่นสามารถสมัครใช้บริการได้

ปัจจุบัน ผู้บริโภคจำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจและสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับตัวแทนจาก Central Race and Gambling Service (SCCJ) เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

ปัจจุบันชาวฝรั่งเศสราว 38,500 คนถูกกีดกันตนเองจากการพนัน โดยบริการปิดกั้นการเข้าถึงคาสิโนและคลับเกมบนบก เช่นเดียวกับการพนันกีฬาและเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ และเกมที่ดำเนินการโดย Française des Jeux และ PMU ทั้งทางออนไลน์และที่ จุดขายทางกายภาพ

อย่างไรก็ตาม ANJ กล่าวว่าความล่าช้าโดยเฉลี่ยระหว่างการดำเนินการนี้กับการยกเว้นตนเองที่มีผลใช้บังคับอยู่ที่ประมาณ 6 สัปดาห์ ในขณะที่ยังกล่าวอีกว่า ตำรวจบางครั้งอาจห้ามไม่ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ

ในเดือนตุลาคม 2019 การปฏิรูปกฎระเบียบเห็นความรับผิดชอบของการกีดกันตนเองที่ได้รับมอบหมายให้ ANJ และเนื่องจากองค์กรก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการดิจิทัลสามขั้นตอนใหม่ที่กล่าวว่าจะทำให้ตนเอง การยกเว้นที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักพนัน

ขั้นแรก ผู้เล่นสามารถขอยกเว้นตนเองทางออนไลน์ผ่าน Interdictiondejeux.anj.fr หรือโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ANJ จะติดต่อผู้เล่นทางโทรศัพท์หลังจากนั้นไม่นานเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นจะยืนยันการลงทะเบียนผ่านจดหมาย ANJ กล่าวว่าระบบใหม่จะลดเวลาการลงทะเบียนเป็นสูงสุดสองสัปดาห์ แทนที่จะเป็นหกสัปดาห์ภายใต้ระบอบการปกครองก่อนหน้านี้

การยกเว้นตัวเองจะคงอยู่เป็นระยะเวลาสามปี หลังจากนั้นผู้เล่นสามารถขอให้ถอดบล็อกออกได้ ANJ จะตรวจสอบคำขอนี้อีกครั้งและแจ้งให้ผู้เล่นทราบเมื่อถูกลบออกจากรายการยกเว้นตนเอง

“บริการใหม่นี้ควรทำให้ผู้เล่นสามารถขอความช่วยเหลือในการยกเว้นการพนันได้ง่ายขึ้น” สมาชิกคณะกรรมการ ANJ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดและจิตแพทย์ Mario Blaise กล่าว “นักพนันที่มีปัญหาคิดเกี่ยวกับมัน พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับมัน แต่ถ้ากระบวนการนี้ซับซ้อนเกินไป พวกเขาก็จะยอมแพ้

“เราสามารถหวังว่า [การปฏิรูประบบ] โดย ANJ จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำเช่นนั้นได้เร็วกว่าและเร็วกว่า และเรารู้ว่าการลดการเข้าถึงข้อเสนอการพนันเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้เล่นที่มีปัญหา”

ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แจ้งกฎการป้องกันผู้เล่นชุดใหม่ต่อคณะกรรมาธิการยุโรป โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องสร้างแผนการดำเนินการการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และจัดหาเครื่องมือต่างๆ เช่น การจำกัดเงินฝากให้กับลูกค้า

หากได้รับการอนุมัติ กฎใหม่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการทั้งหมดต้องนำเสนอแผนการดำเนินการการพนันที่ปลอดภัยกว่าแก่ ANJ โดยผู้ควบคุมจำเป็นต้องอนุมัติแผนและเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมหากแผนไม่เป็นที่น่าพอใจ

สมาคมการค้า Responsible Affiliates in Gambling (RAiG) ได้ประกาศว่า Clive Hawkswood ซึ่งเป็นประธานคนปัจจุบันจะก้าวลงจากตำแหน่ง โดยมี Cian Nugent จาก Racing Post ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาแทนที่ATG แต่งตั้ง Carlson เป็นคณะกรรมการอีกครั้งHawkswood เป็นประธานสมาคมตั้งแต่ก่อตั้งโดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง Racing Post, Oddschecker และ Better Collective ในเดือนพฤษภาคม 2019

“ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ฉันแนะนำคณะกรรมการ RAiG ว่าฉันตั้งใจจะลาออกจากตำแหน่ง” Hawkswood อธิบาย “ด้วยภาระผูกพันอื่น ๆ ของฉัน มันชัดเจนสำหรับฉันว่าฉันจะไม่มีเวลาทำความยุติธรรมอย่างเต็มที่กับบทบาทเมื่อการทบทวนการพนันของรัฐบาลเต็มไปด้วยความผันผวน”

“เราใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อจัดการกับแผนงานของ RAiG ในปีหน้าโดยคำนึงถึงการพิจารณาที่รอดำเนินการ ฉันอยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ RAiG ซึ่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรก”

Cian Nugent แทนที่ของเขาทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายแข่งรถสำหรับธุรกิจในเครือและธุรกิจสื่อของ Racing Post ก่อนหน้านี้เขาทำงานให้กับการแลกเปลี่ยนการเดิมพัน Matchbook และ Betdaq ของ Entain

“ผมยินดีที่ได้เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมของเราในช่วงต่อไปที่สำคัญในการพัฒนานโยบายและระเบียบข้อบังคับของภาคการพนัน” Nugent กล่าวถึงบทบาทใหม่ของเขา

“เราจะมุ่งเน้นที่การศึกษา การล็อบบี้ และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับรัฐบาลและนักการเมืองที่สนใจ” เขากล่าว “บริษัทในเครือมีบทบาทสำคัญในการจัดหาสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค – ข้อเท็จจริงที่เราต้องการเห็นเป็นที่ยอมรับในกฎหมายใหม่ที่ควบคุมอุตสาหกรรมของเรา”

RAiG กล่าวว่ายังกำลังแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาใหม่เพื่อช่วยเหลือในการตอบสนองต่อการพิจารณากฎหมายการพนันที่จะเกิดขึ้นของรัฐบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในวงกว้างเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะเข้าใจอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

ในการตรวจสอบพระราชบัญญัติการพนัน Hawkswood ได้สนับสนุนให้ทุกคนในภาคส่วนในเครืออยู่เบื้องหลัง RAiG และมีส่วนร่วมในการทบทวน เขาชี้ให้เห็นว่าแนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นซึ่งไม่มีอยู่ในรูปแบบปัจจุบันเมื่อพระราชบัญญัตินี้เขียนขึ้นในปี 2548 มีแนวโน้มที่จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว สมาชิก RAiG ได้แสดงการสนับสนุนระบบการออกใบอนุญาตในเครือในสหราชอาณาจักร โดยได้ดำเนินการตรวจสอบภายในอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอยู่และมาตรฐานการพนันที่มีความรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม สมาชิกตั้งข้อสังเกตว่า การสนับสนุนของพวกเขาจะมีเงื่อนไขเมื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าระบบดังกล่าวจะนำมาซึ่งอะไร และมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้บริโภคระบบใด ๆ ที่นำมาใช้จะไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรือเป็นภาระแต่อย่างใด และจะเสริมเฉพาะกฎระเบียบที่ครอบคลุมซึ่งคาดว่าบริษัทในเครือจะปฏิบัติตามแล้วเท่านั้น

ตัวแทนพรรครีพับลิกันของรัฐเคนตักกี้ อดัม โคนิก ได้ยื่นกฎหมายอีกครั้งเพื่อให้การพนันกีฬาออนไลน์ถูกกฎหมายในรัฐสหรัฐฯ House Bill 241 คล้ายกับHouse Bill 137ซึ่งยื่นโดย Koenig ในเซสชั่นกฎหมายปี 2020 โดยมีเป้าหมายหลักคือทำให้การพนันกีฬาออนไลน์ถูกกฎหมาย แต่กฎหมายใหม่ยังกำหนดข้อเสนอเพื่อควบคุมโป๊กเกอร์ออนไลน์และกีฬาแฟนตาซี

ขณะนี้มีคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเคนตักกี้ ร่างกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนทั้งหมด 17 คน รวมถึงโคนิกด้วยด้านการพนันกีฬาของใบเรียกเก็บเงินจะอนุญาตให้วางเดิมพันออนไลน์ มือถือ และที่สนามกีฬาที่ได้รับอนุมัติในรัฐ โดยผู้บริโภคสามารถเดิมพันในการแข่งขันระดับอาชีพและระดับวิทยาลัยได้

หากผ่านกฎหมาย ร่างกฎหมายจะกำหนดให้ Kentucky Horse Racing Commission เป็นหน่วยงานอิสระเพื่อควบคุมการแข่งม้า การพนัน pari-mutuel ในการแข่งม้า และการพนันกีฬาในรัฐ

ในแง่ของค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการพนันกีฬาจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น $ 500,000 บวกกับค่าธรรมเนียมการต่ออายุประจำปี $50,000 โดยคณะกรรมการจะดูแลกระบวนการออกใบอนุญาต

Sheldon Adelson ผู้ก่อตั้ง ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ Las Vegas Sands เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 87 ปี ด้วยอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กินส์

อเดลสันเป็นบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในสหรัฐฯ และที่ไกลออกไปเขาก่อตั้งโอเปอเรเตอร์ในปี 1988 โดยนำกลุ่มนักลงทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ Sands Casino ที่มีชื่อเสียงของลาสเวกัส

คาสิโน Sands พังยับเยินในปี 1996 และถูกแทนที่โดย Venetian ในปี 2550 ผู้ดำเนินการได้เพิ่ม Palazzo ซึ่งอยู่ติดกับ Venetian ทำให้รีสอร์ทที่รวมกันเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น

ในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษ มาเก๊าเริ่มเปิดอุตสาหกรรมเกม โดยที่ Adelson และ Las Vegas Sands มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนี้ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ PointsBet ได้ตกลงข้อตกลงหลายปีกับแฟรนไชส์ ​​​​National Hockey League (NHL) ให้กับ Detroit Red Wings ซึ่งเป็นข้อตกลงที่สองกับทีมจากมิชิแกนภายในหนึ่งสัปดาห์

ข้อตกลงดังกล่าวจะเห็นสปอร์ตบาร์ Sport & Social ที่ Little Caesars Arena ของ Red Wings เปลี่ยนชื่อเป็น PointsBet Sports Bar ป้าย PointsBet จะปรากฏรอบๆ ด้านนอกของลานสเก็ต และโฆษณา PointsBet จะปรากฏบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและเครือข่ายวิทยุของ Red Wings

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความสัมพันธ์ของเรากับองค์กร Ilitch และประกาศการเป็นพันธมิตรกับ Detroit Red Wings ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของ NHL ที่น่าภาคภูมิใจและมีเรื่องราวมากมายพร้อมฐานแฟน ๆ ที่หลงใหลอย่างมาก” Johnny Aitken หัวหน้าผู้บริหารของ PointsBet USA กล่าว PointsBet Sports Bar จะประกอบด้วยโทรทัศน์และหน้าจอที่แสดง

GambleAware องค์กรการกุศลด้านการพนันของอังกฤษเปิดเผยว่าผู้ประกอบการบริจาคเงินทั้งหมด 4.5 ล้านปอนด์ (5.0 ล้านยูโร/6.1 ล้านยูโร) ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีการเงิน 2020-21

Flutter Entertainment อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการบริจาคหลังจากมอบเงินจำนวน 874,000 ปอนด์ให้กับองค์กรการกุศลในช่วงเก้าเดือนถึง 31 ธันวาคม 2020

Bet365 ตามมาด้วย 763,000 ปอนด์ ตามด้วย William Hill ที่ 540,000 ปอนด์ แม้ว่าทางหลังจะบริจาคเงินทั้งหมด 1.0 ล้านปอนด์ในช่วงปีการเงิน 2020-21 มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น

Gamesys บริจาคเงิน 450,000 ปอนด์ในช่วงเก้าเดือนขณะที่ Betway มอบเงินเพื่อการกุศล 134,000 ปอนด์และ 888 Holdings 50,000 ปอนด์

ผู้มีส่วนร่วมที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ Praesepe Holdings ผู้ให้บริการอาร์เคดเพื่อความบันเทิงซึ่งบริจาคเงิน 28,000 ปอนด์ แต่ให้คำมั่นสัญญา 85,500 ปอนด์ในขณะที่ Petfre Gibraltar ซึ่งเป็น บริษัท ย่อย igaming ของ BetFred บริจาคเงิน 40,364 ปอนด์ 35,057 ปอนด์และ 26,783 ปอนด์แยกกัน

Casumo ยังบริจาคเงิน 27,446 ปอนด์และ 16,170 ปอนด์แยกต่างหาก ขณะที่พิมพ์เขียวชำระเงินสี่ครั้งในบริษัทย่อย 23,000 ปอนด์ 19,000 ปอนด์ 18,000 ปอนด์ และ 1,500 ปอนด์

ในแง่ของเงินอื่น ๆ ที่ได้รับ GambleAware กล่าวว่าได้รับเงินเพิ่มเติมจากการตั้งถิ่นฐานด้านกฎระเบียบที่ตกลงกันระหว่างอุตสาหกรรมและคณะกรรมการการพนัน ซึ่งรวมถึง 3 ล้านปอนด์จาก William Hill อันเป็นผลมาจากข้อตกลงกับ GB Gambling Commissionเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายและความล้มเหลวในการฟอกเงินกับ Mr Green

เงินอีก 5.8 ล้านปอนด์มาจากคำตัดสินของคณะกรรมาธิการต่อ Betway ในเดือนมีนาคมเมื่อผู้ประกอบการตกลงที่จะจ่ายเงินรวม 11.6 ล้านปอนด์ หลังจากที่พบว่าละเมิดความรับผิดชอบต่อสังคมและกฎการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายสูง ลูกค้า.

นอกเหนือจากนี้ GambleAware ยังดึงเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้ดำเนินการจ่ายเงินจากบัญชีที่อยู่เฉยๆ และเงินรางวัลที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ ซึ่งรวมถึง 94,328 ปอนด์จาก LeoVegas และ 10,000 ปอนด์จาก A&S Leisure Group

ในขณะเดียวกัน GambleAware ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนแคมเปญ Safer Gambling โดยเปิดเผยว่าได้รับเงินบริจาค 3.9 ล้านปอนด์จากโอเปอเรเตอร์ในปี 2020 และ 1.1 ล้านปอนด์จากผู้แพร่ภาพกระจายเสียง

Flutter ยังเป็นผู้นำในการบริจาคเงินของผู้ประกอบการการพนันที่นี่ด้วยเงิน 683,847 ปอนด์ ตามด้วย Entain – ก่อนหน้านี้ GVC Holdings – ที่ 643,847 ปอนด์ Bet635 บริจาค 580,898 ปอนด์, สตาร์กรุ๊ป 565,000 ปอนด์, วิลเลียม ฮิลล์ 410,000 ปอนด์, เกมซิส 312,509 ปอนด์ และคาเมล็อต 246,063 ปอนด์

การบริจาคของผู้ดำเนินการอื่น ๆ ได้แก่ BetVictor ในราคา 149,971 ปอนด์ Kindred Group 98,927 ปอนด์ Betway 93,750 ปอนด์ LeoVegas 57,768 ปอนด์ Betsson 57,033 ปอนด์และ Rank Group 45,000 ปอนด์

ในแง่ของผู้แพร่ภาพกระจายเสียง Sky เป็นผู้นำด้วยเงินทุน 629,479 ปอนด์ นำหน้า ITV ที่ 247,350 ปอนด์ Facebook ที่ 180,329 ปอนด์ Twitter ที่ 15,392 ปอนด์ และ YouTube ที่ 15,000 ปอนด์แคมเปญเปิดตัวเป็นความคิดริเริ่มสองปีโดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการตลอดปี 2019-20 และ 2020-21 เพื่อปลุกจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

โครงการนี้มีงบประมาณอยู่ระหว่าง 5 ถึง 7 ล้านปอนด์ต่อปี โดย GambleAware ซึ่งดำเนินแคมเปญอย่างอิสระ โดยขอให้ผู้ให้บริการ 20 อันดับแรกในสหราชอาณาจักรบริจาคเงินตามเปอร์เซ็นต์ของการใช้จ่ายด้านการตลาดของ GB ก่อนหน้านี้ (12 มกราคม) GambleAware ยังได้ประกาศเปิดตัวเฟสล่าสุดของแคมเปญเพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงบริการบำบัดการพนันแห่งชาติ