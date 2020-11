สมัครเว็บ Sa Game สล็อต Holiday Sam Stein บนปกนิตยสาร

สมัครเว็บ Sa Game รุ่นล่าสุดของผู้เล่นการ์ดนิตยสารอยู่ในขณะนี้ให้บริการออนไลน์และแซมสไตน์ที่ปัจจุบันเล่นไพ่เล่นของคู่แข่งปีสไตน์อายุเพียง 23 ปี แต่ทำรายได้จากการแข่งขันไปแล้วกว่า 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐในอาชีพระยะสั้นของเขา เด็กจากที่ซ่อน Hills, California มีประสบความสำเร็จมากWSOPในฤดูร้อนนี้สามจบใน $ 10,000 เหตุการณ์หม้อ จำกัด Hold’em แล้วชนะสร้อยข้อมือครั้งแรกของเขาใน $ 3,000 หม้อ จำกัด เหตุการณ์โอมาฮา

ตอนนี้สไตน์กำลังหมุนอยู่ แต่ต้องปรับตัวกับเกมของเขาเพื่อให้เขาไปในทิศทางที่ถูกต้อง “ ฉันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกอย่างเพียงแค่คลิก” เขากล่าว “ ฉันไม่ต้องการลงรายละเอียดมากเกินไป แต่ฉันได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกมของฉันเริ่มต้นได้จริงๆ ฉันสามารถพูดได้ว่าโดยทั่วไปแล้วมันเกี่ยวข้องกับการสร้างความสมดุลให้กับการเดิมพันของฉันกับแม่น้ำรู้สึกถึงคนที่ฉันคิดว่าจะโทรหาเมื่อฉันบลัฟฟ์เพื่อความคุ้มค่าและผู้ที่จะพับเมื่อฉันเดิมพันในฐานะบลัฟ”

ไฮไลท์อื่น ๆ จากฉบับนี้ ได้แก่ ฟีเจอร์สนับสนุนการแข่งขันตั้งแต่ Black Friday บทสัมภาษณ์ Devin Porter, Brian Rast และ Scott Seiver ตลอดจนคอลัมน์จากผู้ที่มีใจรักโป๊กเกอร์เช่น Dusty Schmidt, Ed Miller, Andrew Brokos, Matt Lessinger, Matthew Hilger, Mike Cappelletti, Roy Cooke และ Steve Zolotow

โปรดทราบว่าด้วยมู่ลี่ที่ สมัครเว็บ Sa Game และ 12,000 พร้อมค่า Ante 2,000 ตัว Mizrachi เพิ่มขึ้นถึง 26,000 จากปุ่ม Hairabedian เรียกว่า บนฟล็อป Hairabedian เดิมพัน 30,000 Mizrachi โทรมา เมื่อถึงคราวที่ Hairabedian เดิมพัน 80,000 Mizrachi เพิ่มขึ้นเป็น 480,000 Hairabedian ไปทั้งหมด Mizrachi เรียกว่า

กองซ้อนของ Hairabedian ที่มีม่านบังตาขนาดใหญ่ 84 อันและ Mizrachi 115 ทำให้พวกเขาเล่นแต่ละครั้งและสร้างเวทีสำหรับการต่อสู้ที่ยาวนาน แต่สิ่งนี้ตรงตามสถานการณ์ที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้เล่นแต่ละคนมุ่งมั่นกับกระดาน ไฮราเบเดียนเป็นผู้นำโดยที่เขาตั้งขึ้นบนฟลอปในขณะที่มิซราชิดูดเงินเดิมพัน 30,000 อย่างรวดเร็วสำหรับเงินกองกลาง 84,000 โดยได้รับอัตราต่อรองที่เป็นไปได้ Hairabedian ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับเทิร์นการ์ดและในขณะที่ไม่ว่างเขาก็ดีใจที่ไม่เห็นจอบ Mizrachi ทุบเดิมพันด้วยการเดิมพันครั้งใหญ่ที่เสี่ยงต่อการฆ่าการกระทำของเขาผลัก 480,000 เข้าไปในเงินกองกลางเพียง 194,000 บางทีเขาอาจรู้สึกว่าลูกค้าหรือรู้สึกกลัวจากการดึงออก ไฮราเบเดียนเข้าร่วมทั้งหมดหลังจากมีความคิดเห็นที่น่าสงสัยบางอย่างทำให้มิซราชิจำเป็นต้องทำให้คู่กระดานจางหายไป Mizrachi ยืนตรงและเขากำจัด Hairabedian ในอันดับ 3 สำหรับ €112,092สร้อยข้อมือ WSOPและ €336,008 ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ Mizrachi อยู่ในอันดับที่ 6 ของรายการเงินตลอดกาล

ในวันที่ 2 ของPaddyPowerPoker.com Irish Winter Festival € 1,000 + € 100 กิจกรรมหลักผู้เล่น 121 คนที่เหลือจากสนามเริ่มต้น 395 คนจะต้องลดจำนวนลงจนเหลือแปดอันดับสุดท้าย อย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้เล่นและผู้รอดชีวิต แต่เพียงผู้เดียวต่อสู้กันเพื่อจุดของพวกเขาในรอบชิงชนะเลิศดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากกลับบ้าน นี่หมายความว่าในที่สุดการเล่นจะต้องเรียกว่าวันที่ 4 โมงเช้าโดยยังเหลืออีก 12 วัน

การดำเนินการเริ่มต้นอีกครั้งเวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ใน Burlington Hotel ในดับลินและเป็นผู้นำทางคือ Noel O’Brien ด้วยชิป 882,000 ชิป นอกจากนี้ยังอยู่ในสนามคือแชมป์ไอริชโอเพ่นNiall Smythและผู้เล่นชาวไอริชอีกคนที่ประสบความสำเร็จในวงจรสาย Chris Dowling Matej Kokaljจบอันดับสี่ในเหตุการณ์นี้ในปี 2009 และเขาอยู่ในอันดับที่สี่ในกระดานผู้นำพร้อมกระสุนมากมายที่จะสร้างความเสียหายในวันนี้ ลองดูสตรีมสดของ PaddyPowerPokerเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

ผู้ที่ไม่อยู่ในอันดับสุดท้ายจะได้รับ€ 5,800 สำหรับอันดับที่ 12, 11 และ 10 และ 8,700 ยูโรสำหรับอันดับที่เก้าซึ่งเป็นฟองสบู่ของตารางสุดท้าย วันที่ 2 เห็นฟองสบู่แตกทำให้ผู้เล่น 40 คนที่เหลือมีความสุขมาก ผู้เล่นบางคนของโน้ตที่ตีรถไฟภายในเงินที่มีเรกกีคอร์ริแกน , Feargal Nealon, Collette เมอร์ฟี่และฟิลิปปีเตอร์ส David Rudlingไม่สามารถสานต่อความสำเร็จในวันที่ 1 ในวันที่สองและอดีตผู้นำชิปถูกจับในอันดับที่ 34 ในราคา 2,200 ยูโร

ภายใน 10 วันข้างหน้าจะมีIron Man Freerollห้าตัวเกิดขึ้นทั่วเครือข่าย Entraction สำหรับจ้าวแห่งโป๊กเกอร์ริกาของยุโรป Freerollแต่ละชิ้นมีแพ็คเกจ€ 2,600 รวมถึงการซื้อ 1,650 ยูโรสำหรับกิจกรรมหลักของ Season III Grand Finalที่พักสี่คืนที่ Radisson Blu Hotel and Resort และ€ 400 สำหรับเที่ยวบิน

ในการลงทะเบียนคะแนนVIPจะต้องได้รับในวันที่วิ่งไปจนถึงIron Man Freerollแต่ละคนเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนนี้ Freerollแต่ละคนจะเริ่มในเวลา 20.15 น. และการแข่งขันจะเริ่มต้นในราคาเพียง 1 คะแนนVIPในวันพรุ่งนี้และสิ้นสุดด้วยคะแนนVIP 300 คะแนนในวันที่ 10 พฤศจิกายน

มีดาวเทียม 24 ดวงที่วิ่งผ่านเครือข่าย Entraction ทุกวันซึ่งป้อนเข้าสู่รอบคัดเลือกรายสัปดาห์หลัก ผู้เล่นสามารถมีสิทธิ์ได้รับคะแนนVIPเพียง€ 2 หรือ 200

การหยุดแข่งขันครั้งที่หกและครั้งสุดท้ายของEuropean Masters of Pokerซีซั่นที่ สามจะเล่นที่ Royal Casino Spa & Hotel Resort ในริกาประเทศลัตเวียระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 พฤศจิกายน

เคนแลมเบิร์ตเริ่มต้นในธุรกิจคาสิโนในฐานะนักธุรกิจเมื่อเขาอายุเพียง 16 ปีที่ Binion’s Horseshoe ในลาสเวกัส เมื่อเขาอายุ 21 ปีเขาย้ายไปเล่นไพ่แล้วช่วยเปิดมิราจคาสิโนก่อนที่จะเป็นผู้จัดการห้องโป๊กเกอร์ที่ Horseshoe ใน Tunica รัฐมิสซิสซิปปี

ในกอชแลมเบิร์ช่วยทำให้โลกโป๊กเกอร์เปิดหนึ่งของเหตุการณ์ปะรำบนโลกโป๊กเกอร์ทัวร์ หลังจาก Harrah ‘s ซื้อเกือกในปี 2004 แลมเบิร์ก็ถามว่าจะกลายเป็นผู้อำนวยการของWorld Series of Pokerและใช้เวลาหนึ่งปีในการเดินทางที่สร้างขึ้นใหม่WSOPวงจร

หลังจากประสบการณ์นั้นแลมเบิร์ตย้ายไปที่MGM Resorts โดยทำงานที่โรงแรมในมิสซิสซิปปีทั้งในตูนิกาและบิล็อกซี เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการห้องโป๊กเกอร์ของ Choctaw Casino Resort ในเมืองดูแรนต์รัฐโอคลาโฮมา ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะช่วยเริ่มต้นฤดูกาลแรกของCard Player Native American Casino Poker Tourในเดือนธันวาคมนี้

เรามีโอกาสคุยกับแลมเบิร์ตเกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้น

Julio Rodriguez:คุณช่วยเล่าเกี่ยวกับซีรีส์NACPT ที่กำลังจะมาถึงได้ไหม

Ken Lambert:กำหนดการของซีรีส์ 20 เหตุการณ์เพิ่งเปิดตัวและฉันได้รับโทรศัพท์แล้ว สิ่งหนึ่งที่ฉันต้องชี้แจงคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันเพื่อเล่นในCard Player Native American Poker Tourแต่ประโยชน์เพิ่มเติมอย่างหนึ่งของการถือซีรีส์ในคาสิโนเช่น Choctaw คือคุณต้องเป็น อายุ 18 ปีในการเข้าร่วม เรารู้สึกว่าด้วยตารางเวลาที่มีการซื้อในราคาตั้งแต่ 125 ถึง 1,000 ดอลลาร์เราจึงนำเสนอสิ่งที่ราคาไม่แพงสำหรับทุกคน

JR:คุณช่วยบอกฉันหน่อยเกี่ยวกับห้องโป๊กเกอร์ของคุณและการเปลี่ยนแปลงของซีรีส์นี้ได้อย่างไร?

KL:ตอนนี้ห้องไพ่ของเรามีโต๊ะโป๊กเกอร์ 30 โต๊ะและจะเป็นที่ที่เกมไลฟ์แอคชั่นของเราดำเนินการในซีรีส์ นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มโต๊ะอีก 35 โต๊ะสำหรับการแข่งขันในเซ็นเตอร์สเตจซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่บอลรูมของเราที่ชอคทอว์ เป้าหมายของเราคือการมีพื้นที่เพียงพอที่จะไม่เพียง แต่จัดการแข่งขันซีรีส์เท่านั้น แต่ยังรองรับเกมเงินสดและดาวเทียมไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

JR:คุณจะเสนอดาวเทียมแบบไหนที่นำไปสู่เหตุการณ์หลัก?

KL:เราจะเรียกใช้ดาวเทียมตารางเดียวในทุกเหตุการณ์ในซีรีส์และสิ่งเหล่านั้นจะไปทุกวัน สำหรับกิจกรรมหลักเราจะใช้งานซูเปอร์แซทเทิลไลท์ที่มีการซื้อใหม่และดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ไม่มีการซื้อใหม่ มีตัวเลือกมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการเอาชนะทาง

JR:คุณคาดหวังผลงานประเภทใดสำหรับงานหลัก?

KL:จากคำตอบที่ฉันได้รับจนถึงตอนนี้และจำไว้ว่ามันค่อนข้างเร็วฉันคาดว่าจะมีอย่างน้อย 300 สำหรับกิจกรรมหลัก ผู้เล่นทราบดีว่าตารางสุดท้ายจะได้รับการรายงานและถ่ายทอดสดบน CardPlayer.com พร้อมกับคำบรรยายโดย Dennis Phillips

ผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์จะได้ขึ้นปกนิตยสาร Card Playerและจะได้รับที่นั่งในการแข่งขัน World Series of Poker Circuitในเดือนมกราคมดังนั้นฉันคิดว่ามูลค่าเพิ่มและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราจะดึงดูดได้มาก ผู้เล่น

JR: คนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นที่อยากเล่นในงานจะอยู่ที่ไหนระหว่างซีรีส์ได้?

KL:มีโรงแรมสองแห่งในคาสิโน The Inn และ The Tower ซึ่งเป็นที่พักใหม่ล่าสุดที่ Choctaw ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมในซีรีส์ทัวร์นาเมนต์จะได้รับส่วนลด 59 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์และ 79 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ The Inn และ 69 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์และ 99 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ The Tower

เอ็มจีเอ็รีสอร์ทนานาชาติและบอยด์สคอร์ปเกมสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของการเก็งกำไรในวันจันทร์โดยแยกการประกาศความร่วมมือกับความบันเทิงแบบดิจิตอล bwin.party – บริษัท สหราชอาณาจักรตามที่เป็นเจ้าของ PartyPoker และโลกโป๊กเกอร์ทัวร์แบรนด์ – ที่จะนำเสนอโป๊กเกอร์อินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาถ้ากฎหมายของรัฐบาลกลาง ส่งผ่านไปยังใบอนุญาตและควบคุมอุตสาหกรรม

ภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัท คาสิโนในเวกัสจะร่วมกันดำเนินการ บริษัท เกมออนไลน์ซึ่ง bwin.party ที่ซื้อขายต่อสาธารณะจะเป็นเจ้าของ 65 เปอร์เซ็นต์ MGMจะควบคุม 25 เปอร์เซ็นต์และ Boyd จะเป็นเจ้าของ 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งMGMและ Boyd จะได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์โป๊กเกอร์ของตนเองผ่านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ของ bwin.party

“ เอ็มจีเอ็ได้รับการสนับสนุนกฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อเสริมสร้าง [ไม่ชอบด้วยกฎหมายการพนันทางอินเตอร์เน็ตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ] และให้กฎระเบียบที่จำเป็นและการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์” จิม Murren ประธานและกล่าวว่าซีอีโอของเอ็มจีเอ็ “ MGMภูมิใจที่มี bwin.party เป็นพันธมิตรของเราเนื่องจากพวกเขามีทรัพย์สินและประสบการณ์ที่รวมกับแบรนด์ของเราสามารถรับประกันประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ปลอดภัยยุติธรรมและสนุกสนาน”

“ ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมนี้เรามั่นใจในความสามารถของเราในการมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ปลอดภัยด้วยความซื่อสัตย์ต่อกฎข้อบังคับสูงสุดกับแบรนด์ที่ผู้บริโภครู้จักและไว้วางใจมากว่าหลายทศวรรษ” จิมไรอันซีอีโอของ bwin.party กล่าว

การประกาศในวันจันทร์เกิดขึ้นประมาณสองปีหลังจากนั้น PartyGaming บรรลุข้อตกลงการไม่ดำเนินคดีกับกระทรวงยุติธรรม ในส่วนหนึ่งของข้อตกลง PartyGaming จ่ายค่าปรับ 105 ล้านดอลลาร์พร้อมกับความมั่นใจว่ารัฐบาลสหรัฐฯจะไม่ดำเนินคดีกับ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายของUIGEAซึ่งทำให้ บริษัท ต้องออกจากตลาดอเมริกา

AG Burnett สมาชิกคณะกรรมการควบคุมเนวาดากล่าวกับCard Playerว่าแม้จะมีปัญหากับทางการสหรัฐฯในอดีต แต่จะไม่มีสิ่งใดที่ห้ามไม่ให้ไซต์อย่าง PartyPoker โดยอัตโนมัติพบว่าเหมาะสมที่จะดำเนินการในเนวาดาในนามของใบอนุญาตบนบก Associated Pressรายงานว่าไรอันได้รับการเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับหน่วยงานกำกับดูแลขณะนี้เนวาดาอยู่ระหว่างการร่างข้อบังคับสำหรับระบบโป๊กเกอร์ออนไลน์ในอนาคตซึ่งตั้งอยู่ในรัฐซิลเวอ

MGM $ 2.5K กิจกรรมหลักเป็นหนึ่งในสนามที่ยากที่สุดที่ฉันเคยเล่นใน. แม้คนที่อาจมีคุณสมบัติที่จะเล่นในเหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุได้รับการล่าช้า (รวมทั้งชอบของ ธ อร์และแบร์รี่ชูล) ที่ปรุงรส นรกแม้แต่ลูกเจี๊ยบสีบลอนด์ตัวเดียวในทัวร์นาเมนต์ก็ค่อนข้างดีถ้าคุณถามฉัน 😉

โต๊ะแรกของฉันไม่ได้น่ากลัวจริงๆเพราะมันมีปลาอยู่ตัวเดียว ฉันหยิบเอซในช่วงต้นและจัดการเพื่อเพิ่มสแต็คจาก 20k เป็น 27k; เราเริ่มต้นบิ๊กบลายด์ 400 บาน ในฐานะที่เป็นWSOP Main เริ่มลึก 300 bbs นี่เป็นโครงสร้างที่ลึกมากโดยมีระดับที่เพิ่มเข้ามาทุกระดับเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวแทนจำหน่ายก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน เมื่อ 7 มือฉันคิดว่าโต๊ะของฉันเห็นเกือบ 45 เข็มต่อชั่วโมง

ฉันถูกย้ายไปที่โต๊ะใหม่ซึ่งเป็นช่วง Black Friday – ไม่มีใครอายุเกิน 30 ปีและดูเหมือนทุกคนจะรู้จักชื่อของทุกคน เพื่อนคนหนึ่งเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อแว่นกันแดดต่างๆของเขารวมถึง 3k เหรียญสำหรับคู่หนึ่ง (ทันใดนั้นเงิน 700 เหรียญที่ฉันใช้ไปกับของฉันจาก Tiffany’s ก็ดูไม่เท่อีกต่อไป) ฉันลงเอยด้วยการเล่นไม่กี่มือกับเขา

สองครั้งที่ฉันบลัฟเช็คยกเขาขึ้นบนฟลอปแห้งและให้เขาพับ VPIP % ของเขาสูงมาก แม้จะพิจารณาว่าเขานั่งเกือบทั้งระดับ (60 นาที) แม้เพียงแค่ดูเขาเล่นมือฉันก็ไม่ได้มีส่วนร่วมก็สนุก! ภาพของเขาเรียกฉันจากมือต่อไปนี้:

การดำเนินการ: พับให้ฉันในการตัดด้วย สล็อต Holiday ฉันยกขึ้นเป็น 700 ADZเรียกใน SB ทุกคนพับ เราลึกประมาณ 25k หม้อประมาณ 2k การดำเนินการ: เขาตรวจสอบฉัน c-bet 800 สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้คือการปรับสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าปกติเพราะคู่ต่อสู้ของคุณให้ความสนใจอย่างแน่นอนและด้วยโครงสร้างที่ลึกล้ำมีแนวโน้มที่คุณจะอยู่ที่ โต๊ะเดียวกันมาพักใหญ่แล้ว (ฉันจับผู้เล่นอินเทอร์เน็ตที่รู้จักกันดีอีกคนหนึ่งที่ไม่สมดุลกับฉันและสามารถ c / r บลัฟเขาบนกระดานเปียกได้เพราะเขาเดิมพัน¼ของเงินกองกลางซึ่งเขาทำได้เมื่ออ่อนแอเท่านั้น)

เห็นได้ชัดว่าการ์ดแม่น้ำนี้แย่มาก ส่วนที่แท้จริงของระยะการลอยตัวของเขาบนฟลอปคือขวาน แต่ด้านพลิกคือนี่เป็นการ์ดบลัฟที่ยอดเยี่ยมเช่นกันในกรณีที่เขาลอยอยู่บนฟลอปด้วยบางอย่างเช่น KQ ถ้าเขามีแจ็คซึ่งเขาน่าจะคิดว่าเป็นส่วนที่แข็งแกร่งในระยะของเขาการเดิมพันที่นี่อาจเป็นความพยายามที่จะให้ฉันพับแทนที่จะสับแม้ว่าส่วนใหญ่ฉันคิดว่าเขาจะตรวจสอบ / โทรหาแม่น้ำและ น่าจะนำไปสู่การเปลี่ยน ไม่น่าจะเป็นไปได้ในทำนองเดียวกันที่เขาจะวางเดิมพันมือเช่น 99 ซึ่งเขาก็มีแนวโน้มที่จะวางเดิมพัน 3 ครั้งก่อนออกจากตำแหน่ง ช่วงของเขาที่นี่ค่อนข้างโพลาไรซ์

ฉันชนะ 32% ของครั้งนี้ซึ่งจะทำให้การโทรดีหรือไม่? ฉันคิดว่ามันกว้างแค่ไหนที่ฉันคิดว่าเขาเรียกฉันว่า c-bet ฉันมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างก้าวร้าวและฉันเคยทำให้เขาขาดจากรองเท้าแตะแห้ง ๆ สองอันที่คล้ายกันมาก่อน (แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันเป็นรองเท้าแตะก็ตาม) นอกจากนี้เขายังแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการเดิมพัน 5 ครั้งในกลุ่มล่ามก่อนหน้านี้; เห็นได้ชัดว่าเขามีช่วงบลัฟฟ์อย่างแท้จริง

เพื่อให้เป็นการโทรที่ดีจริงๆแล้วเขาจะต้องมีคอมโบบลัฟฟ์เพียงเล็กน้อยในระยะของเขาโดยสมมติว่าเขาไม่ได้แบนเอซที่เหมาะสมทั้งหมดและเอซที่เหมาะสมก่อนหน้านี้: KQs, KQo, T9s, 98s , T9o. ฉันคิดว่ามือเหล่านั้นอยู่ในระยะของเขาเป็นส่วนใหญ่ (และเนื่องจากเขายังคิดว่าการเดิมพันด้วย J ในเวลาเพียงเล็กน้อย) ฉันคิดว่ามันเป็นการโทรที่ใกล้ชิด แต่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ฉัน ‘ m ไม่เกี่ยวกับการมีขอบขนาดใหญ่ (เนื่องจากสนามหนาแน่น)

ฉันจึงโทรไปและเขาก็พลิก A6 ผ่านไปสองสาม สล็อต Holiday ชั่วโมงโต๊ะก็พังและทุกคนก็มีความสุขกับเรื่องนี้! ก่อนหน้านี้การพูดคุยบนโต๊ะบางโต๊ะได้มุ่งเน้นไปที่โต๊ะที่น่ากลัว สี่เดิมพันล่วงหน้าเป็นมาตรฐานมาก เพื่อให้โดดเด่นคุณต้องเดิมพัน 6! มันเหมือนกับว่าหน้าของRaiser’s Edgeจะมีชีวิตขึ้นมาฮ่า ๆ