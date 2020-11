สมัครจีคลับรอยัล เล่น Royal Online V2 รอบชิงชนะเลิศ

สมัครจีคลับรอยัล ฤดูกาลที่สามของPartouche Poker Tourในฝรั่งเศสจบลงด้วยสนามที่น่าประทับใจในการเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศที่ Palms Beach Casino ในเมือง Cannes บนชายฝั่งของ French Riviera ทัวร์นาเมนต์ซื้อใน€ 8,500 ดึงดูดผู้เล่น 764 คนจำนวนมากและสร้างเงินรางวัลรวม 5,684,160 ยูโร

ผู้เล่น 81 อันดับแรกในงานเดินออกไปพร้อมเงินรางวัลและเก้าคนสุดท้ายทั้งหมดจะได้เงินกลับบ้านอย่างน้อย€ 110,300 แชมป์จะได้รับรางวัลสูงสุดมูลค่า€ 1,300,000 มีเพียงเก้าคนสุดท้ายเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในวันอังคารที่ 8 กันยายนและพวกเขาจะกลับมาเล่นโต๊ะสุดท้ายในวันที่ 6 และ 7 พฤศจิกายนโดยจะเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายนของยุโรป

ตารางสุดท้ายมีการเก็บรักษาอย่างดีที่มีความสามารถระดับมืออาชีพรวมทั้งผู้นำชิปสุดท้ายตารางวาเนสซาเซลส์ เธอชนะการแข่งขัน PokerStars North American Poker Tourที่ Mohegan Sun เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ $ 750,000 และเข้าร่วม Team PokerStars pro ในช่วงฤดูร้อน เธอกำลังมองหาการเพิ่มปีแบนเนอร์สำหรับอาชีพโป๊กเกอร์ของเธอด้วยชัยชนะในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญอีกครั้ง เธอมีรูปร่างที่ดีที่จะประสบความสำเร็จด้วยเงิน 3,951,000

ประการที่สองในชิปเป็นหนึ่งในฝรั่งเศสมืออาชีพมากที่สุดที่รู้จักกันดีFabrice Soulier เขาใช้เวลา 3,652,000 ในรอบชิงชนะเลิศเดือนพฤศจิกายนและ Soulier น่าจะทำรายได้ในอาชีพของเขาสูงกว่า 2 ล้านดอลลาร์ด้วยการจบสกอร์ที่แข็งแกร่ง

ชื่อใหญ่อื่น ๆ อีกสองสามชื่อที่จะเข้า สมัครจีคลับรอยัล ชิงในตำแหน่งนี้ ได้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน World Poker Tour Spanish Championship Ali Tekintamgac (3,289,000), Soren Kongsgaardวัยเยาว์ชาวเดนมาร์ก(1,073,000) และล่าสุดEuropean Poker Tour Grand Finalแชมป์โรลเลอร์สูงTobias Reinkemeier ( 819,000)

บัตรเครื่องเล่นเอกสารบางส่วนของการพูดคุยเกี่ยวกับมือมากที่สุดในโลกโป๊กเกอร์กับมือโป๊กเกอร์ Matchups การวิเคราะห์ด้วยมือเป็นสิ่งที่ดี แต่เราอยากเห็นว่าคุณผู้อ่านจะทำอย่างไรหากคุณมีโอกาสนั่งคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ในแต่ละสัปดาห์เราจะนำเสนอสถานการณ์ตรงจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงจร ผู้อ่านการ์ดสามารถใช้บัญชีCPsocialเพื่อแสดงความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง คุณยังสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้หน้า Facebook หรือ Twitter ของคุณหากเราพบคำตอบที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราชอบเราจะส่งพวงหรีดบางส่วนจากผู้เล่นการ์ด ร้านโป๊กเกอร์

ขนาดกอง:คุณ (665,000) ฝ่ายตรงข้าม (115,000)การดำเนินการ:คุณเพิ่มขึ้นถึง 6,000 จากใต้ปืนและฝ่ายตรงข้ามเรียกในตำแหน่งปลาย คนตาบอดใหญ่ยังเรียกร้องและสามของคุณเห็นความล้มเหลวของ 9ฮาร์ทสูท65ฮาร์ทสูทชุดเพชร

บิ๊กบลายด์เช็คคุณตรวจสอบและคู่ต่อสู้ของคุณยิงเดิมพัน 11,000 คนตาบอดรายใหญ่โทรมาและคุณตัดสินใจเพิ่มเป็น 50,000 คู่ต่อสู้ของคุณเข้ามาทั้งหมดและพับบิ๊กบลายด์ สมมติว่าคุณไม่มีการบอกเล่าทางกายภาพที่ชัดเจนหรือประวัติที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นคนนี้คุณจะทำอย่างไรและทำไม?

ใครก็ตามที่เคยเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์PaddyPowerPoker.comในไอร์แลนด์จะรู้ดีว่าคาดหวังสิ่งพิเศษในรูปแบบของความบันเทิงและเทศกาลฤดูหนาวของไอร์แลนด์ที่กำลังจะมาถึงก็ไม่ต่างกัน

อดีตนักสนุกเกอร์และนักปาเป้าระดับโลกเดนนิสเทย์เลอร์และเอริคบริสโตว์ถูกกำหนดให้เข้าร่วมและจะมีส่วนร่วมในการท้าทายการเดิมพันที่ไม่ธรรมดา – พวกเขาจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในวันศุกร์ที่ 22 และวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 9 ถึง 23 น. แต่จะพิการโดยการเล่นด้วยด้ามไม้กวาดและกระดานปาเป้าหมุนตามลำดับ

ผู้เล่นโป๊กเกอร์และแฟน ๆ ของทั้งคู่จะได้รับรางวัลพิเศษเช่นซื้อในเกมBlind Man’s Bluffและอีเวนต์การหยุดพักแบบไม่ จำกัด จำนวน€ 200 หากพวกเขาจัดการเพื่อ“ เอาชนะโปร”

ความบันเทิงเพิ่มเติมจะมีให้ทุกเย็นที่ Bellini Bar ที่ Burlington Hotel โดยวงดนตรีสดเช่นThe Whisht , SuperflyและPump up the Jamในขณะที่แขกผู้เข้าพักจะได้รับความตื่นตาตื่นใจจากนักมายากล Shane Gillen

ในการลดราคาจะมีโปรโมชั่นเครื่องดื่มมากมายตลอดเทศกาลและความพยายามที่เป็นสถิติโลกอาจอยู่บนการ์ดผู้จัดการฝ่ายสื่อสารของPaddyPowerPoker.comกล่าวว่า“ ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมเทศกาลฤดูหนาวของชาวไอริชที่ต้องการครองตำแหน่งแชมป์ไอริชมาสเตอร์ปี 2010 ตอนนี้มีอีกเหตุผลหนึ่งที่จะมาร่วมงานที่น่าทึ่งนี้ – คุณสามารถกลับบ้านได้โดยอวดอ้างว่าคุณพ่ายแพ้ แชมป์โลกในเกมของพวกเขาเอง

“ เราได้จัดเทศกาลฤดูหนาวของชาวไอริชด้วยความบันเทิงทุกประเภทเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นปาเป้าสระว่ายน้ำดนตรีเครื่องดื่มฟรีมันจะเป็นงานที่ต้องจดจำแน่นอน!”

มีหลายวิธีที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมเทศกาลนี้จัดขึ้นที่ Burlington Hotel, Dublin ตั้งแต่วันที่ 22-25 ตุลาคมและดาวเทียมออนไลน์สำหรับ Blind Man’s Bluff จะเริ่มในวันที่ 12 กันยายน 2010

รอบสุดท้ายของPokerStars.com UK & Ireland Poker Tourกำลังดำเนินการในวันนี้ที่ Burlington Hotel, Dublin และผู้เล่นกว่า 400 คนได้ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมหลักที่รับประกัน€ 250,000 แล้ว

สนามสำหรับ€ 500 ซื้อในทัวร์นาเมนต์เป็นรากที่ 600 วิ่งและจะเป็นเจ้าภาพหมู่คน PokerStars ข้อดีวาเนสซารุสโซและจูเลียนทิววันสุดท้ายของเทศกาลจะมีการกลับมาอีกครั้งของทัวร์นาเมนต์การระดมทุนPoker For The Homelessซึ่งจะเป็นการระดมทุนให้กับ Simon Galway และ The Capuchin Day Center ในดับลิน

คาสิโนชนเผ่าในกว่า 30 รัฐจะเปิดให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ในเร็ว ๆ นี้อันเป็นผลมาจากข้อตกลงที่ประกาศเมื่อวานนี้ระหว่าง Atlantis Internet Group ( ATIG ) และ Cake Gaming

เครือข่ายเกมส่วนตัวที่รู้จักกันในชื่อ Casino Gateway Network ( CGN ) และได้รับการสนับสนุนโดยความเห็นทางกฎหมายของ National Indian Gaming Commission อนุญาตให้ผู้เล่นเล่นบนเครือข่ายWide Area Progressive ( WAP ) ส่วนตัวได้ดังนั้นจึงไม่ถือว่าผิดกฎหมาย การเล่นเกมออนไลน์ตามATIG

โดนัลด์แอลเบลีย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของATIGกล่าวว่า ” CGNเวอร์ชันอินเดียของเราเรียกว่า ‘Tribal Gaming Network’ (‘ TGN ‘) นำเสนอวิธีแก้ปัญหาทันทีและถูกกฎหมายแก่คาสิโนอินเดียทั่วประเทศโดยให้บริการเครือข่ายโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดใน สหรัฐอเมริกานี่เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของATIGและ Cake และจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ประหยัดทันทีสำหรับชนเผ่าและรัฐที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดดุลทั่วประเทศ”

เพียงหนึ่งวันหลังจากคำตัดสินที่สำคัญซึ่งประณามกฎระเบียบการเล่นเกมของเยอรมนีศาลยุติธรรมยุโรปได้บอกกับออสเตรียว่ากฎระเบียบในการให้บริการเกมไม่ได้สัดส่วนและเลือกปฏิบัติศาลตัดสินว่าบังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงตัวจริงในประเทศที่พวกเขาดำเนินการ“ ถือเป็นการ จำกัด เสรีภาพในการจัดตั้ง”

Sigrid Lignéเลขาธิการของ European Gaming and Betting Association กล่าวว่า“ การพิจารณาคดีในวันนี้เกี่ยวกับกฎหมายการพนันของออสเตรียยืนยันชัดเจนว่าประเทศสมาชิกไม่สามารถกำหนดให้ผู้ประกอบการออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตจากสหภาพยุโรปต้องแสดงตัวในดินแดนของตน ในยุคดิจิทัลมีวิธีการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน”

“คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับข้อโต้แย้งทางกฎหมายใหม่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการละเมิดต่อประเทศสมาชิกหลายประเทศที่มีบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน ขณะนี้ข้าราชการ Barnier มีอำนาจที่ชัดเจนในการดำเนินการกับ Green paper และเริ่มการหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปสำหรับภาคส่วนนี้”

Alexander Kostritsyn อยู่บนสนามมอนสเตอร์ในกรณีที่ไม่มี 9 ของการแข่งขันPokerStars World Championship of Online Poker ( WCOOP ) ที่จะเดินหนีไปพร้อมกับรางวัลอันดับหนึ่ง $ 269,284

การแข่งขันสองวันกลับมาอีกครั้งในวันพุธโดยมีผู้เล่น 93 คน แต่รัสเซียเป็นคนจัดการทันที ผู้ชนะคนอื่น ๆ ได้แก่ nilsef และ flashdisastr หมายเลขเหตุการณ์ 12 ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์โฮลเอ็มแบบไม่มีขีด จำกัด ล่วงหน้ายังอยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีผู้เล่นเหลือ 64 คน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ได้แก่ โอมาฮาแปดหรือดีกว่าโฮลด์ไม่ จำกัด หกสูงสุดและ razz

PokerStarsขณะนี้นำเสนอโหลดโบนัสสำหรับผู้เล่นที่กำลังมองหาที่จะแข่งขันใน2010 แชมป์โลกของโป๊กเกอร์ออนไลน์ ( WCOOP ) ต้องทำการฝากเงินก่อนเวลา 11.59 น. ET ในวันที่ 11 กันยายนโดยใช้รหัสโบนัสWCOOP – และผู้เล่นที่ทำเช่นนั้นจะได้รับโบนัส 20 เปอร์เซ็นต์สูงถึง $ 100

สามารถรับโบนัสได้จากการ เล่น Royal Online V2 เล่นเกมเงินสดหรือทัวร์นาเมนต์ ผู้ที่ทำการฝากเงินโดยใช้รหัสโบนัสจะได้รับ $ 1 สำหรับทุกๆ 20 คะแนน PokerStars VIP Player (VPP) ที่รวบรวมโบนัสจะจ่ายเพิ่มทีละ $ 10 และผู้เล่นจะมีเวลา 20 วันนับจากวันที่ฝากเงินเพื่อรับสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์ด้วยWCOOP ที่ดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน PokerStars กำลังช่วยให้ผู้เล่นที่มีแบ๊งค์เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน

หากคุณเคยต้องการรายชื่อการแข่งขันโป๊กเกอร์ปกติที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันในลาสเวกัส CardPlayer.com มีให้คุณแล้วส่วนLas Vegas Pokerได้รับการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้และในนั้นคุณสามารถค้นหาเวลาซื้ออินสแต็คเริ่มต้นโครงสร้างตาบอดและอื่น ๆ สำหรับการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่คาสิโนทุกแห่งในลาสเวกัส

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นเวลา 18:15 น. และคุณต้องการมุ่งหน้าไปที่ The Strip เพื่อเล่นทัวร์นาเมนต์แบบสแต็คแบบลึก คุณสามารถชี้เบราว์เซอร์ของคุณไปที่ส่วน Las Vegas Poker กระโดดลงไปจนถึง 19.00 น. และดูว่าทัวร์นาเมนต์ใดมีสแต็คเริ่มต้นที่ลึกซึ่งอยู่ในช่วงการซื้อของคุณ จากนั้นคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกเล็กน้อยเช่นโครงสร้างของคนตาบอดคาสิโนจะได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่จำนวนคนที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยปกติจะใช้เวลานานเท่าใดและอื่น ๆ

มีอะไรมากกว่าที่คุณสามารถนำไปสู่ความถูกต้องของส่วนโดยการส่งการแก้ไขและการปรับปรุงสำหรับการแข่งขันที่จะvegaspoker@cardplayer.com การช่วยให้เราอัปเดตส่วนนี้อยู่เสมอคุณกำลังมีส่วนร่วมในทรัพยากรอันมีค่าที่ช่วยให้ทุกคนที่ต้องการค้นหาทัวร์นาเมนต์ประจำวันในเวกัส

ในการเริ่มต้นส่วน เล่น Royal Online V2 ใหม่ล่าสุดของ CardPlayer.com – และเพื่อตอบแทนผู้อ่านของเราสำหรับการมีส่วนร่วมใด ๆ ที่พวกเขาทำเรากำลังจับฉลากเพื่อรับตั๋วเพื่อชมตารางสุดท้ายของงานWSOPประจำปี 2010ในเดือนพฤศจิกายน! เรากำลังแจกตั๋วสองใบสามชุดเพื่อชมตารางการแข่งขันรอบสุดท้ายของWSOPโดยหนึ่งชุดสำหรับคุณและอีกใบสำหรับ tagalong ( หมายเหตุ: ตั๋วเครื่องบิน / ค่าเข้าพักโรงแรมไม่รวมอยู่ในตั๋ว )