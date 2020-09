สมัครรูเล็ตออนไลน์ เว็บยิงปลา FullTilt เป็นเจ้าภาพ

สมัครรูเล็ตออนไลน์ วันเสาร์นี้เห็นHeads-Up โลกโป๊กเกอร์แชมป์ใช้สถานที่ที่FullTiltPoker.com ด้วยการซื้อในงานมูลค่า 25,000 เหรียญเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเภทนี้ที่จะเกิดขึ้นทั้งในสภาพแวดล้อมออนไลน์หรือแบบสด

เจ้าภาพโดยแชมป์National Heads-Upและสมาชิกทีม Full Tilt Chris“ Jesus” Fergusonงานนี้เริ่มเวลา 19.00 น. GMT ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคมโดยรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันรุ่งขึ้น ผู้เล่นมีส่วนร่วม ได้แก่เจนนิเฟอร์ HarmanและPhil Ivey

สุดท้ายในชุดของสี่การแข่งขันนำเสนอWorld Series of Pokerแพคเกจจะเกิดขึ้นเย็นวันพรุ่งนี้ที่ 20:30 GMT วันเวอร์จินโป๊กเกอร์ บริษัท นำเสนอแพ็คเกจมูลค่า 10,500 ยูโรที่มีการรับประกันหนึ่งชุดซึ่งรวมถึงที่นั่งหลัก 10,000 ดอลลาร์ (7,000 ยูโร) ใช้จ่ายเงิน 1,500 ยูโรเดินทางกลับเที่ยวบินเวอร์จินแอตแลนติกจากลอนดอนแกตวิคไปลาสเวกัสและที่พัก

Joe Legge ผู้จัดการโป๊กเกอร์ของ Virgin Poker กล่าวว่า“ Virgin Poker เป็นห้องโป๊กเกอร์แห่งเดียวในโลกที่มีสายการบินและ บริษัท วันหยุดเป็นของตัวเองดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเสนอโอกาสให้ผู้เล่นของเราได้รับรางวัลสุดยอดแพ็คเกจโป๊กเกอร์สำหรับสิ่งนี้เวิลด์ซีรีส์ประจำปี. ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดทั่วโลกเราจึงต้องการให้ผู้เล่นของเรามีโอกาสใช้เงินที่ได้มาทั้งหมดไปกับการสนุกกับตัวเอง เราภูมิใจที่เป็นห้องโป๊กเกอร์เพียงแห่งเดียวที่สามารถมอบโอกาสอันน่าตื่นเต้นนี้ได้”

บริษัท กำลังดำเนินการชุดดาวเทียม สมัครรูเล็ตออนไลน์ ที่ได้รับการรับประกันในระหว่างและพฤษภาคมโดยแต่ละสามสัปดาห์สุดท้าย€ 275 จะเสนอแพ็คเกจรับประกันหนึ่งชุดและแพ็คเกจหนึ่งชุดสำหรับผู้เข้าร่วมทุก ๆ 34 คนในทัวร์นาเมนต์

ดาวเทียมแช่แข็งรายวันอยู่ที่ 20:30 น. GMT และมีการซื้อภายใน€ 25 + € 2.50 ในขณะที่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการซื้อใหม่€ 10 + € 1 ในเวลา 17.00 น. GMT จะมีหนึ่งWSOPที่นั่งสุดท้ายสำหรับทุก ๆ € 250 ที่สร้างขึ้นในเงินรางวัลรวมและหนึ่งที่นั่งในรอบสุดท้ายจะได้รับการประกัน

Legge ชี้ให้เห็นว่าโปรโมชั่นน่าจะคุ้มค่าสำหรับผู้เล่น “ Virgin Poker เป็นไซต์ที่ค่อนข้างเล็กซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะซ้อนทับในดาวเทียมและรอบชิงชนะเลิศเกือบทุกวัน เพิ่มสิ่งนี้ให้กับเที่ยวบินและที่พักฟรีมูลค่า 2,000 ยูโรและโปรโมชั่นWSOPของเรามอบความคุ้มค่ามหาศาลสำหรับทุกคนที่พยายามจะเข้าร่วมWorld Seriesในช่วงซัมเมอร์นี้

DevilfishPoker.comเปิดตัวอีกครั้งในวันนี้บนเครือข่าย Entraction พร้อมกับโปรโมชั่นมากมายรวมถึงฟรีโรล 666 ยูโรทุกวันUlliott ‘Devilfish’ ของ David เปิดตัว DevilfishPoker.com อีกครั้งเวลา 20.00 น. (BST) และโบนัสการฝากเงินครั้งแรก 150 เปอร์เซ็นต์สูงถึง€ 666 เกมเงินสดเสีย – ชนะแจ็คพอตและทัวร์นาเมนต์รับประกัน€ 100,000 ต่อเดือน

ไซต์ที่อ้างถึงตลาด PLUS เป็นที่ตั้งของCard Player European Player of the Year คนปัจจุบันDave“ Devilfish” Ulliottผู้ซึ่งกล่าวถึงการเปิดตัวใหม่“ ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เล่นที่บ้านใหม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีผู้ชายไม่กี่คนที่คิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะ Devilfish และชนะได้ แต่ฉันมีข่าวสำหรับพวกเขา: เชิญมาได้เลยถ้าคุณคิดว่าคุณดีพอ!”

พอลบาร์นส์โฆษกของ บริษัท กล่าวว่า“ หลังจากทำงานหนักมาหลายเดือนเรารู้สึกตื่นเต้นมากกับ DevilfishPoker.com โฉมใหม่ Entraction เป็นเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นเราได้ออกแบบเว็บไซต์ของเราใหม่ด้วยรูปลักษณ์ร่วมสมัยและตอนนี้เรานำเสนอผู้เล่นโป๊กเกอร์หนึ่งในสภาพแวดล้อมและชุมชนการเล่นชั้นนำบนเว็บ”

งานWorld Series of Poker Circuitมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ที่ Harrah’s New Orleans เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยมีผู้เข้าร่วม 249 คนซึ่งสร้างเงินรางวัลรวม 1,196,650 ดอลลาร์ ผู้ชนะในกิจกรรมจะได้รับ $ 382,928 แหวนทองคำและการเข้าร่วมกิจกรรมหลักของWSOPในปีนี้ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ

เล่นไปจนกระทั่งเหลือผู้เล่น 69 คนเมื่อคืนนี้ ผู้เล่นสองคนร่วมกันนำในวันที่ 2 ของวันนี้ ทั้งDavid FoxและLou Espositoแชมป์ New Orleans เมื่อปีที่แล้วมีชิป 102,100

แม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำเช่นBill Edler , Josh AriehและTJ Cloutierปรากฏตัวในนิวออร์ลีนส์เพื่อเล่นเหลือไม่กี่คน พิธีกรกิตติมศักดิ์ของงานอย่าง Paul Prudhomme เชฟชื่อดังชาวนิวออร์ลีนส์ยังอยู่ในงาน เขามีชิป 9,600

วันนี้ผู้เล่นจะเล่นลดลงจนเหลือเพียงเก้าคน การแข่งขันจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้

ทีม เว็บยิงปลา ได้รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์หญิงแบบซื้อในโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ $ 1,000 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างรายได้ให้กับสถาบันมะเร็งเนวาดา การผสมผสานระหว่างคนดังและผู้เชี่ยวชาญด้านโป๊กเกอร์ได้ให้คำมั่นสัญญากับมูลนิธิไปแล้วกว่า 10,000 เหรียญ

ทัวร์นาเมนต์เรือธงที่Bodogเป็นงานที่รับประกันรายสัปดาห์ $ 100,000 ในวันอาทิตย์และในขณะที่ทัวร์นาเมนต์มีการซ้อนทับเกือบตลอดเวลา แต่ก็เป็นข้อตกลงที่เหลือเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการซ้อนทับขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลาย

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา – ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนทัวร์นาเมนต์มีเงินรางวัลเฉลี่ย 29,180 ดอลลาร์หรือมากกว่า 29 เปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลรวมทั้งหมด การวางซ้อนแบบนั้นเทียบเท่ากับการซื้อ $ 141.20 buy-in ในราคา $ 100 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า $ 9) หรือส่วนลด $ 41.20 สำหรับการซื้อในทัวร์นาเมนต์ของคุณ

ทัวร์นาเมนต์จำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วม 1,000 คนจึงจะได้รับการรับประกันจากการซื้อเพียงอย่างเดียว แต่มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 708 คนในเดือนที่ผ่านมา ที่จุดต่ำสุดของช่วงเวลาหนึ่งเดือน (11 พฤษภาคม) งานนี้มีผู้เข้าร่วม 646 คนสำหรับการวางซ้อน 35,400 ดอลลาร์ซึ่งเท่ากับได้รับการซื้อ 154.80 ดอลลาร์ในราคา 100 ดอลลาร์

การรับประกัน เว็บยิงปลา จะเกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์เวลา 16.00 น. ET มีการซื้อใน $ 100 + $ 9 ดาวเทียมที่นั่งราคาถูก $ 100Kทำงานเพียง $ 1 (โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า) วันละครั้ง ผู้ที่สนใจในการลงทะเบียนสำหรับ Bodog สามารถใช้ประโยชน์จากพิเศษโบนัสเงินฝาก Bodogจากผู้เล่นการ์ด Bodog เสนอโบนัสการสมัคร 110 เปอร์เซ็นต์และกำลังเสนอโบนัสรีโหลดสำหรับผู้เล่นที่มีบัญชี Bodog อยู่แล้ว