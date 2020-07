สมัครคาสิโนออนไลน์ สมัครจีคลับ ได้รับรางวัลซอฟต์แวร์

สมัครคาสิโนออนไลน์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ iGaming EveryMatrix ได้รับรางวัล ‘White Label Partner of the Year’ EGR Magazine B2B Awards ซึ่งได้รับรางวัลในงานกาล่าดินเนอร์ที่จัดขึ้นที่ Tower of London Ebbe Groes CEO ของ EveryMatrix ทุกคนยอมรับรางวัลนี้

รางวัล EGR B2B ได้รับการยอมรับและให้รางวัลที่ดีที่สุดในบริการซอฟต์แวร์เกมออนไลน์และบริการจัดการลูกค้า รางวัล“ White Label Partner of the Year” ได้รับรางวัลจาก EveryMatrix สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของโซลูชันซอฟต์แวร์ igaming บุคคลที่สามและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอบริการเหล่านี้

EveryMatrix ให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์รวมถึงการเล่นเกม แนวเกมประกอบด้วยการพนันกีฬาคาสิโนและบิงโก พันธมิตร EveryMatrix ปัจจุบัน ได้แก่ Guts.com, Metroplay และ Guruplay.com

EveryMatrix ได้อัปเกรดโซลูชันคาสิโนฉลากสีขาวที่นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์คาสิโนและเกมให้กับลูกค้าที่สามารถรวมและแสดงผู้เล่นได้สูงสุดเจ็ดร้อยสล็อตคาสิโนและเกม

CEO Ebbe Groes ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับรางวัล“ สมัครคาสิโนออนไลน์ นี่เป็นรางวัลที่ได้รับเป็นอย่างดีซึ่งตระหนักถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปรับให้เข้ากับสภาพภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและให้บริการที่ตรงตามความต้องการของคู่ค้า

ในการสร้างขึ้นเพื่อที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกใน GES 09-11 กรกฎาคมบาร์เซโลนา, SBC มีการจัดการที่จะจับขึ้นกับWarwick Bartltt ซีอีโอของการพนันทั่วโลกและที่ปรึกษาการเล่นเกม (GBGC) Warwick จะหารือเกี่ยวกับปัญหา’โอกาสครั้งต่อไป – ตลาดที่พัฒนาแล้วหรือตลาดเกิดใหม่’ในการประชุมiGaming Strategy และกลุ่มลูกค้าในวันที่ 1 16:50 CET

SBC มีการจัดการถามคนที่ยุ่งมากนี้หกคำถามเกี่ยวกับ Global GES และ iGaming Strategy ในปีนี้

SBC: ในฐานะนักธุรกิจชั้นยอดคุณต้องถูกขอให้เข้าร่วมและพูดในการประชุมหลายพันครั้งทำไมจึงเลือกที่จะพูดที่ Global GES

WB: GES จะต้องเข้าร่วมการประชุมเพราะคุณภาพของผู้พูดและผู้ได้รับมอบหมาย คุณได้สร้างช่องในตลาดที่ดึงดูดผู้บริหารหลักในอุตสาหกรรมไม่บ่อยนักที่คุณจะมีโอกาสได้พบกับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญภายใต้หลังคาเดียวกัน

SBC: คุณกำลังพูดเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นเกมและลูกค้าในการประชุมทำไมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในขณะนี้ในภาคการเล่นเกม

WB: ฉันกำลังร่วมงานกับ Richard Carter จาก Deutsche Bank เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสครั้งใหญ่ครั้งต่อไปในการพนัน ผู้ประกอบการทุกคนกำลังมองหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปและมันอาจจะอยู่ข้างหน้าพวกเขา

SBC: คุณเป็นลูกค้าที่ใช้ไอเกต คุณเล่นการพนันกีฬาหรือเล่นโป๊กเกอร์ / คาสิโนหรือบิงโก ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณชอบเล่นอะไรและทำไม?

WB: ถ้าฉันดูการแข่งขันที่ฉันไม่มีความสนใจสนับสนุนฉันมีเดิมพันก่อนเกมและในการเล่น มันสร้างความสนใจมากขึ้นและเพราะฉันไม่สนับสนุนทั้งสองทีมการตัดสินใจของฉันมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์

SBC: หากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือนำสิ่งหนึ่งไปใช้กับภาคของเกมมิ่งมันจะเป็นอย่างไร?

WB: รัฐบาล! ฉันต้องการให้รัฐบาลตระหนักว่าการให้บริการไอเกมมิ่งมีความบันเทิงแก่ผู้คนและนักพนันมีสิทธิ์ที่จะถูกหักภาษีอย่างยุติธรรม

SBC: คุณมีเคล็ดลับหรือคำแนะนำในการพูดในที่สาธารณะสำหรับผู้อ่านของเราหรือไม่

WB: บทบาทหลักของผู้พูดในที่สาธารณะคือการแจ้งให้ทราบว่าเนื้อหามีความสำคัญและให้ความบันเทิงตราบใดที่คุณตระหนักว่าคุณจะประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันด้วยการเปิดตัวเกมดีลเลอร์สด – มินิบาคาร่าและเกมแบล็คแจ็คขั้นสูงสุด การเพิ่มเกม Live Dealer ใหม่ในคลังคาสิโนมือถือ Bet365ในปัจจุบันมีให้บริการโดยแพลตฟอร์ม Playtech IOS

Bet365 คาสิโนบนมือถือมีเกม สมัครจีคลับPlaytech IOS เช่นรูเล็ตสดอยู่แล้ว การเพิ่มเกมใหม่ในไคลเอนต์มือถือจะเห็นผู้เล่นสามารถเดิมพันแบล็คแจ็คและบาคาร่ากับดีลเลอร์ถ่ายทอดสดบนจอแสดงผล คุณสมบัติเพิ่มเติมจะช่วยให้ผู้เล่นเห็นเกมจากมุมมองตารางที่แตกต่างกัน Playtech ยังระบุด้วยว่าบริการแอพมือถือใหม่ของพวกเขาให้เวลาสูงสุดในตลาด

Shimon Akad รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Playtech กล่าวว่าเขา“ มั่นใจว่าความสะดวกสบายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควบคู่ไปกับเกมคาสิโนคลาสสิคของ Playtech จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชุดผลิตภัณฑ์ของโอเปอเรเตอร์”

Playtech ยังคงผลักดันการเปิดตัวและสินค้าคงคลังเกมบนมือถือเมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์มือถือฮับใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อ intergrate igaming เนื้อหาบนมือถือในลักษณะที่เร็วขึ้น

เผยแพร่การตลาดมือถือและนิตยสารข่าวอุตสาหกรรม – ‘Mobile Marketing Magazine ‘ ได้ประกาศ ‘The Gaming Gaming and Gambling Summit’ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ London Piccadilly Hippodrome ในวันที่ 11 กันยายน 2013

‘การเล่นเกมมือถือและการประชุมสุดยอดการพนัน’ เป็นการประชุมครั้งแรกที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการเล่นเกมบนมือถือและแท็บเล็ตโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้และความเข้าใจด้านพฤติกรรมของลูกค้า การประชุมสุดยอดจะครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการใน igaming สำหรับมือถือ – คาสิโน, เดิมพันกีฬา, บิงโกและเกมโซเชียล นอกจากนี้การประชุมสุดยอดจะเป็นเจ้าภาพการบรรยายและการนำเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจเช่นการเก็บข้อมูลมือถือการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดมือถือและการเข้าซื้อกิจการของผู้เล่นมือถือ

วิทยากรรับเชิญสำหรับเกมบนมือถือและการพนันที่กำลังจะมาถึง ได้แก่

Nick Garner ซีอีโอของ สมัครจีคลับ Searchworks เกี่ยวกับความลับของการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาบนมือถือที่ประสบความสำเร็จ

Betfuze CEO Paul McNea เกี่ยวกับการรวมการพนันบนมือถือและโซเชียล

Plumbee CEO Raf Keustermans เกี่ยวกับเกมโซเชียล

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Betway Paul McManus บนมือถือคาสิโน

คาดว่าจะมีการประชุมสุดยอด Global GES ในเดือนถัดไปในวันที่ 9-11 กรกฎาคมบาร์เซโลนา SBC สามารถติดต่อกับดร. Andreas Leupold ได้ Dr Leupold เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายชั้นนำในด้านกฎหมายการพนันออนไลน์เทคโนโลยีสื่อและความบันเทิง โหวตทนายความที่ดีที่สุดโดยเพื่อนร่วมงานของเขา“ ทนายความที่ดีที่สุดในเยอรมนี 2013” ​​ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Dr Leupold จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด Global GES ที่กำลังจะมาถึง!